Cadem: aprobación de Kast cae a 38% y un 51% está en contra de indultos a exuniformados condenados tras el 18-O
El sondeo también consultó por las prioridades que debería tener el gobierno de José Antonio Kast, donde las dos principales materias fueron la economía y el desempleo.
La aprobación del Presidente José Antonio Kast cayó a un 38% en la última encuesta Plaza Pública de Cadem, tras la publicación de las cifras de desempleo, que llegó al 9,4% para el trimestre móvil marzo-mayo, y la información de que el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) de mayo registró una contracción de 0,9%.
Con ello, el Mandatario retrocedió tres puntos respecto a la medición anterior; además, su desaprobación subió cinco puntos, llegando al 58%, siendo este el nivel más alto al que ha llegado en tres ocasiones.
Las dos anteriores fueron previo al cambio de gabinete que realizó el Mandatario, y el segundo fue días antes de que realizara su primera Cuenta Pública.
La encuesta contempló 1.009 casos a través de entrevistas online y alcanzó cobertura en 152 comunas del país.
Indultos de exuniformados
Dentro del sondeo, se consultó respecto a los indultos planteador por el Partido Nacional Libertario (PNL) respecto de exuniformados -carabineros y militares- condenados por delitos cometidos durante el estallido social de 2019.
Ante ello, 51% de los encuestados se manifestó en contra de que el Presidente indulte a exuniformados, mientras 41% está de acuerdo. Sin embargo, al preguntar sobre qué efecto creen los encuestados que tendría en el país esta decisión, el 58% cree que tendría un efecto negativo y el 35% prevé un efecto positivo.
Prioridades: economía y desempleo
El sondeo también consultó por las prioridades que debería tener el gobierno de José Antonio Kast, donde las dos principales materias fueron la economía y el desempleo, que se consolidaron como la prioridad número uno con 67%.
En ese sentido, 83% piensa que el país mantiene una emergencia laboral. Sobre las medidas más efectivas para enfrentarla, 37% cree que es el crecimiento de la economía, seguida por la inversión pública y privada con 33%.
Seguridad
En la encuesta Plaza Pública de Cadem, se indicó que 84% está de acuerdo con que las Fuerzas Armadas puedan colaborar en tareas de seguridad ciudadana; la cifra presentó una baja de 4 puntos en relación con la medición anterior.
En tanto, 73% con que apoyen a Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) en tareas de seguridad pública y combate al crimen organizado, 79% con que pueden ayudar a recuperar el control en zonas tomadas por el crimen organizado y 69% con que la presencia de militares en las calles aumentaría la sensación de seguridad de las personas.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
5.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.