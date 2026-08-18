En vivo: Universidad Católica enfrenta a Estudiantes por un boleto a los cuartos de final de la Copa Libertadores

¡QUÉ GOLAZO, JOAQUÍN! Correa, quien había ingresado hace poco por Palacios, estampó el 1-0 (2-1 global) de Estudiantes contra U. Católica en Chile por la vuelta de los octavos de final.



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