SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Entrevista con Juan Tagle: “Nuestra alza coincide con la apertura del Claro Arena; siempre lo supimos”

El presidente de Cruzados habla en la antesala del primer Clásico Universitario que se jugará en el recinto de la UC. Proyecta su futuro, justo cuando varios clubes lo postulan para la ANFP.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
Entrevista con Juan Tagle: “Nuestra alza coincide con la apertura del Claro Arena; siempre lo supimos”. Andres Perez

Juan Tagle (57 años) está expectante de cara al primer Clásico Universitario en el Claro Arena. El presidente de la UC aborda el buen momento del equipo precordillerano, habla de su futuro en el club y evalúa el acuerdo de TNT Sports con la ANFP.

¿Tomaron medidas específicas en el Claro Arena para recibir a la U?

Las medidas de seguridad son siempre las mismas. Me imagino que la presencia policial podría aumentar, pero eso depende de Carabineros. Nosotros estamos tranquilos, ha habido muy buena acogida de parte de nuestros hinchas. Tenemos un estadio sin rejas, que exige un comportamiento ejemplar. Todos saben que cualquier persona que cometa un acto inapropiado será identificado y sancionado. Hasta ahora no hemos tenido problemas y esperamos que el domingo sea igual.

¿Este encuentro tiene un simbolismo en la historia de Universidad Católica?

Estamos viviendo un año histórico, y este es uno de esos hitos. Además, sorprende a los dos equipos disputando algo importante. Estamos ambos peleando por el cupo Chile 2. Este año tuvimos el hito del primer partido con Unión Española, la despedida de los tres capitanes, y ahora este partido.

¿El estadio está 100% operativo?

Estamos todavía en un camino de aprendizaje. El proveedor de alimentos y bebidas está operando, pero aún no implementamos el ingreso con reconocimiento facial. Queremos mejorar la oferta gastronómica y de activaciones comerciales. También trabajamos en obras exteriores para darle una ornamentación más adecuada. Probablemente durante todo este año seguiremos en esa curva de aprendizaje, para llegar a 2026 con un funcionamiento óptimo.

¿Por qué todavía no se aplica el reconocimiento facial?

Tiene que ver con el Registro Nacional de Hinchas. Estamos coordinando con la ANFP para cumplir con la ley de protección de datos personales. Ya tenemos una propuesta completa que debe recibir la aprobación final de la ANFP. Queremos que el proceso sea fluido. Que el reconocimiento no dure más de un segundo y no genere atochamientos. Además, debe probarse que el margen de error sea prácticamente cero.

La UC está invicta jugando en el Claro Arena, su nuevo estadio. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

¿Proyectan que en el futuro los clásicos puedan tener público visitante?

Es una decisión de la autoridad. Los partidos clase A se están jugando sin público visitante. Nos parece prudente en esta etapa de aprendizaje del estadio y mientras seguimos afinando sistemas tecnológicos de seguridad. El tema de la violencia en los estadios sigue presente, lo vivimos el domingo pasado en Viña del Mar, por lo que creemos que es una medida adecuada. En el futuro podría cambiar.

¿Por qué no se acogió la solicitud de la U de postergar el clásico?

La decisión de reprogramar un partido es de la ANFP. Nosotros no tenemos esa facultad. Cuando la ANFP nos consultó si apoyaríamos la solicitud de la U, explicamos cordialmente las razones del no. Primero, desde lo deportivo, interrumpir nuestra continuidad afectaría nuestro rendimiento. El cuerpo técnico fue categórico en eso. Segundo, no había disponibilidad de estadio en otro fin de semana. Tercero, como parte de la comisión que negoció con TNT, sabemos el impacto negativo que tiene la reprogramación de clásicos en su parrilla. Y cuarto, creemos que la U no tiene desventaja deportiva. Jugar seguido suele mejorar el rendimiento. Nosotros queremos llegar jugando.

Usted fue reelecto este año como presidente de Cruzados. ¿Completará su período?

En abril del próximo año corresponde renovar el directorio, porque renunció Felipe Correa y por ley debe renovarse completo. Ahí se verá qué sucede. Hoy todas las opciones están abiertas.

¿Si no continúa buscará la presidencia de la ANFP?

Tampoco lo estoy pensando. Sé que eso también es una posibilidad. Hay personas que me lo han planteado, pero ahora sigo con la agenda muy llena en Cruzados y en el estudio Prieto Abogados.

Juan Tagle, el presidente de Cruzados.

¿Cómo evalúa el trabajo de Garnero?

Con Daniel nos hemos entendido excelente. Es una persona calmada, segura, muy de cancha, cercana al plantel y a los dirigentes. Ha logrado una muy buena conexión con los jugadores, y eso se nota en el alza individual y colectiva. Cuando llegó, estábamos fuera incluso de puestos de Sudamericana. Con el mismo plantel, sin refuerzos, logró meternos en la pelea por el Chile 2. Llevamos seis triunfos seguidos. También coincide con la apertura de Clara Arena, nosotros siempre lo supimos. Por ahí, el partido que ganamos ante Cobresal, o Ñublense, en otro estadio se nos escapaban.

Garnero mencionó que necesitarán un plantel más amplio. ¿Cómo lo proyectan?

Tenemos que mantener los pies en la tierra. Nuestra primera obligación es la estabilidad financiera. Algunos jugadores costaron caro y no rindieron como esperábamos, así que evaluaremos caso a caso. Tomamos en cuenta que van a haber más partidos, y no solo los partidos de la Copa de la Liga, sino que esperamos tener los partidos de una fase de grupo de Copa. También creemos que la Copa de la Liga será una buena oportunidad para dar más espacio a los jugadores de casa.

¿Cómo evalúa el acuerdo entre TNT y la ANFP?

Abre una nueva etapa de colaboración con TNT, más cordial y colaborativa, para mejorar el espectáculo, aumentar el número de partidos y consolidar un tercer torneo. Es beneficioso para todos.

Ingresaron una demanda a Gremio por el no pago de una cuota en la venta de Aravena. ¿En qué va ese proceso?

Está al día. FIFA notificó el reclamo, fijó un plazo y Gremio cumplió. No me habría gustado tener que recurrir a la FIFA, porque uno espera que un club del tamaño de Gremio cumpla. Pero el pago se hace con intereses, de manera que estamos resarcidos de ese reclamo.

¿Les sorprendió la postura de Gremio?

Sí, aunque entendemos que estaban con algunas dificultades de caja. Pero ya se corrigió.

Lee también:

Más sobre:FútbolLT SábadoFútbol ChilenoFútbol NacionalLa UCUniversidad CatólicaClaro ArenaANFPTNT SportsTNTGremioClásico UniversitarioLa UJuan Tagle

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Reseña de libros: de los últimos años de Marx a Antonia Daiber

El debate de la salud pública en la recta final a La Moneda

Museos en guardia: cómo se protege el patrimonio chileno

De la absolución a la demanda: las opciones que barajan las defensas del caso SQM para pedir indemnización al Fisco

De Saloon regresa misterioso en su nuevo disco: “Tiene todos los momentos, colores y aristas que manejamos”

Ramírez vs. Santa Cruz: el duelo de los presidentes de Chile Vamos por el distrito 9

Lo más leído

1.
¿Me toca ser vocal de mesa?: Servel publica en su sitio web datos electorales para comicios presidenciales y parlamentarios

¿Me toca ser vocal de mesa?: Servel publica en su sitio web datos electorales para comicios presidenciales y parlamentarios

2.
Kast sube la apuesta: pide concentrar el voto de primera vuelta en su opción y endurece tono contra Boric

Kast sube la apuesta: pide concentrar el voto de primera vuelta en su opción y endurece tono contra Boric

3.
Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

4.
Temblor hoy, viernes 24 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 24 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Dejar las aulas por cinco años: la pesadilla que le quita el sueño a Diego Pardow en la antesala de su eventual AC

Dejar las aulas por cinco años: la pesadilla que le quita el sueño a Diego Pardow en la antesala de su eventual AC

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Servicios

¿Es obligatorio votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias?

¿Es obligatorio votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias?

De cuánto es la multa por no presentarse como vocal de mesa en las elecciones

De cuánto es la multa por no presentarse como vocal de mesa en las elecciones

Desde este sábado revisa si te corresponde ser vocal de mesa y cómo excusarse

Desde este sábado revisa si te corresponde ser vocal de mesa y cómo excusarse

El debate de la salud pública en la recta final a La Moneda
Chile

El debate de la salud pública en la recta final a La Moneda

Museos en guardia: cómo se protege el patrimonio chileno

De la absolución a la demanda: las opciones que barajan las defensas del caso SQM para pedir indemnización al Fisco

S&P ratifica calificación de Chile y Moody’s dice que podría mejorarla si el próximo gobierno avanza rápido en la consolidación fiscal
Negocios

S&P ratifica calificación de Chile y Moody’s dice que podría mejorarla si el próximo gobierno avanza rápido en la consolidación fiscal

Este sábado comienza a regir el IVA a bienes comprados en el exterior por hasta US$500

Balance de mal uso de licencias médicas: casos superan los 25.000 en el gobierno central

Honor y BYD estrechan lazos entre teléfono y automóvil con IA
Tendencias

Honor y BYD estrechan lazos entre teléfono y automóvil con IA

De los escenarios a Twitch: Justin Bieber se lanza como streamer y promete transmisiones diarias

¿Clippy en esteroides? Conoce a Mico, la versión con inteligencia artificial del asistente de Microsoft

“Tremendamente desaparecido”: en España castigan el intrascendente partido de Alexis Sánchez con Sevilla
El Deportivo

“Tremendamente desaparecido”: en España castigan el intrascendente partido de Alexis Sánchez con Sevilla

Los kilómetros más disfrutados de la histórica ciclista Paola Muñoz

Entrevista con Juan Tagle: “Nuestra alza coincide con la apertura del Claro Arena; siempre lo supimos”

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca
Finde

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 25 y 26 de octubre

De Saloon regresa misterioso en su nuevo disco: “Tiene todos los momentos, colores y aristas que manejamos”
Cultura y entretención

De Saloon regresa misterioso en su nuevo disco: “Tiene todos los momentos, colores y aristas que manejamos”

Caramelo de miel: los 40 años de Locura de Virus

Así se gestó la película sobre Bruce Springsteen: “Contó cosas que nunca le había contado a nadie”

“Solito”, la terrible travesía de un niño migrante
Mundo

“Solito”, la terrible travesía de un niño migrante

La disputa por las tierras raras, la nueva moneda de cambio de la geopolítica global

Petro acusa a EE.UU. de “aliarse con la mafia” tras las sanciones de Trump: “Creí que nos podíamos ayudar”

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal