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    Vuelco en el caso de Memphis Depay en Corinthians: club confirma su renovación a solo una semana de anunciar su salida

    El cuadro paulista confirmó la continuidad del delantero neerlandés hasta julio de 2028, siete días después de anunciar que no seguiría por razones financieras.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Vuelco en el caso de Memphis Depay en Corinthians: club confirma su renovación a solo una semana de anunciar su salida. Foto: @corinthians

    Memphis Depay sigue en Corinthians. El cuadro brasileño informó este martes que llegó a un acuerdo para extender el contrato del delantero neerlandés hasta julio de 2028. El anuncio se produjo siete días después de que el propio club comunicara que el jugador de 32 años no continuaría debido a razones financieras.

    El 11 de agosto, la institución había dado a conocer la salida del ariete. “Asumir un nuevo compromiso de esa magnitud no sería compatible, en este momento, con el equilibrio financiero que necesitamos preservar”, explicó entonces el club.

    La postura cambió. Corinthians retomó las conversaciones con el futbolista y finalmente alcanzó un acuerdo que permitirá a Depay permanecer otras dos temporadas en Brasil.

    “Fue una larga negociación, pero concluyó de la mejor manera posible para Corinthians y Memphis. Estamos muy contentos con la renovación y listos para esta nueva etapa”, señaló el presidente del club, Osmar Stabile.

    Las negociaciones con Depay

    La continuidad de Depay había sido objeto de negociaciones durante varias semanas. El delantero ya había manifestado su intención de permanecer en Corinthians, aunque las diferencias económicas dificultaron el acuerdo.

    El neerlandés llegó al club en septiembre de 2024 como jugador libre, después de finalizar su etapa en Atlético de Madrid. Desde entonces disputó 79 partidos y marcó 20 goles. Durante ese periodo participó en la obtención de tres títulos: el Campeonato Paulista y la Copa de Brasil de 2025, además de la Supercopa Rei de 2026.

    Las tratativas para extender su contrato incluyeron diferencias por los bonos asociados a futuros títulos y otros beneficios solicitados por el jugador. A eso se sumaban las obligaciones económicas que Corinthians mantenía con el delantero. Esas condiciones llevaron a la directiva a anunciar el término de las negociaciones.

    De acuerdo con el medio Gazeta Esportiva, el exdelantero de Manchester United pretendía un palco VIP en el estadio Neo Química Arena. Además, exigía que el club ponga el estadio a disposición durante dos días para eventos organizados por él, donde el 50% de los ingresos generados irían a su bolsillo. Sin embargo, una de las demandas más polémicas era que el jugador pretendía obtener una parte de cualquier posible bono por ganar el Mundial de Clubes de 2029, aunque ya no esté en el elenco.

    Finalmente, tras el vuelco y confirmarse su renovación, Depay entrenó este martes y quedó nuevamente a disposición del técnico Fernando Diniz. “Siento una mezcla de emociones. Primero, quiero agradecer a todos los que participaron en el proceso de renovación. Estoy muy feliz y tengo muchas ganas de volver al trabajo. Tenemos muchas cosas por las que lucharemos”, declaró el delantero al sitio oficial del club.

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