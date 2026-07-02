Intervención de más de 4.200 metros cuadrados: GORE de Santiago completa restauración de fachadas en barrio Concha y Toro

El Gobierno Regional (GORE) de la Región Metropolitana de Santiago informó que la iniciativa de recuperación del barrio Concha y Toro completó la restauración del 100% de las fachadas del tradicional lugar patrimonial.

La intervención significó una inversión de $55 millones del GORE capitalino y permitió recuperar 64 fachadas, equivalentes a 4.288 metros cuadrados.

“Así como dejamos de hermosa y limpia la Alameda, hoy celebramos la recuperación del 100% de las fachadas del barrio Concha y Toro. Son 55 millones de inversión que devuelven la belleza y vida a este hermoso barrio”, destacó el gobernador, Claudio Orrego.

La iniciativa forma parte del programa de recuperación de fachadas y espacios públicos impulsado por el Gobierno de Santiago, cuyo objetivo es mejorar el entorno urbano, proteger el patrimonio arquitectónico y fortalecer la seguridad mediante espacios públicos más limpios y cuidados.

Orrego recordó los inicios del plan de recuperación urbana.

“El 2023, cuando partimos la limpieza de la Alameda, hubo muchos incrédulos sobre el proyecto. Tres años después demostramos que se puede. Nuestra Alameda luce linda y limpia, eso es lo que logramos ahora en este barrio patrimonial”, resaltó la autoridad regional.

El proyecto en el Barrio Concha y Toro contempló técnicas especializadas como hidrolavado, hidroarenado, granallado, limpieza química, limpieza con vapor y pintura, adaptadas a las distintas características de las edificaciones patrimoniales ubicadas en las calles Concha y Toro, Erasmo Escala, avenida Brasil, Romero y Maturana.

“Se intervinieron 64 fachadas. Esto no es solo estética: transmite orden, cuidado y genera sensación de seguridad para nuestros habitantes”, afirmó el gobernador.

Por su parte, Jorge Núñez, alcalde (s) de Santiago, agradeció el trabajo en este barrio patrimonial, que “permitirá recuperar la ciudad para las personas”.

“Esperamos que la comunidad la pueda mantener, y como municipio nos comprometernos a la limpieza, mantención, para que en conjunto podamos recuperar cada barrio de esta linda comuna”, manifestó.

Las obras fueron desarrolladas en un plazo total de nueve meses, que incluyó 90 días de limpieza inicial y 180 días de mantención, etapa que comienza tras la finalización de los trabajos para asegurar la conservación de las fachadas recuperadas.

Desde marzo de 2023, el programa de recuperación de fachadas ha realizado mantenciones periódicas en 1.088 inmuebles, equivalentes a 114.935 metros cuadrados, incluyendo 75 inmuebles patrimoniales, con una inversión total programada que supera los $3.479 millones.