Núñez (PC) vuelve a embestir contra Quiroz tras aprobación de idea de legislar de la megarreforma: “Se habla a sí mismo, no escucha a nadie”

El senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, volvió a cuestionar la labor del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tras la aprobación de la idea de legislar de la megarreforma, apuntando que “no escucha a nadie”.

El miércoles en la Sala del Senado y en medio de las intervenciones, Núñez lanzó una dura crítica al ministro de Hacienda, que se encontraba en la testera.

“Usted descartaba que en el famoso caso de la colusión de las farmacias, que existiera la colusión. Usted estuvo el año 2009 del lado de las farmacias negando la colusión. Ahora está del lado de los superricos, rebajándole los impuestos justamente a los más ricos de Chile”, dijo.

Esta jornada, en conversación con radio Infinita, el senador sostuvo que “no ha hecho ninguna modificación ni sustantiva, ni siquiera digamos cosmética al proyecto, a pesar de lo que dijo que el Consejo Fiscal Autónomo”.

“Yo lamentablemente siento y veo que el ministro se habla a sí mismo, o sea, no dialoga, no escucha, no hace un debate con el Parlamento”, dijo, añadiendo que “uno no está pidiendo que acepte los argumentos que da uno a priori, pero que haga una discusión”.

En la misma línea, el senador sostuvo que “se habla a sí mismo, no escucha a nadie y desde ese punto de vista lo que pasó ayer, que esto fuera solo votado con los votos a favor de los senadores y senadoras oficialistas representa que él no logró convencer a nadie del otro lado”.

Núñez también cuestionó que “lo más grave de esto es que a mi impresión esto va a generar una gran incerteza si es aprobado de esta manera”, añadiendo que si el gobierno que llega quiere cambiar esto tendrá que realizar un impuesto a los super ricos. “Va a ser el único mecanismo de recaudación fiscal eficaz, o real que le va a quedar”, mencionó.

En la ocasión, el senador del PC además sostuvo que presentarán una serie de indicaciones al proyecto, entre estas se encuentra el promover limitaciones al uso de la UF en contratos de corto plazo.

“No es bueno que la UF e ocupe en contratos de riendo contratos de salud, contratos de educación fue creado para los créditos hipotecarios para deudas de largo plazo, se entiende entonces queremos limitarla en contratos de corto plazo y eso es absolutamente admisible”, expresó.

También señaló que buscarán que sea permanente la limitación a la devolución del impuesto específico al petróleo para grandes empresas.

Acusación constitucional contra Grau

Núñez además abordó la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau, mencionando que “si uno utiliza esa lógica de análisis de proyecciones, o de cómo se interpretan datos, y yo se lo aplico a otros Ministros de Hacienda, le tendrían que hacer acusaciones constitucionales a casi todos los Ministros de Hacienda”.

Es así como se refirió a una posible acusación contra el actual ministro de Haciendo, señalando que “habría coherencia si se hace“, aunque señalando que ”creo que no es el mejor camino que nos vayamos en ese debate de acusación tras acusación".

“Lo clave es que hagamos un esfuerzo para hacer un análisis más serio de lo que está pasando en Chile", expresó.