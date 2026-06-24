Con 26 votos: Senado aprueba idea de legislar megarreforma del gobierno de Kast y avanza tramitación

Luego de un encendido debate, a las 18.00 horas la testera del Senado abrió la votación en general (idea de legislar) del megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica del Presidente José Antonio Kast.

Como se esperaba, la megarreforma clave del Ejecutivo logró sortear el trámite legislativo en la Cámara Alta de manera ajustada.

Se aprobó con 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención.

La Moneda anotó de esta manera un nuevo triunfo en el recorrido de su iniciativa en el Congreso y así poder continuar posteriormente la discusión del articulado en particular.

Gobierno valora aprobación y destaca “unidad” de la “coalición”

Una vez conocido el resultado, el ministro de Hacienda Jorge Quiroz entregó declaraciones a la prensa desde el Congreso, flanqueado por distintos senadores oficialistas.

“Agradecer a los parlamentarios, tanto del oficialismo y de la oposición por esta jornada. Este es un paso más en el avance de este proyecto de ley sumamente relevante para el país, que busca recuperar nuestro crecimiento y esperanza en el empleo, en las remuneraciones, en la prosperidad y desde luego en la reconstrucción de Ñuble y Biobío”, destacó Quiroz.

El titular de Hacienda agregó que “quiero agradecer a la coalición que apoya al Presidente Kast por lo que ha sido su cohesión y aporte, y en la etapa que viene, en la discusión en particular, vamos a ir recogiendo muchas ideas que hemos recibido. En esa etapa, creemos, vamos a ir consiguiendo más apoyos".

“Hoy los apoyos fueron relevantes, pero vamos a ir ampliando nuestra base de apoyo y vamos a terminar con un proyecto que busca y le va a cambiar la cara al futuro de nuestro país”, apostó el jefe de la billetera fiscal.

A su vez, el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, también agradeció a los senadores.

“Este es un paso más, un paso que avanza hacia la reactivación económica de nuestro país y hoy hemos obtenido tres votos de diferencia. 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención e, independientemente de los votos en contra de la idea de legislar”, planteó Alvarado.

“Yo soy un convencido que el Parlamento, en las instancias técnicas, que son las comisiones, va a existir un diálogo fluido, profundo y con indicaciones que van a enriquecer el contenido del proyecto”, aseguró Alvarado.

Intervención de senadores

Desde Evópoli, el senador Luciano Cruz-Coke, agregó que “hay personas obrando de buena fe, pero otras nos señalan que este proyecto no estaría pensado para la gente que no tiene casa en el Biobío o el Ñuble, y que quedaron sin casa precisamente por mala administración de quienes hoy pretenden darle lecciones al gobierno”.

Previo a la votación

Las horas previas estuvieron marcadas por el anuncio del Partido Socialista, liderado por la senadora Paulina Vodanovic, de su rechazo a la idea de legislar, luego que no prosperaron las conversaciones.

“Siento decirles que aquí este proyecto no tiene diálogo, no lo va a tener, se va a votar hoy día y va a contar con todos los votos del Partido Socialista en contra” , dijo la legisladora en horas de la mañana en el seminario “Ley de reconstrucción, en su hora final”.

La decisión de los socialistas ya había sido tomada el lunes, luego de una tensa cita con el gobierno, a la que se sumó el Frente Amplio.

Eso derivó en que desde Palacio se mandató a la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, para tratar de lograr un acercamiento con los cuatro senadores del PPD, que dentro de sus exigencias para mejorar a la megarreforma se quejaron por los cambios a los procedimientos medioambientales que plantea la iniciativa.

Con la votación de esta tarde, la tramitación de la megarreforma, además, mantuvo el calendario que pretendía el Ejecutivo.

En el mismo seminario en que participó Vodanovic, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, remarcó la necesidad de avanzar con la reforma y reiteró su exigencia para que la votación se desarrollara esta tarde.

También lo hizo el biministro de Interior y Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, que planteó que “la idea de acuerdo al calendario original que está establecido hace bastante tiempo es que la idea de legislar en general se vote hoy día en la tarde en la Sala del Senado, y los espacios de conversación siguen abiertos, los canales están disponibles y qué mejor que hacerlo en las comisiones respectivas, en las discusiones en particular del articulado del proyecto”.



