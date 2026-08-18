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    EN VIVO

    En vivo: Universidad Católica enfrenta a Estudiantes por un boleto a los cuartos de final de la Copa Libertadores

    Los cruzados reciben al equipo de La Plata en el Claro Arena, para definir quién pasa a la siguiente ronda del torneo continental. En la ida, igualaron a un gol. Vive toda la emoción de este encuentro en el siguiente relato virtual.

    Católica y Estudiantes se enfrentan por Copa Libertadores. Foto: Ignacio Amiconi//Fotobaires/Photosport. FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

    Actualizar el relato

    U. Católica 0-2 Estudiantes

    Global 1-3

    Goooooooooooool de Estudiantes

    Tarjeta Amarilla

    50′. Farías es amonestado en Católica por falta.

    Cabezazo

    49′. Carrillo gana para Estudiantes. Ataja Bernedo.

    Tarjeta Amarilla

    47′. Valencia es amonestado en la UC por falta.

    Segundo tiempo

    Católica mete un cambio: Montes ingresa por Corral.

    Únete

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    Descanso

    Estudiantes lo gana en Las Condes y con este resultado, elimina a Católica.

    0-1

    Agregado

    45′. Se añaden 3 minutos más.

    El primero

    44′. Correa aparece solo frente al área cruzada y define al primer palo. Lo gana la visita.

    Gooooooooooool de Estudiantes

    A nadie

    43′. Gómez encabezaba un ataque cruzado. Su centro fue desmedido.

    Cabezazo

    38′. Martínez gana por arriba para la UC. Desviado.

    Centro

    37′. Gómez lanza el balón al área chica. Saca la defensa de Estudiantes.

    Cambio

    35′. Correa por Palacios en Estudiantes.

    Lesión

    32′. Palacios se tira al suelo y pide el cambio en Estudiantes.

    Prueba

    31′. Valencia intenta un globito desde lejos para la UC. Se va fuera.

    Remate

    26′. Zuqui le pega desde fuera. Se va por sobre el arco de Estudiantes.

    Reinicio

    24′. La pelotita se vuelve a mover en el estadio cruzado.

    Pausa de Hidratación

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    Tiro

    19′. Contra de Estudiantes. Disparo de Castro. Ataja Bernedo.

    Disparo cruzado

    14′. Giani le pega al primer palo. Ataja Muslera.

    Tendencia

    10′. Católica controla el balón y Estudiantes busca una contra.

    Disparo

    6′. Carrillo le pega desde fuera. Se va por el primer palo del arco cruzado.

    Tiro de Esquina

    5′. La UC tiene la chance. El centro es muy pasado.

    La primera

    2′. Palacios dispara para Estudiantes. Se va cerca del segundo palo.

    Comienza el partido

    Universidad Católica y Estudiantes definen el paso a cuartos de final.

    La formación de la visita

    El 11 de los cruzados

    Preparación

    Trabajo previo

    Definición

    Si Católica gana, por cualquier marcador, avanza. Si empatan, por cualquier marcador, define a penales sin alargue. Si pierde, por cualquier marcador, queda eliminada.

    Buenas noches

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

    Más sobre:Copa LibertadoresUniversidad CatólicaUCEstudiantesCatólica vs EstudiantesFútbolFútbol en vivoMinuto a MinutoLibertadores en vivo

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