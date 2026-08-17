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    Política

    Alvarado por reforma de seguridad: “No tengo duda de que va a tener el apoyo de nuestros partidos y también de muchos de la oposición”

    A la salida del comité político ampliado de este lunes, los representantes del sector manifestaron que las dudas con respecto a la reforma se han ido aclarando durante la jornada.

    Por 
    Helen Mora
     
    Pedro Rosas

    En una nueva vocería de gobierno, el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, abordó las discrepancias que han surgido en el oficialismo en torno a la reforma constitucional de seguridad que busca implementar el Ejecutivo.

    Y es que voces como las de los timoneles de la UDI y RN, Guillermo Ramírez, y Andrea Balladares, respectivamente, han marcado sus diferencias con abrir nuevamente el debate constitucional. De hecho, el gremialista puso en duda los votos de su partido.

    Eso sí, a la salida del comité político ampliado de este lunes, los representantes del sector manifestaron que las dudas con respecto a la reforma se han ido aclarando durante la jornada.

    Así las cosas, al ser consultado sobre el tema, el jefe del gabinete aseguró: “Nosotros siempre esperamos y procuramos tener el apoyo de todos los partidos que nos apoyan porque la materia de seguridad es una materia que le preocupa al gobierno, que está en directa sintonía con las prioridades ciudadanas y siempre nuestra invitación desde el gobierno ha sido a debatir en torno a cómo construimos una política de seguridad eficaz, duradera y constitucionalmente sólida”.

    “En ese debate y en ese intercambio de opiniones hemos estado hoy día con los presidentes de partidos”, continuó.

    En esa línea, afirmó: “Esta es una reforma que se va a empezar el día de mañana y no tengo ninguna duda que va a obtener el apoyo de nuestros partidos y también creo que de muchos parlamentarios de la oposición”.

    Más sobre:GobiernoReforma de seguridad

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