SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Tecnología

    El cerebro detrás de los nuevos automóviles: cómo los semiconductores están reescribiendo la experiencia de conducir

    La industria automotriz está atravesando una metamorfosis profunda, donde, en términos prácticos, el automóvil se ha convertido en un centro de procesamiento de datos sobre ruedas.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    El cerebro detrás de los nuevos automóviles: cómo los semiconductores están reescribiendo la experiencia de conducir

    Atrás quedaron los días en que la innovación de un vehículo se medía exclusivamente en caballos de fuerza o cilindrada. Hoy, uno de los campos de batalla de los fabricantes se encuentra en los microprocesadores que operan tras el tablero de instrumentos.

    En este nuevo escenario, empresas tecnológicas que históricamente asociamos al hardware de computadores de escritorio o consolas de videojuegos han pasado a ser protagonistas del ecosistema vehicular.

    AMD, reconocida por sus tarjetas gráficas y procesadores de alto rendimiento, es uno de los actores que está cimentando esta transición, ofreciendo soluciones escalables que abarcan desde la seguridad crítica hasta la experiencia de usuario en la cabina, por ejemplo, en el apartado de entretenimiento o la conducción asistida.

    El copiloto invisible

    El cerebro detrás de los nuevos automóviles: cómo los semiconductores están reescribiendo la experiencia de conducir

    El acto de conducir dejó de ser una tarea solitaria. Los Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS) se han convertido en un estándar de la industria, y su eficacia depende de la capacidad de procesar volúmenes masivos de datos en fracciones de segundo.

    AMD ha abordado este desafío a través de su línea de System-on-Chip adaptables, como las series Versal AI Edge y Zynq UltraScale+.

    Estas plataformas permiten la fusión y el análisis de sensores en tiempo real. En la práctica, el vehículo adquiere la capacidad de “leer” su entorno integrando información proveniente de múltiples cámaras, radares de imágenes 4D y LiDAR.

    Esto se traduce en respuestas frente a imprevistos del tránsito: frenado automático de emergencia, asistencia de mantenimiento de carril y detección de peatones, incluso en escenarios de baja visibilidad o iluminación deficiente, donde destacan tecnologías como las FPGA Artix UltraScale+ XA.

    Un ejemplo concreto de esta integración es la colaboración de la compañía con Subaru, fabricante que seleccionó los dispositivos Versal AI Edge de segunda generación para potenciar la próxima evolución de su reconocido sistema de visión y asistencia al conductor, EyeSight.

    La cabina digital

    El cerebro detrás de los nuevos automóviles: cómo los semiconductores están reescribiendo la experiencia de conducir

    La experiencia al interior del habitáculo es lo que redefine nuestra relación diaria con el automóvil. Las expectativas de los usuarios, moldeadas por la dictadura de pantallas y conectividad rápida, han impulsado a la industria a transformar la cabina en un espacio que combina un entorno de trabajo con una verdadera sala de estar digital.

    Para solventar esto, se requiere músculo gráfico. Utilizando procesadores como el AMD Ryzen Embedded R2000 y la serie V2000A, marcas como Tesla, Daimler y ECARX están reemplazando los indicadores analógicos tradicionales por clústeres de instrumentos de múltiples paneles y pantallas de resolución 4K para los pasajeros.

    Esto habilita sistemas de infoentretenimiento de alta fidelidad, con capacidades multimedia, control por voz mediante lenguaje natural y procesamiento 3D, gestionados con la fluidez que uno esperaría de un computador personal.

    Sin embargo, la tecnología interior no se limita al confort. Los sistemas de monitoreo del conductor (DMS) y de monitoreo en cabina (ICMS) actúan como observadores constantes para garantizar el bienestar de los ocupantes.

    A través de sensores infrarrojos y cámaras internas, la tecnología de AMD permite analizar en tiempo real la orientación de la cabeza del conductor, el parpadeo y la dirección de la mirada para alertar sobre fatiga o distracción, incluso si la persona usa gafas de sol o mascarilla.

    Asimismo, el sistema es capaz de mapear el interior del vehículo para detectar la ubicación de los pasajeros, la correcta instalación de asientos infantiles o la presencia de mascotas.

    Lo que viene

    El cerebro detrás de los nuevos automóviles: cómo los semiconductores están reescribiendo la experiencia de conducir

    El desarrollo de un vehículo inteligente, conectado y perceptivo requiere un ecosistema robusto. Mediante alianzas con empresas desarrolladoras de software, interfaces de usuario y algoritmos de visión -como Qt Group, Luxoft, Seeing Machines y Eyeris-, AMD provee la arquitectura base para que la industria diseñe las funciones del futuro.

    Lo que evidencian estos avances es una transición industrial en pleno despliegue. El automóvil moderno ha dejado de ser solo una máquina que nos desplaza entre dos puntos. Y en el núcleo de esa evolución, analizando cada variable del camino y cada pixel de la pantalla, los semiconductores dictan el ritmo de nuestro próximo viaje.

    Lee también:

    Más sobre:AMDSemiconductoresElectromovilidadcabina inteligente conectadaLiDAR y radares 4DICMS monitoreo en cabinaDMS monitoreo del conductorTecnologíaLa TerceraVehículo inteligenteQt GroupLuxoftSeeing MachinesEyerisAutomóvilesPantallasHabitáculo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    OMS declara el fin del brote de hantavirus relacionado con el crucero MV Hondius

    Canciller Pérez Mackenna realizará gira a Estados Unidos y México para sostener encuentros a nivel político y comercial

    En medio de pugna oficialista, Kast deja abierta la puerta a eventual coalición: “Ya vendrá tiempo de ver si se constituye una alianza”

    Ramírez apunta a republicanos en medio de tensión oficialista y llama a reflexión: “Hay que definir cómo nos vamos a relacionar”

    Terremotos en Venezuela: Rescatan a hombre que permaneció ocho días atrapado bajo los escombros de un edificio

    Paulina Vodanovic (PS) descarta más plazo para negociar megarreforma: “Quiroz dijo que estaba por mantener el cronograma”

    Lo más leído

    1.
    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    2.
    Los lentes Ray-Ban Meta se ponen serios: todo lo que trae la esperada versión 26 y qué significa para los usuarios en Chile

    Los lentes Ray-Ban Meta se ponen serios: todo lo que trae la esperada versión 26 y qué significa para los usuarios en Chile

    3.
    Casi 8 millones de pesos: así es el exclusivo notebook de doble pantalla de ASUS que llega a Chile

    Casi 8 millones de pesos: así es el exclusivo notebook de doble pantalla de ASUS que llega a Chile

    4.
    iOS 27: las claves de la próxima actualización de Apple para el iPhone, desde Siri AI hasta mayores controles parentales

    iOS 27: las claves de la próxima actualización de Apple para el iPhone, desde Siri AI hasta mayores controles parentales

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Portugal vs. Croacia en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Portugal vs. Croacia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a España vs. Austria en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a España vs. Austria en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este jueves 2 de julio: toda la red está disponible

    Así funciona la red de Metro este jueves 2 de julio: toda la red está disponible

    Canciller Pérez Mackenna realizará gira a Estados Unidos y México para sostener encuentros a nivel político y comercial
    Chile

    Canciller Pérez Mackenna realizará gira a Estados Unidos y México para sostener encuentros a nivel político y comercial

    En medio de pugna oficialista, Kast deja abierta la puerta a eventual coalición: “Ya vendrá tiempo de ver si se constituye una alianza”

    A qué hora y dónde ver a Portugal vs. Croacia en TV y streaming

    La mujer incapaz
    Negocios

    La mujer incapaz

    El CFA expresa inquietud por el impacto del deterioro económico en la recaudación e ingresos efectivos del gobierno central

    Mario Marcel y la compleja situación de la economía: “El deterioro se produjo a partir del shock del precio de los combustibles”

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas
    Tendencias

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    “Ahora tal vez buscará otro Beccacece, alguien maleable, obediente”: en Ecuador ningunean al ex DT de la U
    El Deportivo

    “Ahora tal vez buscará otro Beccacece, alguien maleable, obediente”: en Ecuador ningunean al ex DT de la U

    ¿Qué había en la maleta? En Estados Unidos revisan exhaustivamente a Lionel Messi en su ingreso a Miami

    La reacción del técnico de RD Congo al enterarse de la muerte de su padre en plena conferencia de prensa

    El cerebro detrás de los nuevos automóviles: cómo los semiconductores están reescribiendo la experiencia de conducir
    Tecnología

    El cerebro detrás de los nuevos automóviles: cómo los semiconductores están reescribiendo la experiencia de conducir

    Casi 8 millones de pesos: así es el exclusivo notebook de doble pantalla de ASUS que llega a Chile

    Fin de una era: PlayStation dejará de fabricar juegos en formato físico a partir de este año

    The Beatles, Japón, 1966: cómo el orden de Tokio desnudó el peor momento de la banda en vivo
    Cultura y entretención

    The Beatles, Japón, 1966: cómo el orden de Tokio desnudó el peor momento de la banda en vivo

    De canción de relleno a sonar en la campaña de Trump: la historia de YMCA, el himno eterno de Village People

    El furor de la película de Michael Jackson y las biopics bajo la lupa del archivo de Getty Images

    OMS declara el fin del brote de hantavirus relacionado con el crucero MV Hondius
    Mundo

    OMS declara el fin del brote de hantavirus relacionado con el crucero MV Hondius

    Terremotos en Venezuela: Rescatan a hombre que permaneció ocho días atrapado bajo los escombros de un edificio

    Respuesta lenta, salud colapsada, escasez: la frustración crece ante las carencias acumuladas en Venezuela

    Benjamín Nast recomienda las tres recetas imperdibles de su libro “¡Tengo hambre papá!”
    Paula

    Benjamín Nast recomienda las tres recetas imperdibles de su libro “¡Tengo hambre papá!”

    Hablemos de amor: el amor no siempre llega haciendo ruido

    El club de la migraña: comprender juntas ese dolor que no se explica