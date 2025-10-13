Calor extremo y un sistema frontal en Santiago: el pronóstico del tiempo para esta semana. Foto: ATON.

Comienza una nueva semana en la Región Metropolitana, con el cielo despejado y un calor propio de la primavera. Sin embargo, durante los próximos días, las altas temperaturas (inusuales en esta temporada) marcarán el pronóstico del tiempo en Santiago.

Sin ir más lejos, este lunes 13 de octubre, se espera una máxima de 27 °C, de acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

A mitad de semana, podríamos tener un breve respiro del calor gracias a la llegada de un sistema frontal. No obstante, hacia el fin de semana, todo apunta a que el calor continuará e, incluso, aumentará.

Este es el pronóstico para los próximos días.

Días de calor: el pronóstico del tiempo para Santiago

Casi toda la Región Metropolitana será afectada de la misma manera por el calor esta semana. Las máximas estarán cercanas a los 30 °C los días lunes 13, jueves 16 y viernes 17.

Y es que entremedio, llegará un sistema frontal que, aunque no dejará lluvia , permitirá el ingreso de nubosidad costera que bajará las temperaturas durante el martes 14 y miércoles 15, según explicaron desde Meteored.

Por tanto, el pronóstico de la semana (tomando como referencia el centro de Santiago) quedaría así:

Día Mínima Máxima Lunes 13 10 °C 27 °C Martes 14 7 °C 25 °C Miércoles 15 8 °C 23 °C Jueves 16 6 °C 27 °C Viernes 17 5 °C 28 °C

¿Vuelve la lluvia a Santiago?

El pronóstico del tiempo no indica probabilidades de lluvia para esta semana en la Región Metropolitana . Serán días con un tiempo estable y temperaturas que se asemejarán más al verano que a la primavera.

Sin embargo, la DMC indicó que podría haber días nublados, pese al calor. Por ejemplo, el miércoles 15, habría nubosidad durante la madrugada y en la noche.

El jueves 16, por su parte, se mantendría en los 27 °C pero con nubosidad parcial durante todo el día.