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    Una camioneta estaba oculta en pique minero: Carabineros recupera tres vehículos robados y detiene a seis personas

    De acuerdo con los antecedentes reunidos, las máquinas iban a ser trasladadas fuera del territorio nacional.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    En el marco del trabajo especializado permanente que desarrolla Carabineros, la policía uniformada concretó en la Región de Antofagasta dos procedimientos investigativos que dejaron como resultado seis detenidos y la recuperación de tres camionetas con encargo vigente por robo.

    De acuerdo con los antecedentes reunidos, las máquinas iban a ser trasladadas fuera del territorio nacional.

    Los procedimientos se desarrollaron en puntos del desierto definidos como sectores de interés investigativo, en los que Carabineros realizaba patrullajes y vigilancias.

    El primero se efectuó desde el sector de La Negra hacia el interior.

    Allí, el personal especializado ubicó dos camionetas que mantenían encargo vigente por robo, cuyas denuncias habían sido realizadas el martes 23 y el miércoles 24 de junio en la comuna de Antofagasta.

    En el lugar fueron detenidos los conductores de ambos vehículos, dos ciudadanos bolivianos de 29 y 30 años, que se encontraban de manera irregular en el país.

    Al día siguiente, varios kilómetros más al norte, la policía uniformada detectó un punto de acopio utilizado para ocultar vehículos robados.

    Se trataba de un pique minero en el que estaba una camioneta oculta, “hibernando” para luego ser trasladada fuera del territorio nacional.

    Este vehículo mantenía encargo por robo desde el domingo 26 de junio y había sido sustraída en Antofagasta.

    Mientras se desarrollaban las diligencias, cuatro sujetos llegaron hasta el lugar y comenzaron a manipular el vehículo. Al percatarse de la presencia de Carabineros intentaron huir, siendo detenidos por el personal especializado.

    Entre los detenidos se encuentra un sujeto de 23 años que mantenía una orden de aprehensión vigente por el delito de robo en lugar no habitado, emanada del Juzgado de Garantía de Antofagasta.

    Junto a él fue detenido un adolescente de 17 años, que registra tres detenciones anteriores y tres adultos de 19, 23 y 35 años, que registran nueve, ocho y 23 reiteraciones policiales, respectivamente.

    Los cuatro son chilenos.

    Además de recuperar la camioneta, Carabineros incautó un station wagon utilizado por el grupo de sujetos para movilizarse.

    Los seis detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

    Más sobre:PolicialCarabinerosDesiertoDelincuenciaSeguridadRobo de vehículosAntofagasta

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