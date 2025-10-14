SUSCRÍBETE
Santiago vivirá su día más caluroso de la semana: cuándo será y cómo protegerte

La Región Metropolitana vivirá una semana marcada por el calor, pero habrá un día que se perfila como el más caluroso. Revisa las recomendaciones para protegerte de las altas temperaturas.

Nicole Iporre
Santiago vivirá su día más caluroso de la semana: cuándo será y cómo protegerte. Foto: ATON.

Santiago vivirá su día más caluroso de la semana, según el pronóstico del tiempo. Las altas temperaturas marcarán los próximos días en la Región Metropolitana, con un breve descenso a mitad de semana debido a un sistema frontal.

Gran parte de la semana tendrá cielos despejados. Pero en algunos momentos, también habrá nubosidad que se desplazará desde la costa, en especial el próximo miércoles y jueves.

El miércoles 15 será el día más “frío” de la semana, con una máxima de 23 °C, según anticipó la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Pero bastante más alta será la temperatura que marcará el día más caluroso de la semana.

¿Cuándo será el día más caluroso en Santiago?

Según el pronóstico, el viernes 17 será el día más caluroso de la semana, con máximas que podrían alcanzar los 30 °C o más.

Días antes, habrá un leve descenso del termómetro por la llegada de nubosidad y aire más templado. No obstante, este episodio durará poco, y el viernes nuevamente se disparan las temperaturas.

De acuerdo a Meteored, el centro de Santiago marcará los 30 °C como máxima, pero otras comunas del norte y poniente de la Región Metropolitana podrían incluso llegar a los 33 °C en esa jornada.

Revisa también el pronóstico completo para toda la semana haciendo click aquí.

Cómo protegerse del calor extremo

El calor extremo puede provocar molestias y, en algunos casos, presentar un riesgo para personas más vulnerables, como adultos mayores, niños y quienes viven con condiciones crónicas.

Además, la intensidad del sol puede quemar la piel de todas las personas que se exponen al aire libre sin protección.

Por tanto, las recomendaciones más importantes para cuidar la salud durante días muy calurosos suelen ser las siguientes:

  • Evitar actividades al aire libre en los horarios de mayor temperatura.
  • Usar ropa clara, ligera, sombrero/gorra y gafas de sol.
  • Aplicarse protector solar, ideal factor alto.
  • Mantener la hidratación constante, preferir agua o líquidos sin azúcar.
  • Ventilar espacios interiores, cerrar cortinas o persianas durante la tarde.
  • Prestar especial cuidado a personas vulnerables como niños, personas mayores o con problemas respiratorios.

