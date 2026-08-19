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    Apertura de Los Libertadores ilusiona a Portillo: ruta al centro de esquí podría abrirse el domingo tras 40 días cerrada

    En medio de cifras históricas de nieve acumulada, el centro de montaña ha sufrido una merma importante en la cantidad de visitantes debido al cierre del acceso vehicular de la misma ruta que lleva hasta el principal cruce terrestre entre Chile y Argentina.

    Carlos MontesPor 
    Carlos Montes
    Portillo.

    “Hasta hoy (23 de julio, han caído más de cinco metros de nieve y se espera que esta cifra siga aumentando esta semana y la próxima, sin ventanas de buen tiempo para subir o bajar huéspedes. El acceso a Portillo ha estado cerrado desde el 14 de julio por motivos de seguridad”.

    Con esas palabras se expresaba Miguel Purcell, gerente general de Ski Portillo, hace casi un mes. La situación aún se mantiene debido a que el camino hacia el centro -Ruta 60 CH- todavía no está habilitado debido a las consecuencias de las condiciones meteorológicas de las últimas semanas.

    Considerado uno de los principales centros invernales de Chile, el recinto ubicado en la provincia de Los Andes, Región de Valparaíso, no ha tenido un año sencillo.

    Trabajos de habilitación del camino.

    Las intensas jornadas de lluvia y nieve que han afectado a la zona no le han permitido abrir sus puertas al centro de esquí de manera normal, solo pudiendo habilitar la llegada de turistas a través de helicópteros. Esto le ha significado perder hasta un tercio de la operación.

    Aunque recientemente se abrió una pequeña ventana de esperanza, ya que este martes el gobierno dio inicio a la reapertura parcial del tránsito de camiones de la misma Ruta 60 CH que lleva al Paso Los Libertadores luego de 35 días.

    De todas formas, Purcell señala que debido a la situación que han enfrentado con el camino, Portillo ha perdido un mes de operación. “Entendiendo que la temporada completa dura tres meses, perder un tercio es muy significativo. Si bien el centro de esquí se ha visto afectado, sufriendo pérdidas de varios millones de dólares, el impacto va mucho más allá del hotel. Esta situación afecta a más de 550 trabajadores y sus familias, además de proveedores, emprendedores y toda la cadena de valor vinculada al turismo en la región y el país”.

    El gerente general indica que “a eso se suma un costo que es más difícil de cuantificar, pero igualmente preocupante: el daño a la imagen y la credibilidad de Chile como destino turístico. Cuando visitantes de todo el mundo observan que una ruta segura y despejada permanece cerrada durante semanas, se genera una señal que puede afectar la confianza y la decisión de futuros turistas de elegir nuestro país”.

    El Paso Los Libertadores abrió solo para camiones.

    Desde la Delegación Presidencial Provincial de Los Andes señalan que si las condiciones climáticas lo permiten, podría habilitarse al turismo este domingo, o lunes en su defecto.

    Ricardo Figueroa, delegado presidencial provincial de Los Andes, señala que han resuelto y definido la apertura del Paso Los Libertadores en condiciones de transitabilidad segura y meteorológicas estables de manera unidireccional, “concretamente hasta Guardia Vieja, ya que posteriormente el tránsito es normal en dos direcciones”.

    “Esto es un trabajo colaborativo de mucho esfuerzo después de 34 días, entre las vialidades chilenas y argentinas, y con el trabajo de los servicios públicos controladores, vamos a poder sacar esta tarea adelante. Estamos muy contentos y orgullosos de este trabajo, y obviamente, queremos darle recuperación a todo este sistema económico, social y turístico para poder reactivar aquello que es tan importante para Chile y Argentina“, añade Figueroa.

    El coronel Manzur Abuton Costa, prefecto de la Prefectura Aconcagua, establece que el transporte de carga terrestre será, sujeto a las condiciones climáticas, “martes 18, miércoles 19 y jueves 20, solamente de Argentina hacia Chile, mientras que el viernes 12, y el sábado 22, el mismo ejercicio a la inversa, desde Chile hacia Argentina, también solamente de transporte de carga”.

    El primero será de 08:00 a 20:00 horas, mientras que el segundo de 09:00 a 21:00 horas.

    Purcell sostiene que “hemos estado en constante diálogo con las autoridades para llegar a una solución, sobre todo con el delegado presidencial de la región de Valparaíso, Manuel Millones, quien se ha acercado a nosotros para apoyar”.

    “Hoy contamos con una banda horaria para subidas y bajadas que operará mientras dure esta restricción, lo cual es una mejora en comparación a los más de 30 días de camino cerrado. A pesar de que hoy vemos una mayor flexibilidad para el tránsito, nos preocupa que esta gestión del camino genere incertidumbre para turistas, durante esta y las próximas temporadas de invierno”, establece Purcell.

    Mientras todo esto ocurre, en Portillo superaron los 7,6 metros de nieve, lo que permite al centro alargar su temporada hasta al menos el 11 de octubre, lo que implica 16 días adicionales al plazo establecido inicialmente. Este escenario se da en medio de un invierno con cifras atípicas. El promedio histórico de Portillo en cuanto a nieve caída es de 5,1 metros por temporada.

    “Más allá de esta situación puntual, esperamos tener conversaciones de largo plazo sobre la gestión del camino, para que lleguemos a un protocolo de caminos de montaña que responda a la realidad de nuestro país y sus necesidades. La seguridad debe ir de la mano de una gestión eficiente; no reemplazarla”, añade Purcell, quien, a pesar del tiempo cerrado, valora que la cantidad de nieve que ha recibido el centro este invierno les permitirá extender la temporada. “Con esto, esperamos poder compensar algo del tiempo perdido y recibir a tantos esquiadores y amantes de la montaña que quieren disfrutar de las históricas condiciones de esta temporada”, señala.

    Más sobre:PortilloNacionalNievePaso Los LibertadoresSistema frontalApertura de camino

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