Bancada DC rechaza apoyar una acusación constitucional contra Trinidad Steinert: “No vamos a gastar recursos, tiempo ni energía”

Desde el Congreso Nacional, Patricio Pinilla (DC) informó este martes que la bancada de diputados de la Democracia Cristiana no entregará su apoyo a una eventual acusación constitucional en contra de la exministra de Seguridad Trinidad Steinert.

La idea se había comenzado a discutir en la oposición luego que la Contraloría General de la República estableciera que la otrora fiscal regional excedió sus atribuciones al solicitar información reservada sobre el traslado de funcionarios de la PDI.

Lo anterior llevó a que se organizara la constitución de una comisión especial investigadora que indagara sobre la gestión de Steinert en la cartera, cuya primera sesión esperaba precisamente su asistencia para así evaluar en base a sus descargos la pertinencia de una acción de este tipo.

Sin embargo, la instancia finalmente tuvo que verse suspendida luego que la exministra se excusara por motivos personales. Con ello, no se podía contar con su apreciación antes de este miércoles, plazo final para llevar adelante una acusación constitucional.

Pinilla precisamente era uno de los impulsores de una acción de este tipo, e incluso durante la jornada del lunes señaló que ya se había avanzado en la redacción de un texto en esta línea. Sin embargo, este martes el parlamentario descartó de plano un apoyo de la bancada a esta acción.

“ Como bancada de la Democracia Cristiana hemos decidido no respaldar una acusación constitucional en contra de la exministra Trinidad Steinert . Creemos que aquí había más antecedentes jurídicos que en el caso de Nicolás Grau, que había una infracción de ley que fue corroborada por la Contraloría General de la República. Sin embargo, además hay que considerar otros dos elementos: la oportunidad y la utilidad de la medida”, explicó el diputado.

“Hoy día la agenda de la gente va por otro lado, es distraer mucho tiempo, mucha energía respecto de una persona que ya la sentencia fue dada, tanto por la comunidad, incluso por el gobierno, que la ha dejado completamente abandonada”, añadió.

Pinilla sí enfatizó que esperan continuar con la comisión especial investigadora para poder establecer a través de esta instancia si es que existió alguna otra acción que pudiera constituir un delito.

El parlamentario además remarcó que efectivamente estaba la preparación de un texto para acusar constitucionalmente a Steinert, pero que precisamente era un tema que requería conversación al interior de la oposición.

“Tuvimos que tomar esta decisión por el plazo que se nos venía encima y creemos que lo más correcto, creemos que la gente lo va a agradecer. No vamos a gastar recursos, tiempo ni energía en una acusación constitucional cuya mitad de sus objetivos se logró hace bastante tiempo, que es que dejara el cargo, sino que vamos a concentrarnos en la comisión investigadora y a que el estándar de probidad de respeto a las normas se siga manteniendo respecto de los ministros que hoy día están en el gobierno”, concluyó Pinilla.