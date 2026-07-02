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    Caso Ojeda: preparación de juicio parte con Niño Guerrero muerto, Maduro preso y Larry Changa cada vez más cerca de Chile

    La cúpula del Tren de Aragua y el régimen venezolano habrían tenido un rol determinante en el crimen del exmilitar disidente secuestrado y asesinado en la capital chilena. Los integrantes de Los Piratas, la célula que materializó el crimen, esperan ser enjuiciados y este jueves se dio inicio a la etapa previa a ese proceso.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Este jueves 2 de julio, en el Centro de Justicia de Santiago se inició la audiencia de preparación de juicio oral en la causa que desarrolla la Fiscalía Regional Metropolitana Sur contra los integrantes del grupo denominado Los Piratas de Aragua, acusados por el secuestro y homicidio de Ronald Ojeda.

    La audiencia en el 11° Juzgado de Garantía de Santiago es de carácter reservado.

    Son una veintena de acusados, integrantes de un grupo bautizado como Los Piratas.

    El fiscal regional Sur, Héctor Barros, que encabeza la causa, viene insistiendo en la tesis del móvil político tras el crimen del exmilitar venezolano que vivía como refugiado en Chile.

    Cabello y Maduro

    El homicidio y secuestro de Ojeda habrían sido gestionados por el régimen de Nicolás Maduro desde Caracas, luego de revelarse un presunto atentado contra el gobernante venezolano actualmente detenido en Estados Unidos.

    Un testigo protegido del caso declaró que el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, se contactó para ello con el líder del Tren de Aragua, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero.

    “Se me dijo que Diosdado Cabello, quien es político venezolano, dio la instrucción de hacer el secuestro por medio del Niño Guerrero, pagando a través de él”, declaró este testigo clave.

    La Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio Público chileno, envió al Departamento de Justicia de Estados Unidos antecedentes de la causa y se han mantenido contactos con la Fiscalía norteamericana para concretar un interrogatorio a Nicolás Maduro en Nueva York.

    Cabello sigue en el gobierno.

    Los cabecillas del TDA

    Niño Guerrero fue abatido en un operativo en que fuerzas estadounidenses colaboraron con Venezuela y que el Presidente de EE.UU. Donald Trump informó el pasado 12 de junio. La operación se habría ejecutado días antes.

    El Juzgado de Garantía de Pozo Almonte dictó una orden para su detención, en septiembre de 2023, por las operaciones criminales del Tren de Aragua en Chile.

    Otro líder del Tren de Aragua ha estado monitoreando la actividad del grupo criminal en estas tierras. Larry Álvarez Núñez, apodado Larry Changa, cofundador de la banda, que estuvo en Chile entre 2016 y 2022 y se mantiene detenido en Colombia.

    Este miércoles se conoció que el Presidente de ese país, Gustavo Petro, firmó la extradición del cabecilla criminal y comparecerá ante tribunales chilenos.

    Larry Changa es requerido por varios casos de secuestro y homicidio en Chile. Ingresó de forma legal en 2018 y tras cuatro años salió del país de manera clandestina por el norte.

    El Tren de Aragua es una estructura altamente jerarquizada y hay datos y nombres que se cruzan de los casos por los que investigan a Larry Changa y el crimen de Ojeda.

    Los Piratas

    En enero de 2025 fueron formalizados los integrantes de Los Piratas, la célula que coordinó y ejecutó el secuestro y homicidio bajo las órdenes de Rafael Enrique Gámez Salas, un sujeto de 39 años conocido como Turko, que fue detenido a fines de 2024 en Texas, Estados Unidos.

    En diciembre del año pasado la Fiscalía comunicó el cierre de la investigación ante el 11° Juzgado de Garantía de Santiago.

    La Fiscalía ECOH presentó acusación por los delitos de asociación criminal, el secuestro con homicidio del exteniente Ojeda, junto con otros delitos de extorsión y homicidios.

    Se presentaron 200 testigos, más de 100 peritajes ofrecidos, sets fotográficos, numerosa evidencia material y audiovisual.

    Las penas que solicita la Fiscalía ECOH van desde los cinco años hasta presidio perpetuo calificado, según la participación de cada imputado en los diversos delitos investigados.

    Este jueves se inició la preparación del juicio oral, etapa intermedia del proceso en la que en una audiencia pública se definen las pruebas que Fiscalía, defensas y querellantes podrán presentar ante el tribunal oral en lo penal.

    El crimen en Chile

    El viernes 1 de marzo de 2024 encontraron el cuerpo del exmilitar venezolano. Estaba en una maleta, sepultado bajo cemento, en una fosa de 1,4 metros de profundidad al interior de una toma de terreno de Maipú. Lo habían secuestrado sujetos caracterizados como detectives de la PDI que irrumpieron en su hogar una semana antes.

    El exteniente del Ejército de Venezuela escapó del Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde en noviembre de 2017. Llegó a Chile al año siguiente y accedió a la calidad de refugiado en noviembre de 2023. En enero de 2024 se informó que había sido expulsado de las Fuerzas Armadas de su país, vinculado a una trama para dar muerte a Maduro.

    Más sobre:Ronald OjedaCaso OjedaFiscalía SurNicolás MaduroVenezuelaTren de AraguaHéctor BarrosCrimen organizadoEstados UnidosLarry ChangaNiño GuerreroLos PiratasDayonis OrozcoEmmanuel Sánchez

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