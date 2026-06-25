Gobierno destaca aprobación de megarreforma en el Senado y ministro Quiroz agradece apoyo de la “coalición” de gobierno

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el también biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, valoraron este miércoles el resultado de la votación en general de la megarreforma del gobierno de José Antonio Kast.

Cabe recordar que esta jornada la iniciativa fue aprobada por 26 votos, 23 en contra y una abstención, por lo que se aprobó la ideal de legislar y ahora se avanzará en su discusión en particular del articulado, además de recibir indicaciones.

En esa línea, el titular de Hacienda valoró el resultado en la jornada legislativa, y agradeció a los senadores oficialistas y de oposición.

“Agradecer a los parlamentarios, tanto del oficialismo y de la oposición por esta jornada. Este es un paso más en el avance de este proyecto de ley sumamente relevante para el país, que busca recuperar nuestro crecimiento y esperanza en el empleo, en las remuneraciones, en la prosperidad y desde luego en la reconstrucción de Ñuble y Biobío”, destacó Quiroz.

El titular de Hacienda agregó que “quiero agradecer a la coalición que apoya al Presidente Kast por lo que ha sido su cohesión y aporte, y en la etapa que viene, en la discusión en particular, vamos a ir recogiendo muchas ideas que hemos recibido. En esa etapa, creemos, vamos a ir consiguiendo más apoyos".

“Hoy los apoyos fueron relevantes, pero vamos a ir ampliando nuestra base de apoyo y vamos a terminar con un proyecto que busca y le va a cambiar la cara al futuro de nuestro país”, apostó el jefe de la billetera fiscal.

A su vez, el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, también agradeció a los senadores.

“Este es un paso más, un paso que avanza hacia la reactivación económica de nuestro país y hoy hemos obtenido tres votos de diferencia. 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención e, independientemente de los votos en contra de la idea de legislar”, planteó Alvarado.

“Yo soy un convencido que el Parlamento, en las instancias técnicas, que son las comisiones, va a existir un diálogo fluido, profundo y con indicaciones que van a enriquecer el contenido del proyecto”, aseguró Alvarado.

A su vez, la ministra (s) de la Segpres, Constanza Castillo, afirmó que “valoramos esta votación porque demuestra que existe una mayoría que entiende que los desafíos del país se enfrentan construyendo acuerdos y permitiendo que las buenas iniciativas avancen para ser discutidas y perfeccionadas durante su tramitación”.

“⁠Agradecemos ese respaldo y esperamos que el mismo espíritu de diálogo y responsabilidad se mantenga en la discusión en particular. Chile necesita más inversión, más empleo y más oportunidades, y estamos convencidos de que los mejores proyectos se construyen entre todos", complementó.