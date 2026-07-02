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    Culto

    Gobierno dice que se están buscando alternativas para show de BTS tras no autorizar el Estadio Nacional

    El biministro Claudio Alvarado reiteró que la determinación de no facilitar el recinto de Ñuñoa para la banda coreana se debió a consideraciones técnicas y que ya se buscan opciones dentro del mismo radio del lugar.

    Por 
    Equipo de Culto

    Los fans chilenos de BTS, el mayor emblema del pop coreano, están en vilo y por estas horas mastican los nervios.

    A través de un comunicado, el Instituto Nacional del Deporte (IND) informó que no había autorizado el Estadio Nacional para los tres shows del conjunto anunciados para los días 14, 16 y 17 de octubre en el coliseo de Ñuñoa. Las razones apuntan a consideraciones técnicas, ya que el escenario de los asiáticos se ubicaría en el centro del césped, en 360°, lo que podría afectar durante largo tiempo el estado del campo.

    “Los informes especializados elaborados para esta evaluación concluyen que, si bien la cancha mantiene las condiciones necesarias para el desarrollo del fútbol profesional y de competencias internacionales, actualmente presenta una menor capacidad de recuperación frente a intervenciones extraordinarias de gran escala, especialmente aquellas que requieren cobertura prolongada de la superficie y cargas concentradas sobre el sector central del campo”, describe el comunicado del IND.

    Ante la coyuntura, el Secretario General de Gobierno y vocero, Claudio Alvarado, entregó información oficial al respecto.

    “Aquí entiendo que el Instituto Nacional del Deporte ha evacuado un informe donde señala que levantar un escenario de esa característica significa tener cerrado el recinto durante mucho tiempo. Se pueden generar trastornos y daños en la misma cancha, que cuesta mucho recuperar”, comentó Alvarado.

    En esa misma línea, reveló eso sí que se estám buscando alternativas para el espectáculo. “Y se han ofrecido locaciones alternativas dentro del mismo radio del Estadio Nacional. Y eso es una situación que se está evaluando y se está conversando”, comentó.

    Más sobre:BTSK-popEstadio NacionalClaudio AlvaradoMinistro del interior

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