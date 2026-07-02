El cerebro detrás de los nuevos automóviles: cómo los semiconductores están reescribiendo la experiencia de conducir

Atrás quedaron los días en que la innovación de un vehículo se medía exclusivamente en caballos de fuerza o cilindrada. Hoy, uno de los campos de batalla de los fabricantes se encuentra en los microprocesadores que operan tras el tablero de instrumentos.

En este nuevo escenario, empresas tecnológicas que históricamente asociamos al hardware de computadores de escritorio o consolas de videojuegos han pasado a ser protagonistas del ecosistema vehicular.

AMD, reconocida por sus tarjetas gráficas y procesadores de alto rendimiento, es uno de los actores que está cimentando esta transición, ofreciendo soluciones escalables que abarcan desde la seguridad crítica hasta la experiencia de usuario en la cabina, por ejemplo, en el apartado de entretenimiento o la conducción asistida.

El copiloto invisible

El cerebro detrás de los nuevos automóviles: cómo los semiconductores están reescribiendo la experiencia de conducir

El acto de conducir dejó de ser una tarea solitaria. Los Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS) se han convertido en un estándar de la industria, y su eficacia depende de la capacidad de procesar volúmenes masivos de datos en fracciones de segundo.

AMD ha abordado este desafío a través de su línea de System-on-Chip adaptables, como las series Versal AI Edge y Zynq UltraScale+.

Estas plataformas permiten la fusión y el análisis de sensores en tiempo real. En la práctica, el vehículo adquiere la capacidad de “leer” su entorno integrando información proveniente de múltiples cámaras, radares de imágenes 4D y LiDAR.

Esto se traduce en respuestas frente a imprevistos del tránsito: frenado automático de emergencia, asistencia de mantenimiento de carril y detección de peatones, incluso en escenarios de baja visibilidad o iluminación deficiente, donde destacan tecnologías como las FPGA Artix UltraScale+ XA.

Un ejemplo concreto de esta integración es la colaboración de la compañía con Subaru, fabricante que seleccionó los dispositivos Versal AI Edge de segunda generación para potenciar la próxima evolución de su reconocido sistema de visión y asistencia al conductor, EyeSight.

La cabina digital

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La experiencia al interior del habitáculo es lo que redefine nuestra relación diaria con el automóvil. Las expectativas de los usuarios, moldeadas por la dictadura de pantallas y conectividad rápida, han impulsado a la industria a transformar la cabina en un espacio que combina un entorno de trabajo con una verdadera sala de estar digital .

Para solventar esto, se requiere músculo gráfico. Utilizando procesadores como el AMD Ryzen Embedded R2000 y la serie V2000A, marcas como Tesla, Daimler y ECARX están reemplazando los indicadores analógicos tradicionales por clústeres de instrumentos de múltiples paneles y pantallas de resolución 4K para los pasajeros.

Esto habilita sistemas de infoentretenimiento de alta fidelidad, con capacidades multimedia, control por voz mediante lenguaje natural y procesamiento 3D, gestionados con la fluidez que uno esperaría de un computador personal.

Sin embargo, la tecnología interior no se limita al confort. Los sistemas de monitoreo del conductor (DMS) y de monitoreo en cabina (ICMS) actúan como observadores constantes para garantizar el bienestar de los ocupantes.

A través de sensores infrarrojos y cámaras internas, la tecnología de AMD permite analizar en tiempo real la orientación de la cabeza del conductor, el parpadeo y la dirección de la mirada para alertar sobre fatiga o distracción, incluso si la persona usa gafas de sol o mascarilla.

Asimismo, el sistema es capaz de mapear el interior del vehículo para detectar la ubicación de los pasajeros, la correcta instalación de asientos infantiles o la presencia de mascotas.

Lo que viene

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El desarrollo de un vehículo inteligente, conectado y perceptivo requiere un ecosistema robusto. Mediante alianzas con empresas desarrolladoras de software, interfaces de usuario y algoritmos de visión -como Qt Group, Luxoft, Seeing Machines y Eyeris-, AMD provee la arquitectura base para que la industria diseñe las funciones del futuro.

Lo que evidencian estos avances es una transición industrial en pleno despliegue. El automóvil moderno ha dejado de ser solo una máquina que nos desplaza entre dos puntos. Y en el núcleo de esa evolución, analizando cada variable del camino y cada pixel de la pantalla, los semiconductores dictan el ritmo de nuestro próximo viaje.