SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    La investigación demostró que un tipo de célula precursora del sistema inmune puede renovarse continuamente en el laboratorio, lo que podría facilitar el desarrollo de nuevas inmunoterapias.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer.

    Científicos de la Universidad del Sur de California (USC) descubrieron una forma de generar un suministro prácticamente inagotable de células del sistema inmune que podrían utilizarse para combatir el cáncer.

    El hallazgo, publicado en la revista Cell, abre nuevas posibilidades para el desarrollo de inmunoterapias.

    De qué trata el estudio

    La investigación se centra en los progenitores de granulocitos-monocitos (GMP, por sus siglas en inglés), un tipo de célula precursora que da origen a macrófagos y otras células inmunitarias.

    Los macrófagos han despertado un creciente interés entre los investigadores debido a su capacidad para infiltrarse de manera natural en los tumores, destruir células cancerosas y coordinar la respuesta del sistema inmune.

    Hasta ahora, uno de los principales obstáculos para desarrollar terapias basadas en macrófagos era la dificultad para producir estas células en grandes cantidades.

    Los macrófagos maduros son complejos de cultivar, modificar genéticamente y almacenar, además de perder rápidamente su eficacia una vez administrados.

    Por eso, en lugar de utilizar macrófagos ya desarrollados, los científicos trabajaron con sus células precursoras.

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer. Foto: Pexels

    Gracias a una combinación de compuestos químicos lograron mantenerlas creciendo y multiplicándose en el laboratorio durante largos períodos, sin que perdieran su capacidad de convertirse posteriormente en macrófagos y otras células.

    “El estudio introduce conceptos que creemos podrían tener amplias implicaciones tanto para la inmunoterapia contra el cáncer como para la biología de las células madre”, explica el autor principal, Qi-Long Ying, profesor de Biología de Células Madre y Medicina Regenerativa de la USC.

    Capacidad de autorrenovación

    Uno de los hallazgos más relevantes fue demostrar que estas células progenitoras poseen una capacidad de autorrenovación que hasta ahora se atribuía casi exclusivamente a las células madre hematopoyéticas.

    “Descubrimos que, en las condiciones adecuadas, las GMP también pueden autorrenovarse, dividiéndose extensamente sin perder su identidad ni su capacidad para producir células inmunitarias funcionales”, dice Ying.

    “Esto nos proporciona un punto de partida escalable para el desarrollo de terapias celulares para el cáncer, las enfermedades infecciosas y, potencialmente, muchas otras afecciones”, agrega.

    Las pruebas del estudio

    Los investigadores también modificaron genéticamente estas células utilizando receptores de antígeno quimérico (CAR), una tecnología ya empleada con éxito en terapias de células T.

    Además, incorporaron una segunda señal diseñada para activar otras células inmunitarias cercanas y potenciar la respuesta antitumoral.

    Las pruebas realizadas en ratones mostraron que las GMP modificadas lograron establecerse en la médula ósea y producir de forma continua macrófagos y otras células inmunitarias capaces de combatir tanto cánceres hematológicos como tumores sólidos.

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    Los mejores resultados se observaron cuando las células incorporaban tanto el receptor CAR como la señal inmunoestimuladora adicional.

    Más allá del cáncer, el equipo también probó la tecnología en un modelo de enfermedad granulomatosa crónica, un trastorno inmunitario hereditario.

    En esos experimentos, las células restauraron la capacidad de los animales para combatir infecciones bacterianas, lo que sugiere que la plataforma podría tener aplicaciones futuras en enfermedades inmunológicas.

    Para Ying, el descubrimiento apunta hacia un cambio de paradigma en el diseño de inmunoterapias.

    “Nuestro estudio sugiere que el futuro de la inmunoterapia puede depender no solo del diseño de mejores receptores CAR, sino también de la elección de la etapa de desarrollo celular adecuada”, concluye.

    Lee también:

    Más sobre:CélulasCáncerSaludEstudioCienciaSistema inmuneInvestigaciónTumoresTendenciasLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La Fiscalía de Alemania afirma que el imputado por el sabotaje del Nord Stream “seguía órdenes” de Ucrania

    Casi 8 millones de pesos: así es el exclusivo notebook de doble pantalla de ASUS que llega a Chile

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    The Beatles, Japón, 1966: cómo el orden de Tokio desnudó el peor momento de la banda en vivo

    Japón protesta ante China por exigir la suspensión de sus actividades de exploración en aguas en disputa

    Lo más leído

    1.
    Cómo acostumbrarte a tener un horario regular de sueño para dormir mejor, según un especialista

    Cómo acostumbrarte a tener un horario regular de sueño para dormir mejor, según un especialista

    2.
    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    3.
    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    4.
    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    5.
    Qué es delirium, la condición “invisible” que afecta a miles de adultos mayores en Chile y que puede dejar secuelas

    Qué es delirium, la condición “invisible” que afecta a miles de adultos mayores en Chile y que puede dejar secuelas

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es delirium, la condición “invisible” que afecta a miles de adultos mayores en Chile y que puede dejar secuelas

    Qué es delirium, la condición “invisible” que afecta a miles de adultos mayores en Chile y que puede dejar secuelas

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Cómo acostumbrarte a tener un horario regular de sueño para dormir mejor, según un especialista

    Cómo acostumbrarte a tener un horario regular de sueño para dormir mejor, según un especialista

    Lluvia a la vista: cuándo podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana y zona central, según el tiempo

    Lluvia a la vista: cuándo podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana y zona central, según el tiempo

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este jueves 2 de julio: toda la red está disponible

    Así funciona la red de Metro este jueves 2 de julio: toda la red está disponible

    Temblor hoy, jueves 2 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 2 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Así funciona la red de Metro este jueves 2 de julio: toda la red está disponible
    Chile

    Así funciona la red de Metro este jueves 2 de julio: toda la red está disponible

    Temblor hoy, jueves 2 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Presidenta del Tribunal Constitucional defiende rol del organismo y acusa críticas “partisanas” de distintos sectores políticos

    Aparece fantasma de recesión técnica tras quinta caída consecutiva del Imacec y expertos piden acciones de Hacienda y el BC
    Negocios

    Aparece fantasma de recesión técnica tras quinta caída consecutiva del Imacec y expertos piden acciones de Hacienda y el BC

    El dólar se acerca a los $930 a pesar del buen precio del cobre y expertos dicen que factores internos también están pesando

    Estados Unidos pone en duda pacto comercial con México y Canadá argumentando déficit comercial

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas
    Tendencias

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    El orgullo de Pochettino tras avanzar a octavos de final del Mundial con Estados Unidos: “Este plantel se merece todo”
    El Deportivo

    El orgullo de Pochettino tras avanzar a octavos de final del Mundial con Estados Unidos: “Este plantel se merece todo”

    Unión La Calera tiene el antídoto: cementeros vuelven a sorprender a la U y vencen por la cuenta mínima en el Nacional

    Estados Unidos sigue animando su Mundial: pasa la valla de Bosnia y Herzegovina y se citará con Bélgica en octavos

    Casi 8 millones de pesos: así es el exclusivo notebook de doble pantalla de ASUS que llega a Chile
    Tecnología

    Casi 8 millones de pesos: así es el exclusivo notebook de doble pantalla de ASUS que llega a Chile

    Fin de una era: PlayStation dejará de fabricar juegos en formato físico a partir de este año

    Las novedades que trae macOS 27 de Apple: IA generativa, seguridad familiar y rediseño visual

    The Beatles, Japón, 1966: cómo el orden de Tokio desnudó el peor momento de la banda en vivo
    Cultura y entretención

    The Beatles, Japón, 1966: cómo el orden de Tokio desnudó el peor momento de la banda en vivo

    De canción de relleno a sonar en la campaña de Trump: la historia de YMCA, el himno eterno de Village People

    El furor de la película de Michael Jackson y las biopics bajo la lupa del archivo de Getty Images

    La Fiscalía de Alemania afirma que el imputado por el sabotaje del Nord Stream “seguía órdenes” de Ucrania
    Mundo

    La Fiscalía de Alemania afirma que el imputado por el sabotaje del Nord Stream “seguía órdenes” de Ucrania

    Japón protesta ante China por exigir la suspensión de sus actividades de exploración en aguas en disputa

    Zelenski reitera su llamado a reforzar la defensa antiaérea tras el último ataque de Rusia contra Kiev

    Benjamín Nast recomienda las tres recetas imperdibles de su libro “¡Tengo hambre papá!”
    Paula

    Benjamín Nast recomienda las tres recetas imperdibles de su libro “¡Tengo hambre papá!”

    Hablemos de amor: el amor no siempre llega haciendo ruido

    El club de la migraña: comprender juntas ese dolor que no se explica