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    El desahogo de Romelu Lukaku tras remontada de Bélgica: “Aún estoy pasando por momentos difíciles a nivel mental”

    El goleador de los Diablos Rojos, cuyo ingreso fue clave para el triunfo 3-2 sobre Senegal para meterse en octavos, se emocionó tras recordar a su padre.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Romelu Lukaku recordó a su padre fallecido tras victoria de Bélgica. FOTO: Xinhua/Mao Siqian. Mao Siqian

    El delantero Romelu Lukaku fue el gran artífice de la remontada de Bélgica sobre Senegal. Con los Diablos Rojos perdiendo 0-2 en el minuto 85, el jugador del Napoli recortó distancias, devolviendo la esperanza al equipo europeo que finalmente se llevó la victoria por 3-2 en el tiempo suplementario.

    Tras la hazaña que deja a su equipo en la ronda de las mejores 16 selecciones, el máximo goleador histórico del equipo destacó la capacidad que tuvo su selección para reponerse a la adversidad en una situación límite.

    “Estoy harto de partidos como este, así de disputados. Fue intenso, pero demostramos garra. Siento decirlo así, pero tuvimos mucho coraje, y eso es lo que se necesita en encuentros como este”, explicó el exjugador de Inter de Milán.

    Asimismo, el atacante agregó que “no mostramos actitud desde el inicio y eso fue lo que nos perjudicó, por eso nos fuimos en desventaja. Al final, demostramos carácter, en partidos como este es lo que se necesita. Porque esta selección de Senegal es sin duda una de las mejores del torneo. Técnica, física y tácticamente fue realmente difícil. Pero cuando presionamos y ganamos los balones divididos, el espíritu de equipo se impuso y pudimos llevarnos la victoria”.

    En ese momento, al hablar de aquel gol crucial en el minuto 86, el exgoleador del Manchester United tuvo un emotivo recuerdo para su padre, fallecido recientemente: “creo que es mi padre quien me está ayudando desde allá arriba”.

    En el penal, cobrado después de 120 minutos, Lukaku parecía dirigirse hacia el punto de ejecución para intentar adelantar a los Diablos Rojos. Sin embargo, finalmente fue Youri Tielemans quien cobró la falta para el 3-2.

    “Mentalmente, todavía estoy pasando por momentos difíciles. Preferí que lo lanzara Youri porque es el equipo el que tiene que ganar, no yo personalmente”, reconoció el artillero, quien además concluyó que “estas son las victorias que necesitamos para unir aún más al equipo. Ya somos un grupo unido, pero éxitos como estos son los más bonitos, para los aficionados y para nosotros mismos”.

    “Llegar lejos”

    Uno de los más contentos con la remontada fue el técnico Rudi García, quien aseguró que nunca dudó de la capacidad de sus dirigidos para reponerse a la adversidad que le presentó el duelo disputado en Seattle.

    “El fútbol son emociones y noches como esta son maravillosas. Mi recompensa es ver a mis jugadores felices, celebrar en el campo con nuestros fanáticos. Hemos perdido demasiados goles en la primera, queríamos hacer pasos decisivos desde muy lejos, no hemos respetado el plan de juego”, aseguró el francés.

    Respecto del trámite del choque, el extécnico de la Roma reconoció que “les dije a los jugadores, a la pausa de hidratación de la segunda fase, lo que se necesitaba era que el tercer gol del partido fuera para nosotros. El 2-1 abrió de nuevo el partido. Y saben cómo es, pone mucha presión al rival. Les dije que incluso a los 90 minutos, si perdemos 2-0, podríamos poner 2 goles e ir al alargue. Después de la prolongación, hubo un penal flagrante, felizmente cobrado por el árbitro. Espero que lleguemos aún más lejos, estos chicos lo merecen”.

    Más sobre:Mundial 2026FútbolSelección de BélgicaSelección de SenegalRomelu LukakuRudi García

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