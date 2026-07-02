Junaeb comienza entrega de computadores por la Beca TIC 2026: ¿Cuáles estudiantes reciben el beneficio?

Durante este jueves comenzó la entrega de la llamada Beca TIC, iniciativa de Junaeb que facilita computadores con conexión a Internet a los estudiantes de séptimo básico.

Según datos de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, los equipos de la Beca de Acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación llegarán a los alumnos de todo el país que cumplan con los requisitos durante las próximas semanas.

El proceso inició el 2 de julio en Visviri, Región de Arica y Parinacota, donde fue oficializado por parte del director nacional de Junaeb, Fernando Peña.

“Son más de 96 mil equipos que se van a entregar a lo largo de todo el territorio, y esperamos, contar con el apoyo de las familias y de las comunidades educativas para que la entrega sea exitosa”, indicó la autoridad.

Cuáles estudiantes reciben un computador de Junaeb

La Beca TIC de Junaeb facilita computadores a todos los estudiantes de séptimo básico de establecimientos públicos.

Además, los establecimientos particulares subvencionados cuentan con entrega focalizada, donde se prioriza a alumnos con Necesidades Educativas Especiales, los que estén bajo cuidado del Estado y a los más vulnerables.

El organismo también indica que al grupo de beneficiarios se añade a quienes cursan Tercer Nivel Básico de Educación Para Jóvenes y Adultos.

Cabe considerar que la entrega de la beca será coordinada desde las direcciones regionales de Junaeb con los establecimientos educacionales, por lo que cada comunidad será informada sobre las fechas en que los kit podrán ser retirados por parte de los apoderados.

Respecto al beneficio, se trata de la entrega de un equipo que incorpora un procesador N150 de última generación, disco sólido de 128 GB, pantalla Full HD y 12 meses de conexión gratuita a Internet.

Dicho computador también incorpora un sistema de rastreo en caso de robo, enlaces a herramientas de inteligencia artificial y más de 65 programas educativos en materias como inglés, ciencias, matemáticas e historia.