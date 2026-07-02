“Aliados naturales”: Chile Vamos cuestiona postura de republicanos sobre libertarios y los emplaza a reflexionar

En la antesala de la reunión que este viernes en la mañana sostendrán los presidentes de partido con el Presidente José Antonio Kast, un nuevo episodio prufundizó las tensiones entre Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) y el Partido Republicano.

En entrevista con CNN Chile, el senador y presidente de esa colectividad, Arturo Squella, se refirió a los dichos de algunos diputados de su partido, entre ellos el jefe de bancada Benjamín Moreno y Agustín Romero, que aseguraron que sus “aliados naturales” son los libertarios, partido que no forma parte del gobierno y que se declaró como una oposición “amigable”.

“Me hace mucho sentido lo que dijo”, aseguró Squella al respecto y planteó que “eso no significa que uno descarte tener un muy buen trabajo con otros aliados que nos habíamos tenido, pero naturalmente con ellos nosotros fuimos en una misma lista. Con los libertarios presentamos una lista en conjunto, y con el Partido Social Cristiano. Desde la segunda vuelta recién en adelante empezamos a trabajar con Chile Vamos”.

La postura de republicanos se da en medio de las tensiones en el oficialismo tras el rechazo -con votos de Chile Vamos- de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau en el Senado, lo que en las últimas horas ha desatado varias recriminaciones cruzadas.

El episodio, incluso obligó al Presidente a intervenir y citar un encuentro con los timoneles de la alianza oficialista para ordenar a los partidos.

En ese contexto, los dichos de Squella y el resto de los parlamentarios no tardaron en molestar al interior de la coalición de centroderecha. Particularmente, en el bloque cuestionan que republicanos esté apostando por afirmar la relación con libertarios en un contexto en el que no solo no son parte del gobierno, sino en el que también han emitido críticas contra la administración.

Lo anterior, por ejemplo, se ha visto en los últimos días por la demora de La Moneda para anunciar la entrega de los indultos presidenciales a uniformados condenados por hechos ocurridos en el estallido social, por lo que -con el apoyo de republicanos- anunciaron un proyecto de ley que busca avanzar en un indulto general.

El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, fue el primero en cuestionar los dichos de Squella. En entrevista con Desde la Redacción de La Tercera, aseguró que “esto nos tiene que llevar a una reflexión, porque finalmente esa frase, si uno la piensa, tiene un problema. Decir que uno se siente más cómodo con un partido que se declara de oposición que con los partidos que se declaran de gobierno, no deja de ser una afirmación problemática”.

En ese sentido, comparó la situación con el rol que cumplió el Frente Amplio durante el gobierno de Gabriel Boric. “Todos criticábamos mucho al Frente Amplio cuando salían a protestar a la calle durante el gobierno del Presidente Boric. Les decíamos que no se puede tener un pie en la calle y un pie en el gobierno. Bueno, acá hay un partido que se declaró de oposición (PNL), y el partido eje de gobierno dice que se siente más cercano a ese partido que a los que apoyan al gobierno. Eso es problemático”.

Y agregó: “Yo creo que esa frase puede ser el punto inicial para una reflexión que sea un poco más profunda de cómo nos vamos a relacionar de aquí en adelante".

En esa línea, su par de Evópoli, el senador Luciano Cruz-Coke, aseguró que “nuestro entendimiento como Chile Vamos es con el Presidente Kast, no con republicanos. Desde que se nos convocó a ser parte del gobierno nos hemos entendido directamente con Kast y sus ministros. Y luego, en segundo lugar, con el presidente del Partido Republicano Arturo Squella, con quien hemos mantenido una muy buena relación”.

Y apuntó: “Lo que digan ellos es algo que debe resolver el Partido Republicano, porque sin duda es contradictorio que digan que, en un gobierno conformado por Chile Vamos y republicanos como eje, un partido que está por fuera son sus aliados naturales. Es poco coherente cuando lo que se debería buscar es proyectarnos hacia adelante como oficialismo”.

La vicepresidenta y diputada de RN, Ximena Ossandón, por su parte, aseguró que “es inexplicable que sigamos en este juego dirigido por nacional libertarios y el PDG, donde nos tienen discutiendo una materia que a la gente no le interesa, porque nos debían de los problemas importantes. Lo impresionante es que tengamos parlamentarios que se declaren cercanos a partidos que a los dos minutos salen a refregarles en la cara de que no son del gobierno”.

En este contexto, en una actividad en Uruguay, Kast se refirió a las tensiones en el sector.

“Yo lo que hago es un llamado a poner el foco en las urgencias que tenemos. Las urgencias hoy día principalmente son en temas de seguridad y en temas de empleo. Es legítimo el debate político dentro de los partidos que ayudan y colaborar con el gobierno? Es legítimo. Siempre en el marco del respeto”, planteó.

En esa línea, dejó abierta la opción de conformar una coalición y aseguró que “ ya vendrá el tiempo de ver si algunos de estos partidos constituyente una alianza, una coalición . Lo importante hoy día es sacar adelante a Chile de estas urgencias que lo afectan”.

Respecto a una eventual coalición, Ramírez aseguró que “desde el mes de enero, cuando el presidente Kast fue electo, la UDI planteó con mucha claridad, lo repetimos varios senadores y diputados, que para un gobierno de emergencia se requiere una coalición de emergencia. Una coalición de emergencia es por definición algo que es temporal (...). El tiempo dirá cómo trabajamos juntos”.