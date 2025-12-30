Fiscalía presenta acusación contra “Los Piratas” por caso de Ronald Ojeda

La Fiscalía ECOH presentó ante el 11° Juzgado de Garantía una acusación contra la agrupación Los Piratas, facción del Tren de Aragua, por los delitos de asociación criminal y el secuestro con homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda.

De acuerdo al escrito, se presentaron 200 testigos, más de 100 peritajes, fotografías y numerosa evidencia material y audiovisual.

El Fiscal Héctor Barros detalló que “en esta acusación hemos solicitado penas que llegan hasta presidio perpetuo calificado y también hemos ofrecido distintos medios de prueba, más de 200 testigos que tendrán que declarar en el juicio oral, más de 100 sets fotográficos, más de 100 peritajes que fueron ofrecidos junto a evidencia material y otros medios de prueba que también fueron acompañados a la acusación”.

Según explicó Barros, “respecto a los que no se encuentran en el país porque están en proceso de extradición o aquellos que están con orden de detención pendiente, se les separó investigación y se les va a llevar a juicio cuando sean habidos o cuando el proceso de extradición culmine”.

“Sin prejuicio de ello, en esa causa que hemos separado también hemos despachado una serie de medidas intrusivas y se han solicitado nuevas y se han despachado nuevas órdenes de detención en contra de otros partícipes de los delitos”, agregó.

El pasado viernes 19 de diciembre se cerró la investigación contra 20 imputados por su presunta participación en el secuestro con homicidio de Ojeda.