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    La tajante declaración del DT de España tras la goleada sobre Austria: “Hemos jugado casi a la perfección”

    Luis de la Fuente destacó el rendimiento de sus jugadores después de la goleada que los dejó en octavos de final. Mikel Oyarzabal, autor de dos tantos, afirmó que “no me importante ser el goleador del torneo”.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Luis de la Fuente, DT de España, se fue satisfecho tras la goleada sobre Austria. FOTO: Xinhua/Ju Huanzong. Ju Huanzong

    España por fin mostró sus credenciales para ser campeón. La escuadra ibérica no tuvo mayores sobresaltos para golear por 3-0 a Austria en la segunda ronda del Mundial 2026.

    Resultado que resume a cabalidad lo que ocurrió en Los Angeles, California, y que inscribe su candidatura tras repetir la dosis que propinó Francia a Suecia, el otro marcador más abultado en esta instancia.

    Tras el partido, el entrenador Luis de la Fuente, medido como siempre en sus declaraciones, no pudo esconder su satisfacción frente a lo hecho por su equipo, que marcha con paso sólido a la ronda de las 16 mejores selecciones del planeta.

    “Hemos hecho un grandísimo partido, hemos jugados casi a la perfección, pero hay que seguir mejorando… se puede mejorar claro, hacer un poco más en cada sitio del campo. Pero hay que considerar que en cada partido va a ser más complicado, más exigente, ya solo vamos a quedar 16 equipos”, advirtió el seleccionador de los hispanos.

    Asimismo, el DT agregó que “nuestra mentalidad siempre es mejorar, porque este equipo así lo demanda, esa es la grandeza de estos jugadores, que siempre quieren más y más, sobre todo en instancias tan importantes como esta”.

    Consultado por el rendimiento de Mikel Oyarzabal, autor de cuatro de los ocho goles que marcaron los ibéricos en esta versión de la Copa del Mundo, el exseleccionado de inferiores del equipo no resto elogios al jugador de la Real Sociedad.

    “Oyarzabal es un atacante que demuestra el potencial que tiene, el reconocimiento que debería tener… pero eso es algo que hay que dárselo día a día, al resto de compañeros igual, todos han hecho un gran partido. En octavos de final No tengo favoritos, el que llegue será porque se lo ha merecido. Lo importante es que estamos nosotros en la próxima ronda”, afirmó De La Fuente.

    La alegría del goleador

    Una vez concluido el duelo, el artillero vasco mostró su plena satisfacción por lo hecho en Los Angeles, tanto de manera individual como colectiva. El jugador donostiarra advirtió sobre la conjunción que existe en el grupo sobre los objetivos trazados.

    “Me voy muy contento y feliz, por la victoria y por la clasificación, pero vamos por más. Esperemos que haya más días como este, que queden muchos. El equipo ha dado estos años motivos para confiar y creer. En los días importantes el equipo siempre compite, porque había que saber ganar a Uruguay cuando las cosas no salían bien, de la misma manera”, dijo el autor de dos de los goles ante los germánicos.

    En la misma línea, el futbolista txuri urdin advirtió que “no había motivos para ser pesimista, ese tipo de razones las busca el que quiere, pero nosotros estamos tranquilos y confiados, creemos que se puede dar bien”.

    Consultado por la opción de ser el máximo anotador de la competición, para llevarse la Bota de Oro, el hispano afirmó que “si la cosa sale bien para el equipo, no tengo problemas en volver a anotar un gol. Si puedo ayudar de esa manera lo haré y si no, ayudaré de otra forma. Ser el goleador del Mundial es algo que no me importa, lo digo de verdad. Lo esencial es tener a la familia acompañándome. Además, el vestuario que tenemos que es muy sano”.

    Más sobre:Mundial 2026FútbolSelección de EspañaSelección de AustriaLuis de la FuenteMikel Oyarzabal

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