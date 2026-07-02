La dura crítica de Toni Kroos a la selección alemana: “No tenemos ni un solo jugador de clase mundial”

La eliminación en dieciseisavos de final contra Paraguay fue un golpe duro para Alemania. Seguramente continuará doliendo por años. Por estos días, las críticas tras este fracaso en Norteamérica 2026 se han centrado en dos aspectos: las decisiones del entrenador Julian Nagelsmann y la calidad de los jugadores germanos. En este ámbito, uno de los cuestionamientos más llamativos fue el de Toni Kroos, excampeón del mundo en Brasil 2014 con ese país.

El exjugador de Real Madrid y Bayern Múnich comentó el presente de la selección alemana en el programa de TikTok que comparte con su hermano ‘Kroos & Kroos’. Habló de que ya no tienen a los futbolistas más decisivos: “Ahora mismo no tenemos ni un solo jugador de clase mundial. Tenemos futbolistas con potencial para serlo, pero eso no significa que ya estén en la élite. Los verdaderos jugadores de nivel mundial son los que están decidiendo todos los partidos y, además, están arriba en la tabla de goleadores. Nosotros no tenemos a ninguno y debemos admitirlo con honestidad.

Toni Kroos, Brasil 2014

Además, reflexionó sobre lo que mostraba Alemania cuando era un animador de los mundiales: “Cuando teníamos éxito en este tipo de torneos siempre daba la sensación de que podíamos subir una marcha en cualquier momento. Este equipo ya no es capaz de hacerlo. Solo pensamos que somos mejores que Paraguay y que, de una manera u otra, íbamos a ganar el partido”.

Tres fracasos seguidos

Cabe destacar que este es el tercer mundial consecutivo en donde la selección alemana se va eliminada antes de tiempo. En Rusia 2018 quedó eliminada en la fase de grupos, en algo inédito para su historia, una situación que se repitió en Qatar 2022, en un duro grupo con España y Japón. Ahora, superó su zona con comodidad, aunque sin brillar, pero en los dieciseisavos de final no superó el cerco paraguayo.

Como antecedente, cada una de las tres citas planetarias mencionadas las disputaron con un entrenador diferente. En 2018 fue bajo el mando de Joachim Löw, en 2022 con Hansi Flick (hoy en Barcelona) y ahora con Julian Nagelsmann.