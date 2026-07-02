Invariabilidad tributaria: Gobierno se abre también a aumentar el monto de la inversión para otorgar el beneficio

“Chile vive hoy día una urgencia”. Con estas palabras, el presidente de la República, José Antonio Kast, abordó una vez más la compleja situación económica del país tras el negativo Imacec de mayo y la elevada tasa de desocupación que se mantiene por encima del 9%.

En el marco de una visita de Estado a Uruguay, el mandatario fue consultado sobre si el gobierno está evaluando medidas específicas en materia de empleo que vayan más allá de las iniciativas contenidas en megarreforma que se discute en el Senado.

En la conferencia de prensa, Kast dijo que efectivamente “eso va a tener un adicional” por parte del gobierno, señalando las labores que encabeza el ministro del Trabajo, Tomás Rau, quien está recibiendo las propuestas de la mesa laboral encabezada por expertos para ver de qué forma se eliminan trabas y se genera un escenario más favorable para la contratación por parte de las empresas.

El jefe de Estado dijo también que el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, encabeza una mesa con diferentes ministerios que “ahora pronto” harán sus propuestas para generar ofertas de empleo en todo el país, que involucre a las regiones, gobernaciones y municipios.

El ministro de Economía, Daniel Mas, lidera mesa ministerial para propuestas de empleo. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

“La ciudadanía lo que está esperando es una reacción rápida del gobierno y del mundo legislativo y esperamos estar a la altura e invitamos a todos los parlamentarios a tener ese sentido de urgencia porque lo que se ha hecho en los últimos 10 años claramente no fue en la dirección que todos esperaban”, afirmó.

Invariabilidad tributaria

El presidente también fue consultado sobre cuánto están dispuestos a ceder para agilizar la aprobación de la megarreforma, particularmente si están abiertos a revisar la iniciativa de la invariabilidad tributaria.

Originalmente, el proyecto daba un beneficio de 25 años de invariabilidad para aquellas inversiones que superen los US$ 50 millones, pero el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reconoció la semana que podrían revisar el tema de los plazos.

José Antonio Kast refirmó esta última postura, aunque también habló del flexibilizar posiciones en materia de monto.

El ministro Quiroz dijo que en invariabilidad tributaria habían considerado revisar el plazo del beneficio. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

“Es un tema que está en la discusión y tendremos que ver los mejores argumentos para que esa invariabilidad tributaria sea lo suficientemente atractiva para grandes inversionistas. Estamos hablando de inversiones de US$ 50 millones o podemos subir el monto . Eso es un tema más técnico que lo va a evaluar muy bien el equipo de Hacienda para ver cómo combinar el monto de la inversión con el plazo de invariabilidad para que haya certeza”, afirmó.

Según Kast, lo que más buscan los inversionistas extranjeros es que haya certeza jurídica en el tiempo, pero al mismo tiempo reconoció que eso no debe generar que los inversionistas locales se sientan desprotegidos.

“Chile ya tuvo una experiencia exitosa en esto y queremos esa experiencia exitosa que trajo mucha inversión extranjera vuelva a repetirse con las modificaciones de acuerdo a los tiempos”, sostuvo.