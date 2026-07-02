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    El orgullo de Pochettino tras avanzar a octavos de final del Mundial con Estados Unidos: “Este plantel se merece todo”

    El técnico argentino celebra como un norteamericano más: coreando un clásico de John Denver junto a la galería. Luego expone las virtudes de sus dirigidos en el triunfo ante Bosnia y Herzegovina.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    El orgullo de Pochettino tras avanzar a octavos de final del Mundial con Estados Unidos: “Este plantel se merece todo”. Cao Can

    Mauricio Pochettino no oculta su felicidad. Al finalizar el partido de Estados Unidos ante Bosnia y Herzegovina, donde los anfitriones se impusieron por 2-0 y avanzaron a octavos de final del Mundial, el técnico se fundió en un abrazo con sus ayudantes. Luego se acercó a una de las galerías y coreó junto a los fanáticos la canción Take Me Home, Country Roads. El clásico de John Denver sonaba en los altoparlantes del Levi’s Stadium en San Francisco y el argentino celebraba como un norteamericano más.

    Minutos después, aún visiblemente emocionado, se refirió a la actuación de sus dirigidos. “Estoy muy orgulloso. Este plantel, estos jugadores... merecen todo. En el modo en que competimos, otra vez, ante un equipo muy bueno. Fue un rival muy difícil. Me siento orgulloso de todos mis jugadores. Los hinchas estuvieron fantásticos también. Es increíble vivir esta experiencia”, manifestó.

    Estados Unidos superó a Bosnia y Herzegovina.

    El estratega se ilusiona con seguir avanzando en la Copa del Mundo. De hecho, no oculta que su sueño es levantar el certamen planetario con Estados Unidos. “¿Por qué no nosotros?“, señaló a los micrófonos de la transmisión oficial. En la tercera ronda se medirán ante Bélgica.

    Claro que para el equipo de las barras y estrellas no fue un encuentro sencillo. La expulsión de Folarin Balogun, quien abrió la cuenta en el primer tiempo, los obligó a doblar sus esfuerzos en la parte final del encuentro. Así lo reconoció el delantero Christian Pulisic. “Tuvimos que profundizar en términos de sacrificio. Hicimos un buen partido y no merecíamos una tarjeta roja”, señaló el atacante.

    El futbolista de 27 años entregó un discurso similar al de Pochettino. “Tuvimos que jugar así, ir por nuestro objetivo y defender de la forma que hicimos. Este equipo realmente se entregó por completo y estamos muy orgullosos de eso”, cerró.

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