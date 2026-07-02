Vuelve la Cumbre Guachaca y se consolida como la primera gran fiesta de septiembre: así puedes conseguir entradas

Fueron siete años de receso y paréntesis, pero la Cumbre Guachaca -uno de los eventos más característicos de la cultura popular del país, impulsado desde fines de los 90- ya alista su retorno en grande para este 2026.

La cita que impulsó el “guaripola mayor”, el músico y artista Dióscoro Rojas, se realizará los días viernes 4 y sábado 5 de septiembre, de 18:00 a 02:00 horas, en la Estación Mapocho, por lo que se convertirá en la primera gran fonda del mes de la patria.

Por su escenario principal desfilarán bandas de cumbia, cueca brava, folclore y música tropical, con nombres históricos como Los Viking’s 5 y La Sonora Palacios, además de Los Santiaguinos, los boleros del Trío Inspiración y la música de DJ Pebre, además de otros nombres.

02 Junio 2026 Lanzamiento Cumbre Guachaca en el restaurant El Hoyo Foto: Andres Perez Andres Perez

Y como en toda buena Cumbre en pleno ambiente dieciochero, también habrá barras con distintas preparaciones, puestos de comida, baile, música para la pista y la diversidad de estímulos que han convertido a la cita en un encuentro legendario en sus más de dos décadas de historia.

La coronación de la fiesta -e incluso en términos literales- será el anuncio de los candidatos para Rey y Reina Guachaca, los que como siempre vendrán de mundos diversos. El listado se divulgará pronto.

La venta de entradas para La Cumbra Guachaca 2026 ya está disponible aquí a través de Puntoticket.