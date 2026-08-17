Gobierno evita tomar postura ante gestación subrogada y ministra Marín llama a “analizar con detalle” proyecto de regulación

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, llegó hasta la comisión de Mujer en el Senado para abordar el proyecto que busca regular la gestación por subrogación altruista, vale decir, que no exista un pago o ganancia de dinero con esta práctica.

La moción parlamentaria se encuentra en primer trámite constitucional, y propone establecer una regulación específica de la gestación subrogada en Chile, detallando quiénes pueden recurrir a ella, los requisitos de la mujer gestora, el contenido del pacto de las partes y las obligaciones que tendrían los centros de salud, entre otras materias.

En ese marco, la ministra llegó hasta la instancia recalcando que el ministerio no está “entregando hoy una postura , sino que quizás aportando a abrir nuevos espacios de discusión”.

En ese sentido, señaló que les “parece que los argumentos para justificar la necesidad de regular la gestación por subrogación altruista se deben analizar con detalle y con profundidad”.

“ Lo que Chile no necesita, sin duda, es retroceder y eliminar una protección que el Código Civil da a las mujeres gestantes y a los niños desde hace mucho tiempo ”, sostuvo.

Imagen referencial. JLco - Julia Amaral

En su exposición, la secretaria de Estado citó los artículos 183 y 2450 del Código Civil, “que expresan un principio que la evidencia internacional confirma: el cuerpo humano y la afiliación de las personas no pueden ser un objeto de contrato, en especial el cuerpo de las mujeres”.

Además, citó estudios de organismo internacionales como las Naciones Unidas (ONU). Si bien ya lo había mencionado en un entrevista la semana pasada, en esta oportunidad la ministra ahondó en el informe que realizó la experta de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, Reem Alsalem.

Según detalló, “la relatora dedicó su informe de julio de 2025 a estudiar cómo la reproducción subrogada afecta a las mujeres y a las niñas. Sus conclusiones fueron categóricas: esta práctica explota a mujeres y a niños, además mercantiliza y cosifica el cuerpo femenino y con eso refuerza normas que perjudican a las mujeres ”.

Marín recalcó que esta exposición “no es una opinión” del gobierno en la materia, sino que, “en base a una sugerencia internacional, recomienda a los estados avanzar hacia su erradicación”. En esa línea, mencionó que dicho informe internacional entrega además “cifras que contradicen la idea de que el altruismo hace segura la práctica”.

“Los informes de las relatoras especiales de Naciones Unidas no hablan de casos aislados, describen un patrón estructural, la mercantilización del cuerpo femenino y también el riesgo hacia los menores que persisten incluso en los sistemas mejor regulados del mundo”, sostuvo.

Imagen referencial.

Por otra parte, mencionó que el artículo 3 de la Ley Integral 21.675, “establece como principio la autonomía de la mujer y la prohibición de regresividad de los derechos humanos. Y este principio no admite grados. No existe una forma altruista de usar el cuerpo de una mujer para que otra persona pueda traer a la luz un hijo, que sea compatible con reconocerla como sujeto de derecho y no como un medio ”.

Para la ministra es justamente ahí donde “está el centro del debate”.

En ese sentido, expuso que “un embrión genéticamente distinto se implante con éxito no dice nada sobre si el acuerdo que hizo posible esta implantación usó el cuerpo de la gestante como un medio para un fin ajeno. Que un niño desarrolle un apego seguro con sus padres no dice nada sobre si al momento de gestarlo su filiación fue tratada como un objeto de un contrato. Que el resultado médico sea correcto no hace lícito el medio por el cual se obtuvo”, señaló.

En definitiva, recomendó a la comisión “analizar las leyes. Recomendamos analizar también el derecho internacional en esta materia, también los instrumentos internacionales, los informes de las relatoras que hemos citado para que podamos orientar el debate legislativo hacia fortalecer la protección de las mujeres especialmente, que es lo que nos compete”.