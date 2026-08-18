En vivo: Universidad Católica enfrenta a Estudiantes por un boleto a los cuartos de final de la Copa Libertadores
Los cruzados reciben al equipo de La Plata en el Claro Arena, para definir quién pasa a la siguiente ronda del torneo continental. En la ida, igualaron a un gol. Vive toda la emoción de este encuentro en el siguiente relato virtual.
Actualizar el relato
U. Católica 0-2 Estudiantes
Global 1-3
Goooooooooooool de Estudiantes
Tarjeta Amarilla
50′. Farías es amonestado en Católica por falta.
Cabezazo
49′. Carrillo gana para Estudiantes. Ataja Bernedo.
Tarjeta Amarilla
47′. Valencia es amonestado en la UC por falta.
Segundo tiempo
Católica mete un cambio: Montes ingresa por Corral.
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Descanso
Estudiantes lo gana en Las Condes y con este resultado, elimina a Católica.
0-1
Agregado
45′. Se añaden 3 minutos más.
El primero
44′. Correa aparece solo frente al área cruzada y define al primer palo. Lo gana la visita.
Gooooooooooool de Estudiantes
A nadie
43′. Gómez encabezaba un ataque cruzado. Su centro fue desmedido.
Cabezazo
38′. Martínez gana por arriba para la UC. Desviado.
Centro
37′. Gómez lanza el balón al área chica. Saca la defensa de Estudiantes.
Cambio
35′. Correa por Palacios en Estudiantes.
Lesión
32′. Palacios se tira al suelo y pide el cambio en Estudiantes.
Prueba
31′. Valencia intenta un globito desde lejos para la UC. Se va fuera.
Remate
26′. Zuqui le pega desde fuera. Se va por sobre el arco de Estudiantes.
Reinicio
24′. La pelotita se vuelve a mover en el estadio cruzado.
Pausa de Hidratación
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Tiro
19′. Contra de Estudiantes. Disparo de Castro. Ataja Bernedo.
Disparo cruzado
14′. Giani le pega al primer palo. Ataja Muslera.
Tendencia
10′. Católica controla el balón y Estudiantes busca una contra.
Disparo
6′. Carrillo le pega desde fuera. Se va por el primer palo del arco cruzado.
Tiro de Esquina
5′. La UC tiene la chance. El centro es muy pasado.
La primera
2′. Palacios dispara para Estudiantes. Se va cerca del segundo palo.
Comienza el partido
Universidad Católica y Estudiantes definen el paso a cuartos de final.
La formación de la visita
El 11 de los cruzados
Preparación
Trabajo previo
Definición
Si Católica gana, por cualquier marcador, avanza. Si empatan, por cualquier marcador, define a penales sin alargue. Si pierde, por cualquier marcador, queda eliminada.
Buenas noches
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