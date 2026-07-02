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    ¿Qué había en la maleta? En Estados Unidos revisan exhaustivamente a Lionel Messi en su viaje a Miami

    La figura de Argentina se mostró de buen ánimo al someterse a las estrictas medidas de la TSA.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    La selección de Argentina ya se prepara para el que será su duelo por los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026. Este miércoles la delegación debió trasladarse desde su punto de concentración en Kansas para dirigirse a Miami donde enfrentarán a Cabo Verde.

    Claro que como todas las delegaciones, debieron someterse a los estrictos controles de la TSA (Transportation Security Administration o Administración de Seguridad en el Transporte, en español), que cuenta con la revisión de los objetos personales y detección de metales.

    Parte de esto fue captado en video, donde se ve a los integrantes de la Albiceleste relajados y con buen ánimo. En medio de esto, se ve a Lionel Messi entregando su teléfono antes de ir con un agente con un detector de metales.

    Allí también se aprecia que en un momento la Pulga es advertido por Rodrigo de Paul de que a Cristián Romero le habían quitado un encendedor de cocina, lo que desató la risa a carcajadas del 10 transandino.

    En lo deportivo, Argentina debe alistar los últimos detalles antes de medirse contra Cabo Verde por el paso a los octavos de final de la competencia. La Albiceleste consiguió meterse en la ronda de eliminación directa con puntaje ideal, gracias a las contundentes victorias alcanzadas contra Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1).

    En todos estos duelos, Lionel Messi se transformó en uno de los protagonistas por su poder goleador que lo dejó como el máximo artillero en la historia de los mundiales y peleando por ser el goleador de esta edición.

    El partido entre Argentina y Cabo Verde está programado para este viernes 3 de julio a partir de las 18.00 horas de Chile en Miami.

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