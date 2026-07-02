Cadem: aprobación de Kast cae a 38% y un 51% está en contra de indultos a exuniformados condenados tras el 18-O

La aprobación del Presidente José Antonio Kast cayó a un 38% en la última encuesta Plaza Pública de Cadem, tras la publicación de las cifras de desempleo, que llegó al 9,4% para el trimestre móvil marzo-mayo, y la información de que el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) de mayo registró una contracción de 0,9%.

Con ello, el Mandatario retrocedió tres puntos respecto a la medición anterior; además, su desaprobación subió cinco puntos, llegando al 58% , siendo este el nivel más alto al que ha llegado en tres ocasiones.

Las dos anteriores fueron previo al cambio de gabinete que realizó el Mandatario, y el segundo fue días antes de que realizara su primera Cuenta Pública.

La encuesta contempló 1.009 casos a través de entrevistas online y alcanzó cobertura en 152 comunas del país.

Indultos de exuniformados

Dentro del sondeo, se consultó respecto a los indultos planteador por el Partido Nacional Libertario (PNL) respecto de exuniformados -carabineros y militares- condenados por delitos cometidos durante el estallido social de 2019.

Ante ello, 51% de los encuestados se manifestó en contra de que el Presidente indulte a exuniformados, mientras 41% está de acuerdo . Sin embargo, al preguntar sobre qué efecto creen los encuestados que tendría en el país esta decisión, el 58% cree que tendría un efecto negativo y el 35% prevé un efecto positivo.

Prioridades: economía y desempleo

El sondeo también consultó por las prioridades que debería tener el gobierno de José Antonio Kast, donde las dos principales materias fueron la economía y el desempleo, que se consolidaron como la prioridad número uno con 67%.

En ese sentido, 83% piensa que el país mantiene una emergencia laboral. Sobre las medidas más efectivas para enfrentarla, 37% cree que es el crecimiento de la economía, seguida por la inversión pública y privada con 33%.

Seguridad

En la encuesta Plaza Pública de Cadem, se indicó que 84% está de acuerdo con que las Fuerzas Armadas puedan colaborar en tareas de seguridad ciudadana; la cifra presentó una baja de 4 puntos en relación con la medición anterior.

En tanto, 73% con que apoyen a Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) en tareas de seguridad pública y combate al crimen organizado, 79% con que pueden ayudar a recuperar el control en zonas tomadas por el crimen organizado y 69% con que la presencia de militares en las calles aumentaría la sensación de seguridad de las personas.