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    Junta de accionistas de Masisa aprueba aumento de capital para incorporar a un socio y así prepagar deuda

    Masisa busca incorporar un nuevo socio en la firma y recaudar US$75 millones.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    masisa

    Masisa informó que se aprobó aumentar el capital en US$75 millones mediante emisión de nuevas acciones. En un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la firma explicó que la junta de accionistas aprobó la medida y los pasos para su implementación.

    En detalle, se trata de la emisión de 21.562.500.000 acciones de pago, “sin valor nominal, de una misma y única serie y sin privilegios ((las “Nuevas Acciones de Pago”), las que deberán ser emitidas, suscritas y pagadas dentro del plazo máximo de 3 años contado desde la fecha de la junta”.

    La nueva emisión significa que el número de acciones de la firma crece en cerca de un 74%, una posición controladora.

    La medida se da en el contexto de que la compañía de tableros aglomerados y revestimientos de madera se abre la puerta para incorporar a un socio estratégico y sumar fondos para prepagar deuda y fortalecer sus operaciones, según informó Pulso en su momento.

    “La búsqueda de un inversionista y/o socio estratégico sigue desarrollándose conforme a lo previsto. Se trata de un proceso altamente competitivo, que contempla la evaluación de distintas alternativas, las que se llevan adelante bajo estrictos estándares de confidencialidad”, dijo Masisa en una declaración en junio pasado.

    Masisa, que lleva cuatro años consecutivos de pérdidas, es controlada por GN Holding con un 69,83% del capital. El dueño de GN Holding es, a su vez, el vehículo financiero Bamont Trust Company Limited, del fideicomiso Viva Trust, constituido en Bahamas. Este fideicomiso fue establecido en 2003 por el magnate y filántropo suizo Stephan Schmidheiny,con el objetivo de promover el desarrollo sostenible en América Latina.

    Más sobre:EmpresasMasisaMercados

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