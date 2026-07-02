Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer.

Científicos de la Universidad del Sur de California (USC) descubrieron una forma de generar un suministro prácticamente inagotable de células del sistema inmune que podrían utilizarse para combatir el cáncer.

El hallazgo, publicado en la revista Cell, abre nuevas posibilidades para el desarrollo de inmunoterapias.

De qué trata el estudio

La investigación se centra en los progenitores de granulocitos-monocitos (GMP, por sus siglas en inglés), un tipo de célula precursora que da origen a macrófagos y otras células inmunitarias.

Los macrófagos han despertado un creciente interés entre los investigadores debido a su capacidad para infiltrarse de manera natural en los tumores, destruir células cancerosas y coordinar la respuesta del sistema inmune.

Hasta ahora, uno de los principales obstáculos para desarrollar terapias basadas en macrófagos era la dificultad para producir estas células en grandes cantidades.

Los macrófagos maduros son complejos de cultivar, modificar genéticamente y almacenar, además de perder rápidamente su eficacia una vez administrados.

Por eso, en lugar de utilizar macrófagos ya desarrollados, los científicos trabajaron con sus células precursoras .

Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer. Foto: Pexels

Gracias a una combinación de compuestos químicos lograron mantenerlas creciendo y multiplicándose en el laboratorio durante largos períodos, sin que perdieran su capacidad de convertirse posteriormente en macrófagos y otras células.

“El estudio introduce conceptos que creemos podrían tener amplias implicaciones tanto para la inmunoterapia contra el cáncer como para la biología de las células madre ”, explica el autor principal, Qi-Long Ying, profesor de Biología de Células Madre y Medicina Regenerativa de la USC.

Capacidad de autorrenovación

Uno de los hallazgos más relevantes fue demostrar que estas células progenitoras poseen una capacidad de autorrenovación que hasta ahora se atribuía casi exclusivamente a las células madre hematopoyéticas.

“Descubrimos que, en las condiciones adecuadas, las GMP también pueden autorrenovarse, dividiéndose extensamente sin perder su identidad ni su capacidad para producir células inmunitarias funcionales ”, dice Ying.

“Esto nos proporciona un punto de partida escalable para el desarrollo de terapias celulares para el cáncer, las enfermedades infecciosas y, potencialmente, muchas otras afecciones”, agrega.

Las pruebas del estudio

Los investigadores también modificaron genéticamente estas células utilizando receptores de antígeno quimérico (CAR), una tecnología ya empleada con éxito en terapias de células T.

Además, incorporaron una segunda señal diseñada para activar otras células inmunitarias cercanas y potenciar la respuesta antitumoral.

Las pruebas realizadas en ratones mostraron que las GMP modificadas lograron establecerse en la médula ósea y producir de forma continua macrófagos y otras células inmunitarias capaces de combatir tanto cánceres hematológicos como tumores sólidos.

Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

Los mejores resultados se observaron cuando las células incorporaban tanto el receptor CAR como la señal inmunoestimuladora adicional.

Más allá del cáncer, el equipo también probó la tecnología en un modelo de enfermedad granulomatosa crónica, un trastorno inmunitario hereditario.

En esos experimentos, las células restauraron la capacidad de los animales para combatir infecciones bacterianas, lo que sugiere que la plataforma podría tener aplicaciones futuras en enfermedades inmunológicas .

Para Ying, el descubrimiento apunta hacia un cambio de paradigma en el diseño de inmunoterapias.

“Nuestro estudio sugiere que el futuro de la inmunoterapia puede depender no solo del diseño de mejores receptores CAR, sino también de la elección de la etapa de desarrollo celular adecuada”, concluye.