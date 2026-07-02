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    Tren de Aragua: Dayonis Orozco llega a Chile para enfrentar investigaciones por caso Ojeda y homicidio de carabinero

    El sujeto permanecía en Colombia detenido desde abril de 2024. También se le indaga por un doble homicidio perpetrado por Los Piratas a fines de 2023.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    La tarde de este jueves, por vía aérea, llegó a Chile Dayonis Junior Orozco Castillo, un ciudadano venezolano sindicado como el autor de los disparos que le quitaron la vida al oficial de Carabineros Emmanuel Sánchez.

    El sujeto permanecía en Colombia detenido desde abril de 2024 y esta jornada se materializó su extradición.

    “Dayonis Orozco fue detenido en Colombia en virtud de una solicitud de órdenes de detención que emanan, en este caso, del fiscal Pablo Sabaj, hoy Supraterritorial, y que dicen vinculación con el homicidio, en este caso del teniente Emmanuel Sánchez y en segundo lugar, en el caso nuestro, él está vinculado por un secuestro con homicidio doble en Rinconada, del 29 de diciembre de 2023, pero principalmente lo que dice relación con la asociación criminal”, explicó el fiscal Héctor Barros.

    Siendo parte de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, el fiscal Sabaj formalizó en ausencia a Orozco para solicitar su extradición.

    El caso de Rinconada al que hizo referencia el fiscal Barros tiene relación al hallazgo de dos cadáveres de dos integrantes del Tren de Aragua que actuaron sin la autorización de los líderes: Joseph Torres Martínez y Ray Nápoles Castillo.

    Su muerte habría sido ordenada por el cabecilla de de Los Piratas Carlos Bobby Gómez, capturado en Colombia en diciembre de 2024, en tanto, Dayonis Orozco sería uno de los integrantes de esta estructura criminal que fue la que secuestró y terminó con la vida del disidente venezolano Ronald Ojeda.

    Orozco, sin embargo, no habría participado en ese crimen y por eso el fiscal Barros especificó que el sujeto, imputado en la causa es indagado en lo que dice relación con la imputación a los integrantes de Los Piratas como una asociación criminal.

    El fiscal Barros manifestó su conformidad con el avance de las extradiciones de integrantes del Tren de Aragua que vienen solicitando desde que se investiga a esta estructura criminal en Chile, como Carlos Bobby, Larry Changa y Rafael Enrique Gámez Salas (también llamado Adrián Rafael Gamez Finol), alias el El Turko.

    “Las extradiciones han ido dándose de una manera mucho más expedita de lo que nosotros incluso pensábamos, y más rápida, por lo tanto creemos que durante este año deberíamos tener a todos los que están detenidos en proceso de extradición a disposición de la Fiscalía”, afirmó el fiscal regional Sur.

    Más sobre:Tren de AraguaRonald OjedaColombiaCrimen organizadoCarabinerosDayonis OrozcoEmmanuel Sánchez

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