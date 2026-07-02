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    ¿Plazo o monto? Biministro Mas se inclina por mantener los 25 años de invariabilidad tributaria en la megarreforma

    "Tenemos mucha disposición a seguir conversando. Tenemos algo de tiempo todavía", afirmó la autoridad.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Biministro Daniel Mas puso como referencia los incentivos tributarios de Argentina

    “Lo importante es que el país sea competitivo respecto a la región”. El biministro de Economía, Daniel Mas, abordó este jueves el debate en torno a la invariabilidad tributaria que se negocia en el Senado, pero no dejó demasiadas pistas sobre qué aspectos de la medida el gobierno está dispuesto a negociar.

    En lo sustantivo, el proyecto de Reconstrucción Nacional establece un régimen de invariabilidad de 25 años para todas aquellas inversiones que superen los US$ 50 millones.

    La semana pasada, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se abrió a la posibilidad de reconsiderar el plazo de ese beneficio a 20 años en las indicaciones del proyecto, mientras que hoy el presidente José Antonio Kast habló de la posibilidad de subir el monto para entregar el beneficio.

    “Estamos hablando de inversiones de US$ 50 millones o podemos subir el monto”, dijo el jefe de Estado en su visita oficial a Uruguay.

    En el marco del anuncio en La Moneda sobre las nuevas medidas para enfrentar la “emergencia laboral”, Daniel Mas fue consultado directamente por las declaraciones del presidente en torno al tema y admitió que él se inclina más por el plazo.

    “Hemos conversado con mucha gente. Tenemos mucha disposición a seguir conversando. Tenemos algo de tiempo todavía, pero la recomendación mía sería ir por los 25 años que nos deja en una situación que gana ahora respecto a la región”, sostuvo la autoridad.

    En esa línea, el secretario de Estado puso como referencia los incentivos tributarios que está implementando Argentina

    “Tiene aprobado un régimen para inversiones de sobre US$ 200 millones en 20 años. Lo que nos interesa a nosotros es impulsar una reforma que sea competitiva respecto a eso. Entonces, existe toda la posibilidad de mejorar la propuesta”, dijo el ministro.

    Lee también:

    Más sobre:ImpuestosInvariabilidad tributaria

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