“El sueño americano está muy vivo”: el mundo reacciona frente a la brillante clasificación a octavos de Estados Unidos

Estados Unidos está de fiesta, al menos una parte. En un país donde el fútbol americano, el básquetbol y el béisbol son los deportes preferidos; el equipo que dirige el argentino Mauricio Pochettino hace soñar a un país poco futbolizado con una brillante clasificación a octavos de final en el Mundial 2026.

“Estados Unidos, con una actuación impecable, supera a Bosnia y Herzegovina y a una polémica tarjeta roja para alcanzar los octavos de final del Mundial”, tituló el diario inglés The Guardian, el cual le dio amplia cobertura al triunfo sobre los balcánicos.

“Digamos que esto fue solo la ronda de dieciseisavos de final. Lamentemos la expansión de la FIFA a 48 equipos. Y, por supuesto, quejémonos todo lo que queramos de la tarjeta roja si somos aficionados estadounidenses. Pero la realidad es esta: la selección masculina de Estados Unidos ganó un partido de eliminación directa del Mundial”, destacó el medio británico.

Siempre en Reino Unido, Daily Mail confirmó en su edición electrónica que “Estados Unidos logra una dramática victoria en el Mundial contra Bosnia y Herzegovina a pesar de la polémica tarjeta roja para Folarin Balogun”.

Precisamente, el tabloide isleño basó su crónica en la sanción que recibió el delantero que abrió la cuenta en California: “uno tras otro, compañeros y rivales se acercaron a Folarin Balogun. Christian Pulisic lo abrazó. Sead Kolasinac, de Bosnia, incluso le dio una palmadita en la cabeza y, mientras el delantero estadounidense se dirigía al túnel del Levi’s Stadium, varios suplentes lo siguieron para darle ánimos. Pero, ¿qué se puede decir? ¿Cómo explicar lo que vivió el delantero durante esos 64 minutos?”.

Un enfoque muy parecido al del diario Mundo Deportivo de Barcelona, principal medio de esta índole en Cataluña. “Balogun guía a la Estados Unidos de Pochettino a octavos”, fue el tituló del periódico español.

Asimismo, el medio concluyó que “el partido tuvo un protagonista claro tanto para lo bueno como para lo malo. El delantero estadounidense Balogun volvió a marcar en este Mundial y con este ya son cuatro goles para el futbolista del AS Mónaco, máximo anotador del combinado de Pochettino en este Mundial. Sin embargo, el delantero americano fue el responsable de dejar a su selección con un hombre menos tras una dura entrada”.

Locura total

Los medios estadounidenses fueron un poco más allá en sus apreciaciones. Así queda claro, por ejemplo, en el enunciado de USA Today. “La reñida victoria de Estados Unidos va a volver loco a todo el país”, afirmó el diario.

A su vez, destacó el trabajo del técnico Mauricio Pochettino en este nuevo suceso: “se convierte en el entrenador con más triunfos mundiales de la selección estadounidense (…) Hace dos semanas, Mauricio Pochettino nunca había dirigido un partido de la Copa del Mundo. Ahora ya es el entrenador con más victorias que ha tenido la selección masculina de Estados Unidos en la historia de los Mundiales”.

The New York Times, en la misma línea, habló que “la selección estadounidense se clasifica para los octavos de final del Mundial tras vencer a Bosnia; Balogun anota antes de la polémica tarjeta roja”.

Además, advierte que “en una noche tensa y polémica en California, la selección masculina de Estados Unidos ganó un partido de eliminación directa de la Copa del Mundial”.

El diario Marca de España, el medio deportivo más leído de habla hispana, también destacó el triunfo de las barras y las estrellas en la segunda ronda del Mundial 2026. “El sueño americano está muy vivo”, fue el título de su nota principal.

En la crónica, el medio resaltó que “Estados Unidos volvió a sonreír en un cruce mundialista más de dos décadas después. La selección de Pochettino cumplió con su condición de favorita en el duelo ante Bosnia, con Pulisic de regreso al once tras dejar atrás los problemas físicos y con la mayoría de sus titulares de vuelta. Los estadounidenses lograron superar una eliminatoria de un Mundial por primera vez desde 2002 mientras que Bosnia afrontaba el partido más importante de su historia al disputar por primera vez una eliminatoria mundialista”.

El Diario de Olé, en tanto, hizo un juego de palabras con la clasificación de la escuadra norteamericana. “Octavos Unidos: triunfazo del equipo de Pochettino, que enfrentará a Bélgica en la próxima ronda”, fue el titular elegido, para luego escribir que “con un hombre menos durante gran parte del segundo tiempo, Estados Unidos dio una muestra de carácter y se metió en octavos de final tras ganarle 2-0 a Bosnia”.

En su nota principal, el periódico transandino estableció que “sueña porque sabe jugar. Sueña porque sabe a lo que juega. Sueña porque es local. Sueña porque montó un show en su propia tierra y quiere seguir cultivando esa ilusión. Estados Unidos no tuvo problemas ante la modesta Bosnia, se hizo fuerte en San Francisco y contó con otra buena actuación para ganar por 2-0 y pasar a los octavos de final del Mundial”.