Hacienda insistirá con polémico artículo de propiedad intelectual y confirma indicaciones para invariabilidad y crédito al empleo

Jorge Quiroz dijo que habrá "una tercera versión" en el artículo sobre propiedad intelectual, tras los dos rechazos anteriores.

A menos de 24 horas de que el Senado aprobara en general la megarreforma, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, adelantó que preparan algunas indicaciones al proyecto de manera que tenga una tramitación más ágil en su discusión en particular.

En ese contexto, la autoridad admitió que se revisará la medida de la invariabilidad tributaria por 25 años para aquellas inversiones de más de US$ 50 millones y también la del crédito al empleo, las cuales han encontrado cuestionamientos en el mundo técnico.

En conversación con T13Radio, el jefe de la billetera fiscal dijo que respecto a la invariabilidad, Hacienda ha ido recogiendo opiniones toda vez que esperaban más apoyo parlamentario de lo esperado a esa iniciativa.

“No los pudimos convocar, así que va a ir seguramente alguna indicación nuestra, donde vamos a mostrar que, a pesar de no tener, por así decirlo, la retribución en términos de votos, como señal, probablemente vamos a hacer ajustes de parámetros ahí. De nuevo, sin alterar lo fundamental: lo fundamental son las certezas tributarias futuras”, afirmó la autoridad.

En el diálogo, Jorge Quiroz dijo que la indicación que planean presentar reduzca la invariabilidad tributaria de 25 a 20 años y/o que van a introducir algún tipo de prima a cambio de este seguro.

“Probablemente lo hagamos” , sostuvo.

Crédito al empleo y la situación fiscal

El crédito al empleo de la “megarreforma” es un subsidio tributario propuesto por el gobierno que permite a las empresas descontar un porcentaje de las remuneraciones brutas de sus trabajadores de sus obligaciones de IVA, Pagos Provisionales Mensuales (PPM) o Impuesto de Primera Categoría.

Ministro de Hacienda dijo que presentarán indicaciones al artículo de crédito al empleo en la megarreforma.

La medida supone un costo alto costo fiscal, del orden de los US$ 1.400 millones, y esa es precisamente una de las razones que argumentó Quiroz para su revisión.

“El tema del crédito al trabajo, no porque hayamos llegado a la convicción de que no sirve, yo creo que en la herramienta es tremendamente útil, sino que, atendiendo a la situación fiscal con que nos encontramos, que demanda a lo mejor una mirada más cauta en esta materia”, admitió.

Franquicia Sence

Pero hay más. En el primer trámite constitucional, la Cámara de Diputados rechazó en mayo eliminar la franquicia tributaria del Sence, disposición que formaba parte del proyecto de ley de la megarreforma.

La Sala de la Cámara votó en contra de esta medida por 91 votos y Quiroz anunció esta mañana que insistirá en esa medida.

“Vamos a reintroducir ciertas cosas, como por ejemplo el Sense , que nuestra opinión era que había que eliminarlo porque yo creo que no hay dos opiniones en los estudios que se han hecho. Propusimos eliminarla, tuvimos oposición, tuvimos propuestas de por qué no buscábamos un camino más bien intermedio, donde a lo mejor se tome la franquicia y en vez de ser un 1% sea un 0,5% y tenga mucha más focalización”.

Hacienda insistirá con el artículo sobre la franquicia Sence en la megarreforma.

El ministro de Hacienda afirmó que “lo más probable” es que se reintroduzcan en el proyecto la medida de la franquicia Sence, pero con esas modificaciones.

“Sería un avance definitivamente en políticas públicas”, sostuvo.

Propiedad intelectual

El polémico artículo 8 del proyecto de la megarreforma fue rechazado por amplia mayoría en la Cámara de Diputados tras haber sido objetado previamente por la Comisión de Hacienda.

La norma buscaba modificar la Ley de Propiedad Intelectual para permitir a los sistemas de Inteligencia Artificial (IA) reproducir, distribuir y entrenarse con obras protegidas (textos, noticias, música, imágenes) sin necesidad de autorización ni pago de remuneración a los autores.

En este tema, tal y como con la franquicia Sence, el ministro Quiroz dijo que iban a insistir en el contexto de las indicaciones. “Tuvo un rechazo amplio en la primera versión, ha tenido un rechazo amplio en la segunda versión y va a venir con una tercera versión ”, adelantó la autoridad, quien avisó que será mejorada.

El secretario de Estado argumentó que en torno a ese debate hay un tema central y es que “el mundo está cambiando” y también la tecnología.

“ Hay destrucción creativa, hay industrias que eran muy positivas hace 30 años, ya no lo son. Está cambiando todo. Y en este mundo que está cambiando Chile puede jugar un rol en algunas partes de la cadena, que es el rol principal inicial, que es la generación de energía eléctrica, que lo podemos hacer de modo sostenible, sustentable en el norte de Chile”, dijo.

Según Quiroz, se trata de “un elemento potencial muy fuerte” de mayor recaudación fiscal y que por eso van a insistir en reponer la medida. “Y nosotros vamos a tener que intentarlo en este proyecto una vez más”, afirmó.