Entrevista con Juan Tagle: “Nuestra alza coincide con la apertura del Claro Arena; siempre lo supimos”

Juan Tagle (57 años) está expectante de cara al primer Clásico Universitario en el Claro Arena. El presidente de la UC aborda el buen momento del equipo precordillerano, habla de su futuro en el club y evalúa el acuerdo de TNT Sports con la ANFP.

¿Tomaron medidas específicas en el Claro Arena para recibir a la U?

Las medidas de seguridad son siempre las mismas. Me imagino que la presencia policial podría aumentar, pero eso depende de Carabineros. Nosotros estamos tranquilos, ha habido muy buena acogida de parte de nuestros hinchas. Tenemos un estadio sin rejas, que exige un comportamiento ejemplar. Todos saben que cualquier persona que cometa un acto inapropiado será identificado y sancionado. Hasta ahora no hemos tenido problemas y esperamos que el domingo sea igual.

¿Este encuentro tiene un simbolismo en la historia de Universidad Católica?

Estamos viviendo un año histórico, y este es uno de esos hitos. Además, sorprende a los dos equipos disputando algo importante. Estamos ambos peleando por el cupo Chile 2. Este año tuvimos el hito del primer partido con Unión Española, la despedida de los tres capitanes, y ahora este partido.

¿El estadio está 100% operativo?

Estamos todavía en un camino de aprendizaje. El proveedor de alimentos y bebidas está operando, pero aún no implementamos el ingreso con reconocimiento facial. Queremos mejorar la oferta gastronómica y de activaciones comerciales. También trabajamos en obras exteriores para darle una ornamentación más adecuada. Probablemente durante todo este año seguiremos en esa curva de aprendizaje, para llegar a 2026 con un funcionamiento óptimo.

¿Por qué todavía no se aplica el reconocimiento facial?

Tiene que ver con el Registro Nacional de Hinchas. Estamos coordinando con la ANFP para cumplir con la ley de protección de datos personales. Ya tenemos una propuesta completa que debe recibir la aprobación final de la ANFP. Queremos que el proceso sea fluido. Que el reconocimiento no dure más de un segundo y no genere atochamientos. Además, debe probarse que el margen de error sea prácticamente cero.

La UC está invicta jugando en el Claro Arena, su nuevo estadio. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

¿Proyectan que en el futuro los clásicos puedan tener público visitante?

Es una decisión de la autoridad. Los partidos clase A se están jugando sin público visitante. Nos parece prudente en esta etapa de aprendizaje del estadio y mientras seguimos afinando sistemas tecnológicos de seguridad. El tema de la violencia en los estadios sigue presente, lo vivimos el domingo pasado en Viña del Mar, por lo que creemos que es una medida adecuada. En el futuro podría cambiar.

¿Por qué no se acogió la solicitud de la U de postergar el clásico?

La decisión de reprogramar un partido es de la ANFP. Nosotros no tenemos esa facultad. Cuando la ANFP nos consultó si apoyaríamos la solicitud de la U, explicamos cordialmente las razones del no. Primero, desde lo deportivo, interrumpir nuestra continuidad afectaría nuestro rendimiento. El cuerpo técnico fue categórico en eso. Segundo, no había disponibilidad de estadio en otro fin de semana. Tercero, como parte de la comisión que negoció con TNT, sabemos el impacto negativo que tiene la reprogramación de clásicos en su parrilla. Y cuarto, creemos que la U no tiene desventaja deportiva. Jugar seguido suele mejorar el rendimiento. Nosotros queremos llegar jugando.

Usted fue reelecto este año como presidente de Cruzados. ¿Completará su período?

En abril del próximo año corresponde renovar el directorio, porque renunció Felipe Correa y por ley debe renovarse completo. Ahí se verá qué sucede. Hoy todas las opciones están abiertas.

¿Si no continúa buscará la presidencia de la ANFP?

Tampoco lo estoy pensando. Sé que eso también es una posibilidad. Hay personas que me lo han planteado, pero ahora sigo con la agenda muy llena en Cruzados y en el estudio Prieto Abogados.

Juan Tagle, el presidente de Cruzados.

¿Cómo evalúa el trabajo de Garnero?

Con Daniel nos hemos entendido excelente. Es una persona calmada, segura, muy de cancha, cercana al plantel y a los dirigentes. Ha logrado una muy buena conexión con los jugadores, y eso se nota en el alza individual y colectiva. Cuando llegó, estábamos fuera incluso de puestos de Sudamericana. Con el mismo plantel, sin refuerzos, logró meternos en la pelea por el Chile 2. Llevamos seis triunfos seguidos. También coincide con la apertura de Clara Arena, nosotros siempre lo supimos. Por ahí, el partido que ganamos ante Cobresal, o Ñublense, en otro estadio se nos escapaban.

Garnero mencionó que necesitarán un plantel más amplio. ¿Cómo lo proyectan?

Tenemos que mantener los pies en la tierra. Nuestra primera obligación es la estabilidad financiera. Algunos jugadores costaron caro y no rindieron como esperábamos, así que evaluaremos caso a caso. Tomamos en cuenta que van a haber más partidos, y no solo los partidos de la Copa de la Liga, sino que esperamos tener los partidos de una fase de grupo de Copa. También creemos que la Copa de la Liga será una buena oportunidad para dar más espacio a los jugadores de casa.

¿Cómo evalúa el acuerdo entre TNT y la ANFP?

Abre una nueva etapa de colaboración con TNT, más cordial y colaborativa, para mejorar el espectáculo, aumentar el número de partidos y consolidar un tercer torneo. Es beneficioso para todos.

Ingresaron una demanda a Gremio por el no pago de una cuota en la venta de Aravena. ¿En qué va ese proceso?

Está al día. FIFA notificó el reclamo, fijó un plazo y Gremio cumplió. No me habría gustado tener que recurrir a la FIFA, porque uno espera que un club del tamaño de Gremio cumpla. Pero el pago se hace con intereses, de manera que estamos resarcidos de ese reclamo.

¿Les sorprendió la postura de Gremio?

Sí, aunque entendemos que estaban con algunas dificultades de caja. Pero ya se corrigió.