Desde el gobierno cierran la puerta a focalización: AChM se reúne con ministro Quiroz por contribuciones en megarreforma

Hasta La Moneda arribaron la tarde de jueves representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) para una cita con el Ejecutivo, en la que participaron los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz, del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, y de Segpres, José García Ruminot.

La reunión giró en torno a la respuesta del gobierno al planteamiento municipal presentado en el marco del proyecto de reconstrucción nacional que se tramita en el Parlamento.

Al encuentro asistieron, entre otros, el presidente de la AChM y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri; la primera vicepresidenta de la AChM y alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino; la vicepresidenta de la AChM y alcaldesa de Papudo, Claudia Adasme, y el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic.

Uno de los principales puntos de preocupación desde el municipalismo dice relación con la reforma que contempla eximir del pago de contribuciones a las personas mayores de 65 años en su primera vivienda. Si bien los alcaldes han manifestado su respaldo a ampliar los beneficios para los adultos mayores, han advertido que la medida no debiera ser universal y plantearon la necesidad de establecer límites que permitan resguardar los recursos fiscales y municipales.

La AChM también ha insistido en la necesidad de fortalecer el Fondo Común Municipal y rechaza cualquier disminución de ingresos para los municipios . Es que, señalan, las administraciones locales enfrentan crecientes responsabilidades en áreas como salud primaria, seguridad ciudadana, aseo y ayudas sociales, por lo que consideran indispensable asegurar fuentes estables de financiamiento.

En una declaración pública derivada del Encuentro Nacional de Alcaldes y Alcaldesas 2026 organizado por la AChM a inicios de junio, los alcaldes también expresaron su rechazo a la modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), así como preocupación por los recortes en salud y por la situación que enfrentan comunas vulnerables, rurales y alejadas de los grandes centros urbanos.

La cita en Palacio estuvo precedida por una reunión sobre la misma materia de los alcaldes con la mesa del Senado, que aprobó la idea de legislar la megarreforma y ahora debe iniciar el debate del articulado del proyecto.

Luego del encuentro con el Ejecutivo, el presidente de la AChM sostuvo: “En los últimos 25 días, el hecho de que nosotros podamos presentar iniciativas, que el ministro diga que el articulado va a estar con el visto bueno de las asociaciones, es un cambio radical al que tuvimos al principio. Hoy día hay conversación, hoy día hay diálogo, hoy día esperamos poder tener el compromiso”.

“Así se ha visto de distintas asociaciones, municipalidades, porque esto va a afectar al país y nosotros no vamos a pagar la cuenta de una megarreforma desde el municipalismo y eso es lo que estamos incitando al gobierno y hemos tenido un diálogo con mucho respeto, con la altura de mira y eso lo agradecemos”, apuntó el jefe comunal de Zapallar.

Respecto a la propuesta de focalizar a los beneficiarios de la exención de contribuciones, Alessandri manifestó que “ con respecto a la focalización no nos fue bien, vamos a seguir intentándolo con la Comisión de Hacienda , queremos volver a explicar ese punto, porque puede ser una de las grandes situaciones que puede tener diferencia la Asociación General de Municipalidades con el gobierno, pero no hay peor gestión que la que no se hace”.

El alcalde Tomás Vodanovic, por su parte, indicó: “Nosotros presentamos una propuesta al Ejecutivo que buscaba hacerse cargo de dos preguntas fundamentales. Primero, cómo se van a compensar los recursos que dejan de percibir los municipios, y segundo, quiénes son quienes deben pagar contribución en una sociedad”.

“Con respecto a la compensación, las respuestas del Ejecutivo hoy día fueron bastante más satisfactorias, ya que se plantearon distintos mecanismos para que los recursos municipales se vean golpeados de la menor manera posible”, detalló el frenteamplista.

El jefe comunal de Maipú también mencionó que, respecto a la propuesta de focalización del pago de contribuciones, la respuesta fue “la clausura del Ejecutivo fue total”.

“El Ministro nos planteó de manera bastante honesta que, por una situación de principio, ellos no creen en la focalización y van a apostar porque ninguna persona mayor pague las contribuciones, y ahí en el fondo traslada inmediatamente la discusión al Senado”, añadió Vodanovic.

Ante ello, los jefes comunales expresaron que el diálogo será de manera transversal con senadores, donde buscarán el acuerdo para que sus propuestas sean incluidas en la megarreforma.