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    Casi 8 millones de pesos: así es el exclusivo notebook de doble pantalla de ASUS que llega a Chile

    ASUS lanzó al mercado chileno un producto de nicho que busca resolver el problema del espacio de trabajo en situaciones de movilidad, pensado para edición 4K y gaming de última generación.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Casi 8 millones de pesos: así es el exclusivo notebook de doble pantalla de ASUS que llega a Chile

    Da la impresión que el formato de doble pantalla en los notebooks ha dejado de ser un prototipo para ferias de tecnología. Tras varias generaciones iterando sobre la misma idea, el nuevo ASUS ROG Zephyrus Duo 2026 demuestra que el concepto finalmente alcanzó su madurez, aunque lo hace con un precio que lo sitúa estrictamente en la categoría de producto halo.

    No es un computador de dos pantallas para trabajar en una y, en la otra, por así decirlo, ver un partido del Mundial (aunque lo puede hacer, va sobrado en recursos).

    Casi 8 millones de pesos: así es el exclusivo notebook de doble pantalla de ASUS que llega a Chile

    Bajo ninguna óptica es un equipo para el usuario casual. Estamos hablando de una herramienta de nicho híper-especializada que busca resolver el eterno problema del espacio de trabajo en movilidad, sin sacrificar el músculo técnico necesario para la edición de alto nivel o el gaming de última generación.

    Hardware sin concesiones

    Casi 8 millones de pesos: así es el exclusivo notebook de doble pantalla de ASUS que llega a Chile

    Lo primero que llama la atención al revisar la ficha técnica es cómo Asus logró embutir hardware de escritorio en un chasis de aluminio mecanizado de apenas 1,9 cm de grosor.

    Este es el detalle:

    ComponenteEspecificación
    ProcesadorIntel Core Ultra 9 386H (16 núcleos)
    GPUNVIDIA GeForce RTX 5090 (150W TGP máximo)
    PantallasDual 16″ 3K OLED táctil (16:10, 120Hz, 0.2ms)
    MemoriaHasta 64 GB LPDDR5X-8533
    Almacenamiento2TB SSD PCIe 5.0 (ampliable vía puerta magnética trasera)
    Peso2,82 kg

    Uno de los grandes saltos -mencionados en la presentación regional del equipo- está en la refrigeración. Mantener una RTX 5090 y un Core Ultra 9 a raya en un espacio tan reducido requiere ingeniería térmica.

    El uso de una cámara de vapor combinada con láminas de grafito logra que el equipo no estrangule su rendimiento tras un par de horas bajo estrés, algo fundamental cuando estás renderizando video en 4K o corriendo títulos AAA de los más exigentes.

    La experiencia multipantalla y el teclado magnético

    Casi 8 millones de pesos: así es el exclusivo notebook de doble pantalla de ASUS que llega a Chile

    El principal argumento de venta del Zephyrus Duo son sus dos paneles OLED de 16 pulgadas. Ambas pantallas cuentan con resolución 3K, 120Hz, certificación VESA DisplayHDR True Black 1000 y una cobertura del 100% del espacio DCI-P3.

    En la práctica, esto significa que los colores son precisos a nivel profesional desde el primer encendido, sin necesidad de calibradores externos (otro guiño al nicho híper-especializado de este equipo).

    Asus resolvió el problema de la ergonomía que arrastraban los modelos anteriores introduciendo un teclado inalámbrico magnético. Puedes usar el equipo en modo laptop tradicional (con el teclado sobre la pantalla inferior, recargándose automáticamente), o separarlo para desplegar el espacio de trabajo en más de 21 pulgadas reales.

    Para flujos de trabajo como la escritura o creación de contenido, la diferencia es abismal. Puedes tener un editor de texto principal y el CMS de un blog en la pantalla superior, mientras mantienes Slack, fuentes de información y controles de Apple Music en la inferior. Los modos “Libro” y “Tienda” abren opciones interesantes para programadores o para juegos cooperativos locales, aunque en nuestra experiencia el modo de doble pantalla apaisado sigue siendo el más útil.

    Rendimiento: fuerza bruta y Copilot+

    Casi 8 millones de pesos: así es el exclusivo notebook de doble pantalla de ASUS que llega a Chile

    Poner a prueba esta máquina con juegos como el recién lanzado Forza Horizon 6 o Battlefield 6 resulta casi un trámite. La RTX 5090 con DLSS 4 integrado devora cualquier motor gráfico actual en resolución nativa.

    Además, el panel principal incluye G-Sync, lo que elimina cualquier desgarro de imagen durante los paneos rápidos de, por ejemplo, un shooter.

    Además, la inclusión del procesador Intel Core Ultra 9 con 50 TOPS en su NPU lo certifica como un PC Copilot+. Esto permite ejecutar modelos de inteligencia artificial de forma local, resumiendo hilos de correos largos o generando imágenes sin depender de la nube ni comprometer la privacidad de tus datos.

    ¿Vale la pena?

    El ASUS ROG Zephyrus Duo 2026 es una proeza de la ingeniería térmica y el diseño industrial. Entre sus escasos puntos débiles, sus 2,82 kg lo hacen un equipo pesado para llevar en la mochila en un vuelo largo, y la barrera del precio lo aleja del consumidor promedio.

    Sin embargo, para los creadores de contenido, desarrolladores y power users que exigen rendimiento de escritorio con la versatilidad de un espacio multipantalla portátil, actualmente no hay nada en el mercado que se le acerque.

    Lee también:

    Más sobre:ASUSASUS ROG Zephyrus Duo 2026Republic of GamersROGZephyrus Duo 2026LaptopsNotebooksTecnologíaReview TecnologíaOLEDIntel Core Ultra 9 386HIntelNVIDIANVIDIA GeForce RTX 50902TB SSD PCIe 5.0ASUS Chilegaming de última generaciónedición de video 4KNPU 50 TOPSportátil de alto rendimientocreadores de contenidoDLSS 4teclado inalámbrico magnéticocámara de vapor refrigeraciónDCI-P3 100%VESA DisplayHDR True Black 1000pantalla dual 3K 120HzPC Copilot+Intel Core Ultra 9RTX 5090laptop gaming OLEDnotebook de doble pantallaG-Sync3K 120Hzpantallas OLED 16 pulgadasnotebook doble pantallaprecio premium ChileROG Zephyrus Duo (2026) GX651AX-SR045W

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