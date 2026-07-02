Arrau tras dictamen de Contraloría sobre Steinert: “Nos ajustamos al rol de coordinación estratégica de este ministerio”

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, evitó hacer mayores comentarios por el dictamen de la División Jurídica de la Contraloría que concluyó que su antecesora, Trinidad Steinert, se excedió en sus atribuciones y faltó al deber de abstención por un oficio reservado que hizo llegar a la Policía de Investigaciones.

Steinert solicitó antecedentes por el traslado de detectives del equipo que estaba realizando una indagatoria contra una organización criminal china llamada el Clan Chen, en una causa que ella llevó en Iquique en enero, cuando era la fiscal regional de Tarapacá.

Consultado por periodistas al ingresar al ministerio este jueves, Arrau partió advirtiendo que él no podría hacer “un juicio de valor” sobre informes de Contraloría.

“Nosotros valoramos mucho la labor que realizó la exministra Steinert, la labor que realiza Contraloría, y en lo propio, por supuesto, que revisamos estos informes y hemos sido extremadamente cuidadosos en mantener el rol de coordinación estratégica que le da la ley al Ministerio de Seguridad Pública”, planteó.

La autoridad afirmó estar dispuesto a colaborar en caso de que se requiera su presencia en cualquier instancia de fiscalización en el Congreso.

Consultado por su aprendizaje ante esta trama, Arrau insistió: “Nos ajustamos al rol de coordinación estratégica de este ministerio”.

“Voy a agradecer lo que hizo ella y los subsecretarios anteriormente, en lo particular es siempre, como lo hemos hecho, ser muy cuidadosos del mandato legal”, indicó.