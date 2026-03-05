SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El fútbol se refugia en Kast: la estratégica reacción de la ANFP y los clubes a la aprobación a la reforma a la ley de SADP

    La votación en el Senado del proyecto de ley que busca transformar al balompié nacional inquieta a las dirigencias de la ANFP y de los clubes. Este jueves, hubo un cónclave con altos personeros del gobierno entrante. Durante la tarde de este jueves se agendó una reunión con el futuro Mindep.

    Por 
    Matías Parker
    Christian González
     
    Carlos González Lucay
    Pablo Milad, presidente de la ANFP (Foto Pablo Vásquez R.) Pablo Vásquez R.

    El fútbol se refugia en José Antonio Kast. La histórica aprobación a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas en la Sala del Senado remece sus estructuras. En rigor, obliga a modificarlas. No era lo que esperaban en el balompié nacional, en que solo tres entidades conservan la figura de corporaciones: Curicó Unido, Cobresal y Deportes Puerto Montt.

    Sorprendentemente, por ejemplo, la ANFP no ha reaccionado oficialmente. Aunque la determinación parlamentaria la toca directamente, al promover la separación de la entidad respecto de la Federación, en Quilín han optado por el silencio. Sin embargo, silenciosamente, se gestiona una cita clave, según información recabada por El Deportivo: una reunión con quienes administrarán el deporte en la gestión de José Antonio Kast. Entre ellos, la futura ministra del Deporte, Natalia Duco, y el subscretario de la cartera, Andrés Otero.

    Antes, hubo otra cita: vía Zoom, la comisión que veía la materia se reunión durante la mañana de este jueves para tratar la contingencia. Asumen que deberán acercarse al mundo político para dar a conocer sus reparos frente a una ley que, aseguran, perjudicará a la actividad. En la comisión también hay profunda molestia con Pablo Milad, el timonel del fútbol chileno, por cómo ha enfrentado la crisis.

    La estrategia

    En Quilín apostaban a que la discusión del cuerpo legal sufriera una nueva postergación. Pasadas las 17 horas, la materia aún no ingresaba a la tabla, lo que producía cierto alivio en Peñalolén. “No se ha visto todavía y no creemos que se vea”, pronosticaban en la corporación que rige al fútbol nacional, que en el nuevo marco tendrá que orientarse directamente al profesionalismo. Si el proyecto no se revisaba este miércoles, pasaba al siguiente período legislativo, con la facultad de que José Antonio Kast, ya investido como Presidente, le quitara la urgencia a la discusión.

    En el fútbol prefieren tomarse el asunto con cautela. “Seguimos trabajando”, responden, por ejemplo, desde la comisión que se formó para estudiar los efectos de la modificación legal. Este jueves, la instancia se reúne otra vez. Ahora, para tratar la nueva realidad.

    El edificio en que funcionan la ANFP y la Federación. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    En el balompié nacional precisan, también, que lo se cumplió fue un trámite, pero que la ley aún no está promulgada. En ese contexto, la apuesta se concentrará en ejercer influencia durante los siguientes trámites. “Para ser escuchados en los temas esenciales”, se explica.

    En esa línea, se enfatiza en que hay acuerdo respecto de los temas más importantes, como el fin de la multipropiedad, la regulación del rol de los representantes y el conocimiento de quiénes son, en definitiva, los dueños de los clubes.

    Lo que viene

    Después de la histórica votación de la Sala del Senado donde se aprobó la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas por 34 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones (Gustavo Sanhueza y Javier Macaya), el proyecto ahora debe pasar a la Cámara de Diputadas y Diputados para su ratificación.

    Entre las indicaciones que no pasaron el filtro de la Cámara Alta, se encuentra el artículo que obligaba a las Ligas Deportivas Profesionales a responder solidariamente de las deudas laborales y previsionales que dejen los clubes cuando pierden la categoría profesional y la indicación que permitía a las universidades a participar de la ligas a través de Fondos de Deporte Profesional (esta figura de FDP existe desde la ley de 2005 y permitía que las corporaciones no se transformaran en sociedades anónimas).

    También se dejaron sin efecto otras dos normativas, que de todos modos son de tinte más burocrático. La primera sobre que la venta de acciones en los clubes deba informarse a la federación respectiva. La idea era dotar de más control a la Federación sobre estos movimientos, pero su rechazo no afecta a las facultades de fiscalización del IND y la CMF.

    En tanto, la segunda norma apuntaba a que la Comisión de Mercado Financiero pudiera suspender una Junta de Accionistas de un club antes de que se realice, una discusión muy técnica, porque igualmente las juntas que no cumplen las formalidades no son válidas. De todos modos, su rechazo tampoco afecta las facultades de fiscalización del IND ni de la CMF.

    En todo caso, es altamente probable que no se persevere en la reposición de las normas rechazadas, pues se considera que la inmensa mayoría de la ley fue aprobada sin mayores inconvenientes.

    Eso sí, el autor de la iniciativa, el senador independiente Matías Walker, pidió que el gobierno entrante mantuviera la urgencia para que el proyecto se promulgue a la brevedad.

    Los plazos son inciertos, pues todavía debe constituirse el nuevo parlamento para el periodo 2026-2030, aunque permanecen en el parlamento la mayoría de los diputados que apoyaron en sus orígenes este proyecto, como Marisela Santibáñez, Daniel Manouchehri, Marco Sulantay, Jorge Guzmán y Cristián Tapia, entre otros.

    Más sobre:ANFPLey de Sociedades Anónimas Deportivas ProfesionalesPablo MiladMatías WalkerFútbolFútbol Nacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Matthei celebra inauguración del proyecto Nueva Alameda Providencia y llama a la futura oposición a “seguir cuidando” la ciudad

    “La clave es que el mensaje no sea evidente”: Hoppers, la alabada apuesta de Pixar según dos de sus voces

    José Manuel Silva y la permisología: “Va a ser la prueba de fuego de los ministerios”

    El dólar retoma su tendencia al alza y se dispara por sobre los $900

    Britney Spears es detenida por conducir bajo los efectos del alcohol en California

    OS-9 detiene a exalumnos del INBA captados lanzando molotov a carabineros frente al colegio cuando cursaban cuarto medio

    Lo más leído

    1.
    Quejas del plantel, cambios, dudas sobre su personalidad y el fantasma de Álvarez: Paqui Meneghini pierde crédito en la U

    Quejas del plantel, cambios, dudas sobre su personalidad y el fantasma de Álvarez: Paqui Meneghini pierde crédito en la U

    2.
    “Nadie daba un peso por nosotros”: el descargo de Ben Brereton en su mejor momento con el Derby County

    “Nadie daba un peso por nosotros”: el descargo de Ben Brereton en su mejor momento con el Derby County

    3.
    Con una cláusula a favor de dirigir a la Roja: los detalles del último contrato de Manuel Pellegrini con el Betis

    Con una cláusula a favor de dirigir a la Roja: los detalles del último contrato de Manuel Pellegrini con el Betis

    4.
    El recado del padre de Paulo Díaz a Coudet en River Plate: “Siempre estuvo a disposición; Gallardo hizo algo y no resultó”

    El recado del padre de Paulo Díaz a Coudet en River Plate: “Siempre estuvo a disposición; Gallardo hizo algo y no resultó”

    5.
    Bajón individual y una advertencia táctica a Fernando Ortiz: juicio a la sequía goleadora de Javier Correa en Colo Colo

    Bajón individual y una advertencia táctica a Fernando Ortiz: juicio a la sequía goleadora de Javier Correa en Colo Colo

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Servicios

    Estos son los beneficios que pueden cobrar las personas cesantes durante marzo

    Estos son los beneficios que pueden cobrar las personas cesantes durante marzo

    ¿Cómo obtener la TNE? Este es el valor del documento para 2026

    ¿Cómo obtener la TNE? Este es el valor del documento para 2026

    Quiénes reciben el Bono Logro Escolar y cuál es el monto para 2026

    Quiénes reciben el Bono Logro Escolar y cuál es el monto para 2026

    Matthei celebra inauguración del proyecto Nueva Alameda Providencia y llama a la futura oposición a “seguir cuidando” la ciudad
    Chile

    Matthei celebra inauguración del proyecto Nueva Alameda Providencia y llama a la futura oposición a “seguir cuidando” la ciudad

    Estos son los beneficios que pueden cobrar las personas cesantes durante marzo

    OS-9 detiene a exalumnos del INBA captados lanzando molotov a carabineros frente al colegio cuando cursaban cuarto medio

    José Manuel Silva y la permisología: “Va a ser la prueba de fuego de los ministerios”
    Negocios

    José Manuel Silva y la permisología: “Va a ser la prueba de fuego de los ministerios”

    El dólar retoma su tendencia al alza y se dispara por sobre los $900

    8M: la “brecha de mando”, el otro fenómeno que marca la disparidad de género en las organizaciones

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo
    Tendencias

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Qué beneficios aportan los garbanzos a la salud, según expertos en nutrición

    De Brasil a la MLS: Benjamín Kuscevic tiene un nuevo destino tras dejar Fortaleza
    El Deportivo

    De Brasil a la MLS: Benjamín Kuscevic tiene un nuevo destino tras dejar Fortaleza

    El fútbol se refugia en Kast: la estratégica reacción de la ANFP y los clubes a la aprobación a la reforma a la ley de SADP

    Quejas del plantel, cambios, dudas sobre su personalidad y el fantasma de Álvarez: Paqui Meneghini pierde crédito en la U

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales
    Tecnología

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    “La clave es que el mensaje no sea evidente”: Hoppers, la alabada apuesta de Pixar según dos de sus voces
    Cultura y entretención

    “La clave es que el mensaje no sea evidente”: Hoppers, la alabada apuesta de Pixar según dos de sus voces

    Britney Spears es detenida por conducir bajo los efectos del alcohol en California

    AC/DC alista larga estadía en Chile y recibe elogios en sus primeros shows en Brasil

    Almacenes subterráneos de misiles en Irán, el blanco prioritario de Estados Unidos e Israel
    Mundo

    Almacenes subterráneos de misiles en Irán, el blanco prioritario de Estados Unidos e Israel

    Irán acusa a Estados Unidos e Israel de atacar “de forma deliberada” a civiles para “causar el máximo sufrimiento”

    Estrecho de Ormuz: La relevancia para el mercado global del paso ocupado por Irán

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana
    Paula

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana

    Empanadas de lavanda

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana