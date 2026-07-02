Extraditan desde Colombia a imputado por el crimen de Ronald Ojeda: enfrentará a la justicia chilena

La Policía de Investigaciones (PDI) inició este jueves el traslado a Chile de Dayonis Junior Orozco Castillo, alias “Boti” o “Botija”, uno de los acusados por el crimen de Ronald Ojeda y su eventual vinculación con el homicidio del mayor de Carabineros, Emmanuel Sánchez.

Su llegada coincide con el inicio de la audiencia de preparación de juicio oral en la causa que desarrolla la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, liderada por el fiscal Héctor Barros.

La audiencia es de carácter reservado y hay una veintena de acusados, integrantes de un grupo bautizado como Los Piratas.