SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Fiscalía presenta acusación contra “Los Piratas” por caso de Ronald Ojeda

    El pasado viernes 19 de diciembre se cerró la investigación contra los imputados por el secuestro con homicidio de Ronald Ojeda.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    La Fiscalía ECOH presentó ante el 11° Juzgado de Garantía una acusación contra la agrupación Los Piratas, facción del Tren de Aragua, por los delitos de asociación criminal y el secuestro con homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda.

    De acuerdo al escrito, se presentaron 200 testigos, más de 100 peritajes, fotografías y numerosa evidencia material y audiovisual.

    El Fiscal Héctor Barros detalló que “en esta acusación hemos solicitado penas que llegan hasta presidio perpetuo calificado y también hemos ofrecido distintos medios de prueba, más de 200 testigos que tendrán que declarar en el juicio oral, más de 100 sets fotográficos, más de 100 peritajes que fueron ofrecidos junto a evidencia material y otros medios de prueba que también fueron acompañados a la acusación”.

    Según explicó Barros, “respecto a los que no se encuentran en el país porque están en proceso de extradición o aquellos que están con orden de detención pendiente, se les separó investigación y se les va a llevar a juicio cuando sean habidos o cuando el proceso de extradición culmine”.

    “Sin prejuicio de ello, en esa causa que hemos separado también hemos despachado una serie de medidas intrusivas y se han solicitado nuevas y se han despachado nuevas órdenes de detención en contra de otros partícipes de los delitos”, agregó.

    El pasado viernes 19 de diciembre se cerró la investigación contra 20 imputados por su presunta participación en el secuestro con homicidio de Ojeda.

    Más sobre:Ronald OjedaFiscalíaECOH

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Zelenski afirma que “no pueden renunciar sin más” a los territorios del este de Ucrania

    China llama a la calma e insta al diálogo en respuesta al supuesto ataque de Ucrania a la residencia de Putin

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    La obsesión de John Lennon con Brigitte Bardot y el decepcionante día en que se conocieron

    Lo más leído

    1.
    Corte de Santiago revierte expulsión del hijo del excomandante Fuente-Alba y ordena su reincorporación al Ejército

    Corte de Santiago revierte expulsión del hijo del excomandante Fuente-Alba y ordena su reincorporación al Ejército

    2.
    Superintendencia de Educación obliga a colegios particulares a aplicar procedimiento de Aula Segura

    Superintendencia de Educación obliga a colegios particulares a aplicar procedimiento de Aula Segura

    3.
    UDI endurece el tono por cirugía a la madre de ministra de Salud: va a Contraloría y pide citar a director del hospital

    UDI endurece el tono por cirugía a la madre de ministra de Salud: va a Contraloría y pide citar a director del hospital

    4.
    “Por no ser la mamá de una ministra la mía murió”: testimonios revelan esperas superiores que la madre de Aguilera por cirugía

    “Por no ser la mamá de una ministra la mía murió”: testimonios revelan esperas superiores que la madre de Aguilera por cirugía

    5.
    Sistema de Admisión Escolar: 31.531 estudiantes se matricularon por fuera de la fila virtual en 2024

    Sistema de Admisión Escolar: 31.531 estudiantes se matricularon por fuera de la fila virtual en 2024

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Alerta roja por calor extremo: cuántos grados alcanzará la Región Metropolitana y otras 5 regiones afectadas

    Alerta roja por calor extremo: cuántos grados alcanzará la Región Metropolitana y otras 5 regiones afectadas

    Cómo la menopausia cambia el cuerpo de las mujeres, según la ciencia

    Cómo la menopausia cambia el cuerpo de las mujeres, según la ciencia

    6 claves para construir vínculos de confianza duraderos con los hijos, según una especialista

    6 claves para construir vínculos de confianza duraderos con los hijos, según una especialista

    Demencia en perros: cómo identificar esta enfermedad en tu mascota

    Demencia en perros: cómo identificar esta enfermedad en tu mascota

    Servicios

    Temblor hoy, martes 30 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 30 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Revisa el horario de supermercados Santa Isabel previo al Año Nuevo

    Revisa el horario de supermercados Santa Isabel previo al Año Nuevo

    El horario de los supermercados Jumbo previo al Año Nuevo

    El horario de los supermercados Jumbo previo al Año Nuevo

    Fiscalía presenta acusación contra “Los Piratas” por caso de Ronald Ojeda
    Chile

    Fiscalía presenta acusación contra “Los Piratas” por caso de Ronald Ojeda

    Temblor hoy, martes 30 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Incendios forestales no dan respiro: bombero fallece en Litueche y llamas acecharon el estadio Claro Arena en Las Condes

    Gremios empresariales de la CPC agendan primera reunión con Kast
    Negocios

    Gremios empresariales de la CPC agendan primera reunión con Kast

    Isapres reportan pérdidas de $8 mil millones a septiembre, una reducción de 91% versus 2024 por la ley corta

    Expertos asignan baja probabilidad a que Fonasa logre sacar adelante su nueva modalidad tras fallidas licitaciones

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia
    Tendencias

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    El drama de Tomás de Gavardo de cara al Dakar 2026: “Llegaré justo”
    El Deportivo

    El drama de Tomás de Gavardo de cara al Dakar 2026: “Llegaré justo”

    Ricardo Gareca reconoce ser un entrenador desactualizado: “Hay mucha información en el fútbol; me he complicado”

    En Nueva Zelanda y ante selecciones mundialistas: qué es el FIFA Series, el primer desafío de la Roja en 2026

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo
    Finde

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    La obsesión de John Lennon con Brigitte Bardot y el decepcionante día en que se conocieron
    Cultura y entretención

    La obsesión de John Lennon con Brigitte Bardot y el decepcionante día en que se conocieron

    Gloria Sáez, viuda de Tommy Rey y el primer Año Nuevo sin el cantante: “Nada se compara a perder un compañero de vida”

    ¿La historia definitiva de Take That? Netflix revela la fecha de estreno de nueva docuserie

    Zelenski afirma que “no pueden renunciar sin más” a los territorios del este de Ucrania
    Mundo

    Zelenski afirma que “no pueden renunciar sin más” a los territorios del este de Ucrania

    China llama a la calma e insta al diálogo en respuesta al supuesto ataque de Ucrania a la residencia de Putin

    Taiwán se compromete a “no intensificar el conflicto” en plenas maniobras militares de China

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares
    Paula

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana