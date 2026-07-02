Fin a una maldición que permanecía desde el Mundial 2010: la negativa estadística que rompe España tras vencer a Austria

La selección de España se cita en octavos de final del Mundial 2026. En la ronda de dieciseisavos, la Roja europea goleó por 3-0 a Austria con gran actuación de Mikel Oyarzabal y ahora espera por el vencedor del cruce entre Portugal y Croacia.

En el papel, el triunfo ibérico era esperable por la diferencia entre ambos planteles y, sobre todo, por el estatus de candidato que se posaba sobre el elenco que dirige Luis de la Fuente. Sin embargo, lo cierto es que a nivel histórico este tipo de instancia había sido una piedra de tope en los últimos años para los vigentes monarcas de la Eurocopa.

Esto se debe a la negativa estadística de 16 años que arrastraban en duelos de eliminación directa. Y es que desde la coronación en Sudáfrica 2010 que los españoles no superaban una fase de mata-mata. Increíble, pero cierto.

¡España se quita la espina con los duelos de eliminación directa! ⏩#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 2, 2026

España tenía un trauma a la hora de afrontar este tipo de partidos. Los números en las últimas tres ediciones de la cita planetaria así lo indicaban. En Brasil 2014, por ejemplo, ni siquiera lograron defender su título de campeón como correspondía, pues se fueron eliminados en fase de grupos. En ese certamen, de hecho, la Selección Chilena fue la encargada de mandarlos de vuelta a casa con el histórico triunfo por 2-0 en el estadio Maracaná.

Luego, en Rusia 2018 sí lograron superar la primera ronda que integraban con Portugal, Marruecos e Irán. Sin embargo, tropezaron de inmediato en octavos de final. Cayeron en penales contra los anfitriones, luego de igualar 1-1 en el tiempo extra.

Ya en Qatar 2022, el maleficio creció. Tras superar el Grupo E en el que estaban con Japón, Alemania y Costa Rica, el conjunto hispano se volvió a quedar sin nada en la ronda de los 16 mejores. Esa vez el verdugo fue Marruecos, que los eliminó en penales tras el 0-0 en 120 minutos. Los Leones del Atlas terminaron en el cuarto puesto más adelante en ese Mundial.