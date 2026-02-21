SUSCRÍBETE
    El Deportivo

    En la consolidación del rey de los Juegos Olímpicos de Invierno: Sebastián Endrestad cierra la participación de Chile

    El fondista no pudo completar los 50 kilómetros del cross country y finalizó la actuación nacional en la cita planetaria. En la prueba brilló Johannes Klaebo, que consiguió su sexta medalla de oro en el evento y su undécimo título olímpico, convirtiéndose en el más ganador de la historia de los certámenes invernales.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Sebastián Endrestad finalizó la participación chilena en los Juegos Olímpicos de Invierno. Foto: Santiago Bahamonde.

    El Team Chile finalizó su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026. El cierre de la delegación nacional estuvo a cargo de Sebastián Endrestad, que no pudo completar los 50 kilómetros del cross country.

    El chileno se ubicó en la posición 56° del esquí de fondo salida clásica, en una competencia dominada por los noruegos. El primer puesto fue para Johannes Klaebo, que hizo historia en la cita olímpica con seis medallas de oro. Martin Loewstroem Nyenget y Emil Iversen completaron el podio, respectivamente.

    En tanto, Endrestad fue el encargado de cerrar lo hecho por la comitiva nacional. Precisamente, el esquiador fue el chileno que más compitió, habiendo participado en un total de tres pruebas.

    El fondista de 27 años debutó con un 72° puesto en el cross country, específicamente en el Esquiatlón 10 km + 10 km masculino. También enfrentó el circuito de 1,5 kilómetros, finalizando como 86°.

    El Rey de los Juegos Olímpicos de Invierno

    Johannes Klaebo se consolidó como una de la gran estrella de Milano-cortina. A sus 29 años, el noruego consiguió su undécimo título olímpico, obteniendo seis de ellos en el actual certamen.

    Se impuso en todas las pruebas del programa olímpico de esquí de fondo: velocidad individual, velocidad por parejas, relevos por equipos y las tres pruebas de fondo, de 10, 20 y 50 kilómetros.

    Klaebo es el atleta con más triunfos en la cita invernal de los cinco anillos, dejando atrás a su compatriota Marit Bjorgen, también esquiadora de fondo, que lideraba la tabla con ocho medallas de oro, entre 2010 y 2018. Si se tiene incluido los Juegos de verano, solo es superado por las 23 medallas de oro del antológico Michael Phelps.

    A sus seis preseas en Milano-Cortina se suman sus tres triunfos en Pieonchang 2018, mientras que se subió dos veces al podio en Pekín 2022 (una plata y un bronce).

    Klaebo consiguió seis medallas de oro en Milano-Cortina 2026.
