Andrés Otero, exjefe del plan: “Estadio Seguro fracasó y debe refundarse”

Andrés Otero conoce la interna de Estadio Seguro. El periodista fue jefe del plan durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Además, se desempeñó como subsecretario del Deporte a partir de diciembre de 2018, en reemplazo del exatleta Kael Becerra.

En conversación con El Deportivo, el exfuncionario público repasa la crisis que vuelve a enfrentar el fútbol tras la muerte de dos hinchas en el partido entre Colo Colo y Fortaleza, por la Copa Libertadores. La tragedia le costó la posición a Pamela Venegas, quien ejercía como jefa de Estadio Seguro durante la administración de Gabriel Boric.

¿Se tocó fondo?

Yo creo que sí. Cuando se habla de dos personas fallecidas, no sé qué más al fondo se puede estar. Duele cuando dos personas que van a alentar a su equipo no vuelven a la casa. Tocamos fondo y esto nos tiene que hacer replantear todo.

¿Quién tocó fondo? ¿El fútbol, el gobierno, la sociedad?

La responsabilidad es de todos. Lo peor que se puede hacer en este momento es empezar a repartir culpas. Si bien el Estado ha hecho los esfuerzos de la creación de Estadio Seguro y de una política pública, que no por cualquier cosa se ha mantenido durante cinco gobiernos, con distintos colores políticos, pero los esfuerzos no han sido suficientes. Sería muy deshonesto no reconocer que si bien puede haber algunos avances, o cosas mejores, acá hay un fracaso total del sistema. Acá fracasa el estadio, la ANFP, los clubes y la sociedad.

¿Los clubes son los únicos responsables de la seguridad del fútbol?

Debe haber una mancomunión entre los clubes y el gobierno. Pero lo que sí es que la ANFP y los clubes tienen responsabilidades objetivas que están establecidas en la ley. Por frío que suene, estamos hablando de espectáculos privados con fines de lucro en el marco de las sociedades anónimas. Pero el delito, del delincuente, es responsabilidad del Estado a través de las policías. Gran parte de los errores es que se echan la culpa y se llega a lo que hemos llegado.

Pero la ANFP sigue sin proponer medidas efectivas...

Todos tienen deudas. El tema del Registro Nacional del Hincha es una buena medida, que ha avanzado, en la que un subsecretario del Interior prometió que iba a ser ley corta después de un partido de Supercopa que tampoco se pudo jugar, y resulta que no pasó nada. Soy de los que cree de que cuando hay una buena medida tampoco hay que esperar que se implemente como ley para empezar a utilizarla.

¿El miedo a implementar se basa en el temor de los dirigentes a estos delincuentes?

No me atrevo a decir eso. A veces siento que este problema se simplifica mucho. He escuchado ‘todos saben quiénes son, es un grupito pequeño’. No, eso no es así. El acrílico que rompen en el Monumental está diseñado para soportar toneladas de peso. Sacan estas puntas de tiburón que están en los estadios como si tuviesen manos de alicate. No los veo como si fuesen unos simios, como se dice. Lo veo como gente que está muy preparada.

¿Qué propone usted para combatir esta situación?

Tiene que haber penas efectivas de cárcel. Las comparaciones son odiosas con otros países, pero en Inglaterra se tomaron medidas concretas, con penas concretas. Desde el gobierno de Margaret Thatcher se sancionó con pena de cárcel efectiva a los que ingresaban a la cancha, a quienes cometieron delitos en la cárcel. Incluso, penas de cárcel a los que se tomaron los buses. Acá el delincuente se ríe de un sistema que es muy garantista. Los tipos saben que hacer esto les cuesta un día en la cárcel.

¿Se debe crear una policía especializada?

Sí, creo que acá se tiene que crear una policía especializada que se pueda infiltrar en los grupos, pero con inteligencia real. Porque no trata de infiltrarse sin tener inteligencia, porque eso puede terminar muy mal. Pero este país está en deuda en materia de inteligencia. El desafío es enorme, pero es injusto decir que el fútbol tiene solo este problema, porque es algo de la sociedad.

Las severas sanciones que arriesga Colo Colo. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

¿Comparte que son asociaciones criminales organizadas?

Absolutamente. Estoy de acuerdo con lo que dice el ministro Cordero, de que son organizaciones criminales, pero mientras no exista una pena, una sanción y estrategias policiales para perseguirlos, esto sigue siendo pirotecnia.

¿Fracasó Estadio Seguro?

Sí, lamentablemente Estadio Seguro fracasó y debe refundarse. Estadio Seguro, como se concibió, sí, es un fracaso. Las pruebas están a la vista. Al final termina saliendo Pamela Venegas, pero no tenía atribución para nada. No la empoderaron nunca. Van 13 años de implementación en cinco gobiernos y no ha habido resultados. Sí, es un fracaso.

¿Ayuda poco la nula relación entre Pablo Milad y el gobierno para combatir la delincuencia en los estadios?

No sé cómo es la relación entre la ANFP y el gobierno, pero sí creo que debe haber una relación muy fluida entre ambas partes. Las instituciones del mundo del deporte siempre tienen que ser oficialistas porque deben trabajar con el gobierno de turno.

¿Deben volver los carabineros a los estadios?

Es que Carabineros nunca se ha ido de los estadios.

Sí, pero son de reacción. No están a la vista...

Sí, son de reacción. Es que hay una crisis de cantidad de policía. Es cosa de verlo en la calle: nadie te controla. Lo que sí considero muy injusto es cargarle la seguridad de los eventos privados a Carabineros. En el 2006 y 2007 había 100 carabineros en la pista de recortan. ¿Qué pasa con esos carabineros? Esos carabineros abandonaron en Plan Cuadrante, la feria, los controles... O sea, se olvidan de labores muy trascendentes para la ciudadanía. En el delito siempre tiene que actuar la policía, por lo que siempre tienen que estar en los estadios. Yo creo que sería un retroceso muy grande decir que esto se soluciona poniendo 400 carabineros en la galería. No sé si es el camino. Este tema tampoco se simplifica así. Cuando había esa cantidad de carabineros, también había incidentes.