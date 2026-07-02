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    Trump critica el desequilibrio de gasto militar entre aliados de la OTAN: “Ridículo”

    Trump sostuvo que Estados Unidos gasta más dinero que cualquier otro país en la OTAN, "sin obtener ningún beneficio a cambio".

    Por 
    Europa Press
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Europa Press

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado este jueves el desequilibrio de gasto militar entre aliados de la OTAN, incidiendo en que Washington está muy por encima de la inversión que realizan países europeos como Reino Unido, Francia, Italia o Alemania.

    “Estados Unidos gasta mucho más dinero que cualquier otro país en la OTAN para protegerlos, sin obtener ningún beneficio a cambio”, ha indicado en un mensaje en redes sociales que llega a escasos días de que Trump se desplace a Ankara para participar en la cumbre de líderes de la OTAN.

    Así, en su publicación señala que Estados Unidos invierte 999.000 millones de dólares; Reino Unido, 90.500 millones de dólares; Francia, 66.500 millones de dólares; Italia, 48.800 millones de dólares y Polonia, 44.300 millones de dólares.

    “Otros, incluida Alemania, están muy por debajo. Ridículo”, ha denunciado el mandatario estadounidense, quien ha hecho referencia a los datos aportados por la propia OTAN sobre el gasto de sus aliados.

    En todo caso, las cifras mencionadas aparecen algo infladas en el caso de Estados Unidos ya que los registros aliados apuntan que la estimación de gasto militar para 2025 es de 980.000 millones de dólares. Del mismo modo, pese a las críticas, Alemania se ha convertido en 2024 en el aliado europeo que más invierte en términos totales en defensa, y el segundo mayor presupuesto detrás de Estados Unidos.

    Más sobre:Estados UnidosOTANDonald Trump

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