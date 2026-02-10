SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Sebastián Endrestad completa su participación en el sprint de esquí de fondo en los Juegos Olímpicos de Invierno

    El deportista chileno tuvo su segunda carrera en Milano-Cortina. La delegación nacional no tendrá acción hasta el jueves.

    Lucas Mujica 
    Lucas Mujica
    Sebastián Endrestad completa su participación en el sprint clásico de esquí de fondo en los Juegos Olímpicos de Invierno. Foto: Santiago Bahamonde

    El esquiador chileno Sebastián Endrestad completó este martes su participación en la prueba de sprint del cross country de esquí de fondo en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina, marcando así su segunda actuación.

    El fondista nacional enfrentó el circuito de 1,5 kilómetros, distancia correspondiente a la etapa clasificatoria de la prueba de sprint, y registró un tiempo de 3 minutos, 43 segundos y 31 centésimas. Con ese crono, Endrestad finalizó en la 86° posición.

    La clasificación fue liderada por el noruego Johannes Hosflot Klaebo, actual referente mundial del esquí de fondo y uno de los principales favoritos a las medallas en estos Juegos Olímpicos. Klaebo detuvo el reloj en 3:07.37, sacando una diferencia de 35.94 segundos respecto del chileno. El segundo mejor tiempo fue para el estadounidense Ben Ogden, con 3:09.88, mientras que el tercer lugar quedó en manos del francés Jules Chappaz, quien completó el recorrido en 3:12.86.

    De acuerdo con el formato de competencia, solo los 30 mejores tiempos de la fase clasificatoria avanzaron a la final, instancia que se disputa mediante rondas eliminatorias. En esa etapa no habrá representación sudamericana.

    Tras completar la prueba de sprint, el esquiador nacional tendrá un breve período de recuperación antes de volver a competir en el programa olímpico. Su próxima participación está programada para el viernes 13 de febrero, cuando dispute la prueba de 10 kilómetros con salida masiva y modalidad por intervalos, una distancia que privilegia la resistencia.

    “Ha sido una experiencia muy grande para mi. Estoy muy orgulloso de representar a Chile. Ya la ceremonia fue muy especial. Ahora he corrido. No estoy muy contento con mi resultado, pero voy mejorando cada día. Espero poder esquiar más rápido en el de 10 kilómetros”, señaló Endrestad tras su participación.

    “Ahora tengo dos carrera más. Solo debo descansar durante los próximos días, porque vienen carreras durísimas. Espero que mucha gente de Chile me pueda ver”, complementó.

    En lo inmediato, la delegación chilena no tendrá actividad competitiva hasta el jueves 12 de febrero. Ese día, a partir de las 07:30 horas, Matilde Schwencke será la competirá en el esquí alpino.

    “Es un orgullo, la emoción es total. El plan que quería lo tuve. No me aguanté la emoción, este era un objetivo desde que tengo uso de razón. Ser la primera sudamericana es un gran plus. El esquí está ahí, hay cosas por mejorar, pero me llevo el aprendizaje a la siguiente competencia”, señaló la chilena el domingo, cuando completó el downhill con un tiempo de 01:43.31, consolidándose como la mejor sudamericana de la competencia, superando a la argentina Nicole Begué (1:44.73).

