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    Culto

    Vuelve la Cumbre Guachaca y se consolida como la primera gran fiesta de septiembre: así puedes conseguir entradas

    Una de las fiestas más populares del año regresa y se realizará durante dos jornadas en septiembre. Tendrá música en vivo, reyes, reinas y sus clásicos bebestibles. Puedes leer aquí toda la información.

    Por 
    Equipo de Culto
    Vuelve la Cumbre Guachaca y se consolida como la primera gran fiesta de septiembre: así puedes conseguir entradas

    Fueron siete años de receso y paréntesis, pero la Cumbre Guachaca -uno de los eventos más característicos de la cultura popular del país, impulsado desde fines de los 90- ya alista su retorno en grande para este 2026.

    La cita que impulsó el “guaripola mayor”, el músico y artista Dióscoro Rojas, se realizará los días viernes 4 y sábado 5 de septiembre, de 18:00 a 02:00 horas, en la Estación Mapocho, por lo que se convertirá en la primera gran fonda del mes de la patria.

    Por su escenario principal desfilarán bandas de cumbia, cueca brava, folclore y música tropical, con nombres históricos como Los Viking’s 5 y La Sonora Palacios, además de Los Santiaguinos, los boleros del Trío Inspiración y la música de DJ Pebre, además de otros nombres.

    02 Junio 2026 Lanzamiento Cumbre Guachaca en el restaurant El Hoyo Foto: Andres Perez Andres Perez

    Y como en toda buena Cumbre en pleno ambiente dieciochero, también habrá barras con distintas preparaciones, puestos de comida, baile, música para la pista y la diversidad de estímulos que han convertido a la cita en un encuentro legendario en sus más de dos décadas de historia.

    La coronación de la fiesta -e incluso en términos literales- será el anuncio de los candidatos para Rey y Reina Guachaca, los que como siempre vendrán de mundos diversos. El listado se divulgará pronto.

    La venta de entradas para La Cumbra Guachaca 2026 ya está disponible aquí a través de Puntoticket.

    Más sobre:Cumbre GuachacaDióscoro RojasFiestas PatriasEstación MapochoSeptiembreMúsicaMúsica cultoLos Viking's 5Sonora palacios

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