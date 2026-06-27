Renovación en medio del éxito: Estados Unidos pretende extender el contrato del técnico Mauricio Pochettino

La selección de Estados Unidos ha sido una de las gratas sorpresas del Mundial 2026. El equipo tuvo un comienzo arrollador ante Paraguay, equipo al que goleó por 4-1, mientras que en su segundo partido venció por 2-0 a Australia y avanzar como primero a la segunda fase, a pesar de la derrota final por 3-2 ante Turquía.

Por primera vez en su historia, la escuadra norteamericana ganó sus dos primeros partidos en la fase grupal de una Copa del Mundo. Suficiente para valorar el trabajo del entrenador argentino Mauricio Pochettino.

En medio de las expectativas y el éxito del equipo, la federación local apuró las decisiones sobre el futuro del equipo. De acuerdo con el medio The New York Times, la organización le ha ofrecido al transandino de 54 años una extensión de contrato que le permitiría entrenar al equipo en la próxima edición del torneo en 2030, competencia que se disputará en España, Portugal y Marruecos.

En las últimas semanas, el equipo de Pochettino ha dado a los hinchas estadounidenses motivos para creer que pueden competir con los mejores del mundo. Las autoridades apuraron la decisión de renovar el compromiso, después de que la escuadra ganara el Grupo D con relativa facilidad. En el partido de los dieciseisavos de final contra Bosnia y Herzegovina está programado para el próximo miércoles 1 de julio en San Francisco, California.

Los pormenores

Sin embargo, cualquier decisión sobre el futuro de Pochettino al frente de la selección estadounidense se tomará una vez que concluya la actual versión de la Copa del Mundo, cuando expire su contrato actual, una vez que Estados Unidos quede eliminado.

En ese escenario, el exentrenador del Tottenham, Chelsea y Paris Saint-Germain, sin duda despertará el interés de los clubes una vez que termine la cita planetaria.

Es un nombre que suena constantemente entre los principales clubes europeos. Incluso, antes del Mundial se especuló con que el argentino había mantenido conversaciones con el gigante italiano AC Milan. Finalmente, el exentrenador del Manchester United, Ruben Amorim, fue quien ocupó ese puesto.

De acuerdo con el mismo medio, las conversaciones con los dirigentes del fútbol estadounidense llevan meses en marcha y la oferta se le hizo a Pochettino antes del inicio de este certamen deportivo.

Pochettino no solo tendrá la Copa del Mundo por delante, sino que en los próximos cuatro años existe una serie de eventos. El transandino estará a cargo del equipo en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 y en la Copa América, la cual se celebrará otra vez en Estados Unidos.

Por ahora, su atención seguirá centrada en el Mundial, aunque el jueves se mostró molesto ante las insinuaciones de que la derrota de Estados Unidos por 3-2 ante Turquía en el último minuto se debiera a un eventual relajo de su equipo.

“Es un poco triste que nos feliciten por haber ganado el grupo. Lo que debemos recordar es que ganamos el primer lugar en este grupo”, advirtió el exjugador de Marcelo Bielsa mientras hablaba en español e inglés.

En la misma conferencia aclaró que “terminamos como el equipo número uno, manejamos bastante bien la presión y las expectativas. Es cierto que teníamos otras prioridades, pero queríamos ganar. Sí, queríamos la victoria, pero había otras cosas que debíamos equilibrar. Así fue como tomé las decisiones para este encuentro”.

Asimismo, aterrizó las opciones de los norteamericanos respecto del título, el exdefensor central de la selección de Argentina agregó que “hacer historia es ganar el Mundial, no solo por el grupo. Es un poco mezquino, si se quiere, pero tampoco estamos pensando en pequeño”.