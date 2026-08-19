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    Kast monitorea daños por sistema frontal en Antofagasta y advierte que quienes viven en “zonas de riesgo” deberán abandonarlas

    Ahora el Mandatario se trasladará hasta Tocopilla para continuar con su despliegue territorial por las zonas más afectadas por el sistema frontal.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    A primera hora de este miércoles el Presidente José Antonio Kast aterrizó en la región de Antofagasta para desplegarse en terreno y monitorear los estragos del sistema frontal en la zona.

    Hasta allá llegó acompañado del subsecretario de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa, y del subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández.

    Bajo ese marco, el mandatario y sus subsecretarios participaron de una reunión de coordinación con las autoridades locales en la delegación regional de Antofagasta.

    Posterior a ese espacio, el jefe de Estado lideró un punto de prensa, del que también fueron parte representantes de la zona.

    “Lo que hemos hecho es recoger la información en temas de conectividad. Se han ido habilitando las distintas rutas, ya hay una ruta abierta hacia Tocopilla, se sigue trabajando en dos rutas más. En temas de salud, en términos generales, toda la infraestructura sanitaria está funcionando, con alguna afectación mayor en Tocopilla. En temas de albergues, hubo una ocupación mayor de los albergues en Tocopilla, y también en la comuna de Antofagasta”, resumió el Presidente.

    Luego, acotó: “De estas tragedias podemos aprender hacia adelante. Hay muchas situaciones que se pueden ir proyectando para tener un plan maestro, por ejemplo, en situaciones de agua lluvia, en temas de construcción de viviendas, para ir solucionando de manera definitiva temas de campamentos”.

    En esa línea, dio a conocer: “Hemos llegado a un acuerdo de que tenemos que trabajar en que las personas que se han instalado en zonas de alto riesgo, tienen que abandonar esas zonas. Y eso ha ocurrido en la región de Antofagasta y en otras regiones, donde tenemos que ir sacando lecciones de cómo enfrentar la planificación urbana con decisión”.

    “Muchas veces por situaciones humanitarias se acepta la instalación o no se mueve a gente que está en zonas de riesgo, estoy hablando de los campamentos. Aquí en la región tenemos que decir que el Estado tiene una gran superficie de terrenos, donde tenemos que ver cómo enfrentamos el futuro del crecimiento de la región, por la gran inversión minera, y también buscar soluciones habitacionales definitivas”, añadió.

    Siguiendo con ese tema, el Presidente fue consultado sobre cómo se enfrentará la situación de los campamentos. “Aquí ya abordamos una situación en un campamento que era menor en el sector de La Chimba, ahí dimos una señal clara de que hay ciertos lugares que no son aptos para la vida humana y que no pueden estar ahí. Es lo mismo que estamos haciendo en Cerro Chuño, lo mismo que hicimos en Colina, en San Antonio y a nivel de todo el país”, contestó.

    “Nosotros vamos a ir avisándole a las personas. Esto no es de un día para otro. A las personas se les va diciendo que tienen que abandonar el lugar porque puede perder sus enseres. Eso es un proceso que tiene que tener la unidad de todos porque primero está la vida”, continuó.

    Por otro lado, requerido sobre si visitará la región de Tarapacá, también afectada por la situación climática, señaló que está evaluando esa posibilidad de realizar una visita focalizada en los temas más urgentes.

    Por último, consultado sobre cuáles serán sus movimientos en Tocopilla, una de las zonas más complicadas por el sistema frontal, sostuvo: “Con la alcaldesa vamos a ir viendo cuáles son las necesidades más urgentes que tienen en recuperación de vividas, ya que hay una afectación mayor por inundación y humedad. También hay temas de conectividad, temas sanitarios y hay que restablecer lo más pronto que se pueda el tema educacional”.

    Por su parte, las autoridades regionales, entre ellas el gobernador Ricardo Díaz y el alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, agradecieron la presencia del Ejecutivo y destacaron que, hasta ahora, no se han registrado pérdidas de vidas humanas.

    Más sobre:Región de AntofagastaSistema frontalJosé Antonio KastTocopillaLluvias

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