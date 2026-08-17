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    Barómetro Unab: economía chilena mejora en julio, pero sigue afectada por el mercado laboral y la inflación

    “Julio muestra una recuperación más amplia (...), con mejoras simultáneas en los tres subíndices del Barómetro. Sin embargo, el deterioro del mercado laboral y una inflación que continúa por sobre las proyecciones deseables evidencian que este proceso sigue siendo frágil”, dice su Instituto de Políticas Públicas.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega

    Durante el mes de julio el Barómetro Económico del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello (Unab) mostró una mejora transversal de la economía chilena. Sin embargo, el informe advierte que el desempleo alcanzó su nivel más alto desde la pandemia, mientras la inflación continúa sobre las proyecciones del Banco Central.

    “Julio muestra una recuperación más amplia que la observada en meses anteriores, con mejoras simultáneas en los tres subíndices del Barómetro. Sin embargo, el deterioro del mercado laboral y una inflación que continúa por sobre las proyecciones deseables evidencian que este proceso sigue siendo frágil y dependerá tanto de la evolución del contexto internacional como de la capacidad de reactivar el empleo durante los próximos meses”, señala Gonzalo Valdés, subdirector del Instituto Unab de Políticas Públicas.

    El Índice Económico IPP Unab pondera el desempeño de 24 variables económicas, posicionándolas en un plano dividido en cuatro cuadrantes que corresponden a distintos estados: “bien y mejorando”, “bien pero empeorando”, “mal pero mejorando” y “mal y empeorando”. También están las categorías “bien y sin cambios” y “mal y sin cambios”.

    La economía chilena durante julio transitó de “bien, pero empeorando” a “bien y mejorando”, con el índice aumentando de 19,7 a 22,2 puntos.

    Al desagregar por cuadrante, “bien y sin cambios” aumenta de 7 a 8 variables (deuda neta del gobierno, tasa hipotecaria, deudores morosos, precio del cobre, participación laboral, riesgo soberano, Ipsa y participación laboral femenina). “Bien, pero empeorando” disminuye de 3 a 2 (inflación y tasa de informalidad). El cuadrante “Bien y mejorando” se mantiene estable en 4 variables (remuneraciones reales, incertidumbre económica, exportaciones y tasa promedio de crédito de consumo).

    Por el lado negativo, “mal, pero mejorando” aumenta de 1 a 3 variables (Imacec, inversión extranjera directa e Índice de Avisos Laborales por Internet). “Mal y sin cambios” disminuye de 3 a 1 (la confianza de los consumidores). “Mal y empeorando” se mantiene en 6 variables (desempleo, confianza empresarial, dólar, creación de empleos, cuentas corrientes y depósitos a plazo, y tasa de ocupación).

    Las variables que mejoran

    “A diferencia de los meses anteriores, la mejora no respondió a un cambio aislado, sino a una evolución más homogénea de la economía. El Barómetro Unab registró once cambios de cuadrante, de los cuales cinco fueron positivos, cuatro negativos y dos neutros. Si bien la cantidad de variables ubicadas en terreno positivo se mantuvo igual que en junio, aumentó el número de indicadores que comenzaron a mejorar y disminuyó el de aquellos que continuaban deteriorándose, configurando una recuperación más amplia del panorama económico”, explica el Instituto de Políticas Públicas.

    En el subíndice de expectativas, se observa una variación mensual positiva en julio, pasando de 30,2 a 31,2 puntos, con lo que avanzó de “bien, pero empeorando” a “bien y mejorando”.

    De las variables consideradas en este subíndice dos cambiaron su categoría. Uno de estos cambios fue positivo: el Índice de Incertidumbre Económica pasó de “bien, pero empeorando” a “bien y mejorando”. El segundo movimiento corresponde al Ipsa, que se encontraba en “bien y mejorando” y terminó julio en “bien y sin cambios”.

    El subíndice de situación macroeconómica registró un aumento relevante en julio, pasando de 5,7 a 10,3 puntos. Con ello, el indicador retomó el cuadrante “bien y mejorando”, tras haber estado en “bien, pero empeorando” el mes anterior. Sólo una de las variables incluidas en este subíndice cambió de cuadrante: el Imacec transitó de “mal y empeorando” a “mal, pero mejorando”.

    Finalmente el subíndice de situación de los consumidores aumentó de 11,5 a 15,3 puntos en julio, retomando el cuadrante “bien y mejorando” tras dos meses en “bien, pero empeorando”. Este fue el que concentró el mayor número de variables que cambiaron de cuadrante en el mes: 8 de sus 13 componentes experimentaron cambios.

    Tres corresponden a cambios positivos: las remuneraciones reales pasaron de “bien, pero empeorando” a “bien y mejorando”; la tasa promedio de crédito de consumo avanzó de “mal y empeorando” hacia “bien y mejorando”. Por su parte el Índice de Avisos Laborales por Internet transitó desde “mal y empeorando” hacia “mal, pero mejorando”.

    El único cambio neutro correspondió a los deudores morosos, que pasaron desde “bien y mejorando” hacia “bien y sin cambios”.

    Los cambios negativos fueron la inflación retrocedió desde “bien y mejorando” hacia “bien, pero empeorando”; los saldos en cuenta corriente y depósitos a plazo pasaron desde “bien y sin cambios” hacia “mal y empeorando”; la creación de empleos transitó desde “mal y sin cambios” hacia “mal y empeorando”; la tasa de informalidad y la tasa de ocupación pasaron de “mal y sin cambios” a “mal y empeorando”.

    Más sobre:Barómetro UnabEconomíaMacroeconomía

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