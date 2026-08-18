SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Restricción de derechos a condenados por “crimen organizado”: reforma constitucional de Kast salpica a exagentes de la DINA y la CNI

    A juicio del presidente de la Comisión de Constitución, el senador Pedro Araya (PPD), si se llegase a restringir beneficios penitenciarios y derechos sociales, también abre la puerta para castigar a condenados por casos de DD.HH. La razón es que las jefaturas de los disueltos organismos represivos han sido condenadas por Poder Judicial por el delito de asociación ilícita.

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Tras varios ajustes de la última semana, el gobierno ingresó este martes a tramitación su reforma constitucional en materia de seguridad pública, terrorismo y crimen organizado.

    Dentro de las ocho medidas que contiene la propuesta al menos hay tres que están generando revuelo. No solo por cuestionamientos de la oposición, también hay duda jurídica de sectores aliados al Ejecutivo.

    Uno de esos puntos delicados son las restricciones de derechos y beneficios penitenciarios a condenados por “delitos referidos a crimen organizado y terrorismo”.

    Si bien en CNN, el ministro de Seguridad, Martín Arrau (republicano), señaló que ello no debiera tener efecto retroactivo, por ser normas que indirectamente están vinculadas al ámbito penal, las normas constitucionales tienen un principio distinto: rigen “in actum”, es decir, salvo una disposición transitoria que diga lo contrario, tienen vigencia inmediata y se aplican para todos los casos aunque tenga un origen pasado.

    Y si bien la Carta Fundamental señala que “ningún delito se castigará con otra pena” promulgada con posterioridad, ello podría generar un choque de dos normas constitucionales.

    A juicio del senador presidente de la Comisión de Constitución, el senador Pedro Araya (PPD), si se llegase a restringir beneficios penitenciarios y derechos sociales, sobre todo aquellos que demandan recursos del Fisco, también abre la puerta para castigar a condenados por casos de DD.HH.

    La razón es que las cúpulas de los disueltos organismos represivos de la dictadura (1973-1990), la DINA y la CNI, han sido condenadas por el Poder Judicial por el delito de asociación ilícita, tipo penal que durante muchos años fue la figura genérica para perseguir el crimen organizado.

    Desde 2024, los tipos penales contra el crimen organizado se ampliaron a otras categorías como asociaciones criminales, asociaciones delictivas, asociación ilícita de la Ley de Drogas, asociación ilícita de lavado de activos, asociación ilícita por tráfico de migrantes.

    El senador Araya explicó que el concepto de “crimen organizado”, tal como está enunciado en la reforma constitucional de Kast, es más bien una categoría sociológica, pero su correlato en la legislación chilena son las mencionadas “asociaciones”.

    “Creo que el Presidente Kast está pésimamente asesorado en materia de seguridad. A ratos da la impresión de que estos proyectos los están redactando con la versión gratis de un chat de inteligencia artificial y sin que nadie se dé la pega de revisarlos bien. De partida, alguien debería explicarles que el ‘crimen organizado’ no es un delito en sí mismo, sino un concepto que sirve para describir ciertos fenómenos criminales. En materia penal no da lo mismo cómo se escriben las cosas: si se van a restringir derechos o aumentar sanciones, hay que dejar claro qué conductas y qué personas van a quedar afectadas”, indicó.

    Además señaló con ese mismo concepto “perfectamente podría terminar clasificándose como crimen organizado un caso de criminalidad económica como Sartor y aplicarles las mismas medidas que hoy están pensando para bandas dedicadas al narcotráfico u otros delitos graves. Quizás no sea eso lo que tienen en mente, pero las leyes no se aplican según lo que quiso decir el gobierno, sino según lo que finalmente quedó escrito”.

    El diputado Marcos Barraza (PC), integrante de la Comisión de Constitución de la Cámara, junto con declarar su rechazo a la reforma, ya que a su juicio no resuelve el problema de seguridad, dijo que “si el gobierno quiere tener un listado de organizaciones criminales, de partida tiene que definir qué es una organización criminal y tiene esto tiene que tener un control judicial. No es una definición política y administrativa. Los tribunales de justicia lograron establecer que agentes del Estado en el pasado operaron con lógicas de crimen organizado”.

    Asociaciones ilícitas

    En el caso de las cúpulas de la DINA, el fallo de 2023 de la Corte Suprema por el asesinato del diplomático español Carmelo Soria ratifica su doctrina. “Respecto del delito de asociación ilícita se consideró que existe convicción que en este caso hubo una agrupación criminal en la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), condenándose a sus jefes, pero estableciendo que los sentenciados (Pedro) Espinoza Bravo, (Raúl) Iturriaga Neumann y (Juan) Morales Salgado ya fueron condenados por la misma conducta en la investigación por los homicidios de Carlos Prats González y Sofía Cuthbert Charleoni, por lo que respecto de ellos tres no se puede aplicar dos veces la sanción por el mismo delito”.

    “Que las reflexiones anteriores, conducen a calificar los hechos comprobados como constitutivos del delito de asociación ilícita, descartándose especialmente la defensa consistente en que la orgánica del Ejército cercena la posibilidad de constituir una asociación criminal entre miembros de sus filas, desde que concurren en tales sucesos todos los elementos del injusto en cuestión”, insiste en el punto la sentencia de agosto de 2023.

    En el caso de la dirigencia de la CNI, resoluciones judiciales ratifican la calificación de una organización criminal. “Se trata entonces, de una colectividad delictiva, cuyo método es penalmente antijurídico, en el que las relaciones entre los componentes del sistema, en particular las personas, se hallan funcionalmente vinculadas para fines criminales (...) Así, la asociación criminal comprende todos los supuestos en que dos o más sujetos elaboran en común un proyecto delictivo, conforme con un programa criminal o medios eficientes para desarrollarlo, más allá del simple acuerdo de voluntades”, señala el fallo de la Corte Suprema de marzo de 2023 por el caso apodado “Operación Alfa Carbón” ( también llamado la Operación Albania del sur), en referencia a acción ejecutada en 1984 por la Central Nacional de Informaciones (CNI) en ciudades como Concepción, Los Ángeles, Temuco y Valdivia, con el fin de desmantelar células del MIR.

    Producto de los asesinatos y los hechos relacionados, fue condenado, por ejemplo, el exagente Álvaro Corbalán, como autor del delito de asociación ilícita.

    Consultado en CNN, por la periodista Mónica Rincón si la hipótesis planteada por el gobierno se aplicaría a acciones calificadas como terrorismo de Estado, Arrau explicó que las restricciones correrían en la medida que estas organizaciones sean incluidas en el listado de crimen organizado y terrorismo que debe declarar el Presidente de la República, en acuerdo con dos tercios del Senado.

    “Las personas calificadas en esa conducta van a aplicarse de aquí para adelante. Las leyes no son retroactivas”, remarcó el ministro.

    No obstante, al insistírsele con la pregunta si un nuevo condenado por delitos de lesa humanidad en el contexto de terrorismo al Estado podría sufrir ese castigo, Arrau contesto que si la “organización a la que pertenece está en este listado y se condena, va a entrar en esta lógica, por supuesto”.

    Más sobre:La TerceraKastreformaseguridad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Empiezan preparativos para las Fiestas Patrias en la capital: Santiago y Ñuñoa anuncian fondas del 17 al 20 de septiembre

    “Ya está normado”: Alvarado reafirma rechazo del gobierno a declarar feriado el 17 de septiembre tras admisibilidad de proyectos en la Cámara

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día

    Alerta roja en Antofagasta: evacúan seis sectores de Tocopilla por activación de quebradas

    Carabineros pisando los talones: el sigiloso seguimiento a Camilo Huerta previo a su detención por tráfico de drogas

    Franco Parisi y el PDG pasan a la ofensiva y conforman equipo legal para contrarrestar imputaciones de la Fiscalía

    Lo más leído

    1.
    Pese a portazo de La Moneda: Cámara de Diputados declara admisibles proyectos para que el 17 de septiembre sea feriado

    Pese a portazo de La Moneda: Cámara de Diputados declara admisibles proyectos para que el 17 de septiembre sea feriado

    2.
    Rebelión parlamentaria: reforma de seguridad de Kast no convence al oficialismo

    Rebelión parlamentaria: reforma de seguridad de Kast no convence al oficialismo

    3.
    Diputados denuncian en Fiscalía la organización de Santiago 2023 y piden “determinar la eventual existencia de delitos”

    Diputados denuncian en Fiscalía la organización de Santiago 2023 y piden “determinar la eventual existencia de delitos”

    4.
    Terremoto en la UDI: el impacto en el gremialismo del desmarque de Ramírez en las reformas constitucionales de seguridad

    Terremoto en la UDI: el impacto en el gremialismo del desmarque de Ramírez en las reformas constitucionales de seguridad

    5.
    Resaca en la directiva FA: las recriminaciones por el tono de la campaña entre Yeomans y Martínez

    Resaca en la directiva FA: las recriminaciones por el tono de la campaña entre Yeomans y Martínez

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    Más rápido y fácil: cómo funcionan los nuevos tótems de migración en el Aeropuerto de Santiago

    Más rápido y fácil: cómo funcionan los nuevos tótems de migración en el Aeropuerto de Santiago

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Estudiantes de La Plata en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Estudiantes de La Plata en TV y streaming

    Bono al Trabajo de la Mujer: ¿Cuándo se pagará el beneficio de hasta $678 mil?

    Bono al Trabajo de la Mujer: ¿Cuándo se pagará el beneficio de hasta $678 mil?

    ¿Cuándo empieza el horario de verano en Chile? Esta es la fecha oficial del cambio de hora

    ¿Cuándo empieza el horario de verano en Chile? Esta es la fecha oficial del cambio de hora

    Empiezan preparativos para las Fiestas Patrias en la capital: Santiago y Ñuñoa anuncian fondas del 17 al 20 de septiembre
    Chile

    Empiezan preparativos para las Fiestas Patrias en la capital: Santiago y Ñuñoa anuncian fondas del 17 al 20 de septiembre

    “Ya está normado”: Alvarado reafirma rechazo del gobierno a declarar feriado el 17 de septiembre tras admisibilidad de proyectos en la Cámara

    Alerta roja en Antofagasta: evacúan seis sectores de Tocopilla por activación de quebradas

    Otro casino de juegos queda sin operador: Superintendencia declara desierto ahora concurso por el de Puerto Varas
    Negocios

    Otro casino de juegos queda sin operador: Superintendencia declara desierto ahora concurso por el de Puerto Varas

    Gobierno acota hasta agosto el peaje eléctrico que pagan las empresas en horario punta

    Fondos generacionales: las propuestas de la Asociación de AFP a la Super de Pensiones para ajustar el nuevo régimen de inversiones

    Frío, tormentas eléctricas y lluvia: la proyección del tiempo para esta semana en Chile
    Tendencias

    Frío, tormentas eléctricas y lluvia: la proyección del tiempo para esta semana en Chile

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    Más rápido y fácil: cómo funcionan los nuevos tótems de migración en el Aeropuerto de Santiago

    “La vida es un momento”: la impactante reaparición de Nelson Tapia tras el grave accidente de tránsito que protagonizó
    El Deportivo

    “La vida es un momento”: la impactante reaparición de Nelson Tapia tras el grave accidente de tránsito que protagonizó

    El peso de Zampedri y un plan inédito de Garnero: cuánto pierde la UC sin el Toro ante Estudiantes en Copa Libertadores

    Del Mundial al Superclásico: Juan Lara será el árbitro del choque entre la U y Colo Colo

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día
    Tecnología

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día

    Review del JBL Cinema SB180: el upgrade de audio que no sabías que tu televisor necesitaba

    Nothing llega a Chile: cómo son los celulares transparentes que buscan reducir la adicción a las pantallas

    El duro conflicto por Tommy Rey: exdirector de la Sonora presenta demanda y pide quitarle la marca a su familia
    Cultura y entretención

    El duro conflicto por Tommy Rey: exdirector de la Sonora presenta demanda y pide quitarle la marca a su familia

    Charles Spencer publica “El canto del cisne. Diana, mi hermana”, la historia de Diana, princesa de Gales

    Cómo la serie Linternas busca convertirse en la nueva joya de HBO

    Quién es Alejando Betancourt, el investigado magnate con el que Trump y Delcy Rodríguez buscan reactivar la industria petrolera de Venezuela
    Mundo

    Quién es Alejando Betancourt, el investigado magnate con el que Trump y Delcy Rodríguez buscan reactivar la industria petrolera de Venezuela

    Encuesta de Reuters/Ipsos: aprobación de Trump cae al 33%, el nivel más bajo de su presidencia

    Exministra de Ecuador Ivonne Baki se suma a carrera por la Secretaría General de la ONU

    Una sentencia que no repara una ausencia: el duelo por Isabella
    Paula

    Una sentencia que no repara una ausencia: el duelo por Isabella

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón