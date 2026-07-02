Ofensiva de libertarios se pone cuesta arriba: comisiones del Congreso no pondrán en tabla sus proyectos de indultos y amnistías

Una vez más la derecha está desordenada.

El avance del Partido Nacional Libertario en su agenda por conceder amnistías o indultos a exuniformados -tanto de la dictadura como de aquellos involucrados en los hechos del estallido social- ha tensionado a las fuerzas oficialistas, e incluso, trasladaron el problema político hasta el propio Palacio La Moneda.

La última jugada fue la presentación de un proyecto de ley, de autoría de la senadora Vanessa Kaiser (libertaria), y que cuenta con las firmas de sus pares Manuel José Ossandón (RN), Carlos Kuschel (RN), Rojo Edwards (ind. -RN) e Ignacio Urrutia (republicano).

Las rúbricas de los senadores RN son a contrapelo del diagnóstico que hizo público la también senadora y presidenta de ese partido, Andrea Balladares, de revisar “caso a caso” el otorgamiento de estos beneficios.

Incluso, desde el gobierno han optado por mantenerse al margen de esta discusión, principalmente, por las tensiones que generan entre los partidos que lo sustentan .

Pese a que fue el propio Presidente José Antonio Kast, quien al llegar a La Moneda abrió la posibilidad de otorgar indultos particulares en algunos de los casos del estallido, tanto en republicanos como libertarios resienten que todavía no se haya anunciado ninguno de los beneficiarios, por lo que han subido la presión.

En ese contexto, la iniciativa de la senadora Kaiser ya fue ingresada, se dio cuenta en la sala del Senado y quedó alojada en la comisión de Constitución.

Sin embargo, según dice el presidente de esta instancia, el senador Pedro Araya (PPD), hasta que el gobierno no le ponga alguna urgencia, no va a ser abordada en este espacio legislativo.

“Una de las comisiones que tiene más trabajo en el Senado es la de Constitución, nosotros tenemos una larga lista de proyectos para revisar, que además son bastantes complejos”, sostuvo Araya.

El senador detalló que entre los integrantes de la comisión, “en conjunto con el Ejecutivo, hemos fijado una agenda de trabajo que se enfoca, principalmente, en dos grandes áreas: la primera, los proyectos de ley que tienen que ver con seguridad pública; y un segundo de proyectos grandes son los que tienen que ver una reforma a la justicia”.

“Tenemos una larga lista de proyectos en temas de seguridad pública con los cuales nos hemos puesto de acuerdo con el Ejecutivo para darle prioridad”, insistió Araya.

22-06-2026 PEDRO ARAYA FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

En paralelo, la bancada de diputados del Partido Nacional Libertario busca ingresar un proyecto de indultos a exuniformados.

La molestia por la falta de gestos en esta materia -transparentada por la procesión que diputados libertarios y republicanos hicieron para acompañar al oficial de Carabineros, Pablo Carvajal, al centro de justicia- llevaron a los parlamentarios de estos partidos a pasar a la ofensiva.

Pese a que, hasta el momento, el único proyecto ingresado es en el Senado, los diputados están gestionando su propia iniciativa.

Sin embargo, ya se encontraron con un dique incluso antes de su presentación.

Si bien en la comisión de Derechos Humanos de la Cámara podría tener acogida para su tramitación, debido a que su presidenta es la diputada libertaria Gloria Naveillán, el panorama es distinto en el Senado, donde esa comisión es presidida por Fabiola Campillai (ind.), una de las víctimas más emblemáticas del estallido social, ya advirtió que no lo pondrá en tabla.

17/10/2025 - SENADORA FABIOLA CAMPILLAI - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

El proyecto de amnistía

La iniciativa de la senadora Kaiser, que ya se dio cuenta en la sala desde el 23 de junio, consta de cuatro artículos, teniendo como eje central el primero.

“Concédese amnistía al personal de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile y de las Fuerzas Armadas que, a la época de los hechos, hubiere tenido dicha calidad institucional, cualquiera sea su situación funcionaria actual, y que, entre el 18 de octubre de 2019 y el 11 de marzo de 2022, ambos días inclusive, hubiere sido condenado, formalizado, acusado, procesado o se encontrare sujeto a investigación penal por hechos ocurridos en ejercicio , con motivo o con ocasión del cumplimiento de funciones de resguardo del orden público, control de alteraciones graves de la seguridad pública, protección de personas, bienes o infraestructura, cumplimiento de órdenes de servicio, estados de excepción constitucional o apoyo a la autoridad civil”, sostiene el corazón del proyecto.

El segundo, sin embargo, establece cinco expceciones para otorgar esta amnistía, que son los delitos sexuales, desaparición forzada, secuestro, delitos cometidos por motivos personales -como lucro, venganza, o en aquellos que haya habido “manifiesta desconexión de las funciones institucionales”, los delitos contra la probidad administrativa, la fe pública o la administración de justicia que no guarden relación directa con el cumplimiento de funciones de orden público", y por último, los “delitos comunes ejecutados fuera de actos de servicio o sin relación funcional con el cumplimiento de órdenes legítimas impartidas por autoridad competente”.

El tercero y el cuarto son aspectos procedimentales de la amnistía.

Esta mañana, la senadora emplazó al gobierno a través de su cuenta de X, recordando los dichos del Presidente Kast, cuando era candidato, en que se comprometía a indultar a carabineros “perseguidos o condenados” por hechos del estallido.

“Llegó el tiempo de las definiciones, aunque “generen polémica”. ¿Está o no está La Moneda con los libertarios en el esfuerzo por indultar de manera general a nuestras policías y militares?“, publicó la senadora.

El presidente del partido, Johannes Kaiser, en tanto, insisitó este jueves por el tema y emplazó nuevamente al gobierno. “Existe el compromiso del Presidente de la República de hacerse cargo, individualmente, de los indultos respecto de personal policial y uniformado durante el 18-O. Hasta el momento no ha hecho nada. Han pasado tres meses, yo no sé cuánto tiempo se necesita para tomar una decisión en estas materias”, aseguró.