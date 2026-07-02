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    Qué es el viento puelche, el fenómeno que dejó cortes de luz y daños en la Región del Biobío

    El fenómeno "viento puelche", caracterizado por ser cálido y seco, afectó a comunas del Biobío y La Araucanía con rachas cercanas a los 100 km/h. Estos son los daños y por qué puede aumentar el riesgo de incendios forestales.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Qué es el viento puelche, el fenómeno que dejará rachas de 60 km/h en el centro sur de Chile. Foto: SURDOC.

    Distintos sectores de la Región del Biobío y La Araucanía fueron afectados por el viento puelche, un fenómeno que dejó rachas de hasta 100 kilómetros por hora.

    A diferencia de cualquier otro viento, el apodado como “puelche” tiene características particulares: suele ser cálido y seco.

    En el país, también es un fenómeno temido. Y es que facilita (no causa) la propagación del fuego, por lo que suele ser particularmente peligroso en épocas donde existan condiciones meteorológicas favorables para los incendios forestales.

    ¿Qué es exactamente el viento puelche?

    Qué es el viento puelche, el fenómeno que dejará rachas de 60 km/h en el centro sur de Chile. Foto: Referencial/Archivo.

    Qué es el viento puelche en Chile

    El viento puelche, también conocido como “viento de la cordillera” o “viento del este” es un fenómeno meteorológico característico del centro y sur de Chile donde se percibe viento “caliente”.

    El nombre “puelche” viene del mapudungun: significa “gente del este”. Se le llama así, porque es un viento que llega desde este punto cardinal.

    Sopla desde la cordillera de los Andes hacia el valle central y la costa. En ese proceso, el aire se comprime y calienta, por lo que llega cálido y seco hacia el centro sur del país.

    Científicamente, se le conoce como el efecto Foehn.

    Qué es el viento puelche, el fenómeno que dejará rachas de 60 km/h en el centro sur de Chile. Foto: Referencial.

    Los daños que dejó el viento puelche en Chile

    Según han reportado desde Senapred, el fenómeno dejó árboles caídos, techos dañados, cortes de caminos, cortes de suministro eléctrico y pérdida de conexión en telefonía e Internet en comunas como Alto Biobío, Santa Bárbara, Tucapel, Antuco, Quillaco y Quilleco en Biobío.

    Desde Conaf, restringieron el uso de fuego para la eliminación de desechos agrícolas y forestales en todo Biobío desde el 1 de julio hasta nuevo aviso.

    Esto, porque el viento puelche aumenta significativamente el riesgo de propagación de incendios forestales.

    Además, las autoridades hicieron un llamado a suspender las actividades deportivas en espacios públicos en Quilaco, resguardarse y evitar la exposición a riesgos derivados de caída de ramas, objetos, entre otras situaciones.

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